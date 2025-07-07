Цифровая трансформация офиса: с чего начать и какие процессы автоматизировать в первую очередь

Что такое цифровая трансформация
О цифровизации бизнеса говорят не первый год, но единого понимания, что представляет собой цифровая трансформация, по-прежнему нет. Нередко этот процесс сводят исключительно к «переводу документов в PDF», в то время как в действительности цифровизация — сложное и многогранное явление, которое предполагает комплексное преобразование бизнес-процессов.
Если мы говорим о цифровой трансформации офиса, то она, безусловно, предусматривает отказ от бумажного документооборота. Но это — лишь одна из составляющих, а не единственная цель.
Итак, цифровая трансформация представляет собой процесс глубокого изменения процессов и бизнес-культуры на основе использования технологий. Это не просто замена существующих методов организации работы, а переосмысление всей деятельности компании, которое включает:
изменение бизнес-процессов (в том числе автоматизацию рутинных задач);
внедрение новых технологий (например, использование искусственного интеллекта);
изменение корпоративной культуры и развитие цифровых навыков у сотрудников;
улучшение клиентского опыта.
Достаточно часто можно встретить вопрос: если дела у компании и так идут неплохо, зачем нам цифровая трансформация? В условиях жесткой конкуренции, неопределенности и стремительно меняющегося мира цифровизация становится одним из условий сохранения устойчивости бизнеса. Даже если на данном этапе отставание от конкурентов, которые обладают «цифровыми преимуществами», не очень заметно, в дальнейшем разрыв будет только увеличиваться.
Наряду с этим компании, использующие устаревшие методы и технологии, тратят значительные средства на их поддержание. Цифровизация, напротив, позволяет сократить затраты и повысить рентабельность бизнеса за счет оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности и улучшения клиентского опыта.
Этапы трансформации: от анализа текущих процессов до внедрения решений
Все бизнес-процессы тесно переплетены друг с другом. Изменение одного элемента неизбежно отражается на остальных, а сама цифровизация затрагивает не только технические решения, но и организационные моменты. Поэтому нужно быть готовым к тому, что цифровая трансформация офиса — это не разовая история, а многоступенчатый процесс, который охватывает различные аспекты.
Шаг 1. Анализ текущих процессов
Оцените, какие процессы оказывают наибольшее влияние на ежедневную деятельность компании.
Сформулируйте перечень часто используемых документов и задействованных в работе с документацией подразделений.
Выявите процессы, которые отнимают больше всего времени у сотрудников.
Шаг 2. Выбор подходящей системы ЭДО
Подготовьте требования к системе ЭДО.
Изучите подходящие предложения.
Определитесь с решением на основе ключевых критериев: возможности системы, удобство интерфейса, наличие электронной подписи (ЭП), стоимость и тарифы, доступность интеграции с текущими системами.
Шаг 3. Получение электронной подписи
Уточните у оператора, какая ЭП используется в системе.
Убедитесь, что подпись соответствует требованиям вашего документооборота.
При необходимости выпуска квалифицированной ЭП, оформите ее через аккредитованный удостоверяющий центр.
Шаг 4. Обучение сотрудников
Назначьте ответственных и подготовьте учебные материалы для сотрудников.
Проведите информационную кампанию для персонала.
Организуйте обучение по работе с новой системой.
Шаг 5. Запуск пилотного проекта
Переведите на электронный документооборот один тип документов или одно подразделение.
Проанализируйте слабые места и выполните доработку.
Шаг 6. Финальное внедрение и масштабирование
Внесите изменения в учетную политику.
Настройте интеграцию с учетными системами.
Автоматизируйте рутинные операции (например, согласование документов).
Переведите на электронный документооборот оставшиеся типы документов и отделы.
Шаг 7. Отслеживание результатов
Регулярно анализируйте эффективность системы:
Сколько времени удалось сэкономить?
Получилось ли сократить ошибки в документах?
Удовлетворены ли сотрудники новым процессом?
Таким образом, цифровая трансформация офиса начинается с глубокого понимания текущих процессов и выявления областей для оптимизации. Как показывает практика, максимальный эффект обеспечивает автоматизация таких процессов как документооборот, согласование документации, подготовка и сдача отчетности. Но внедрять IT-решения следует постепенно: так бизнесу будет проще адаптироваться к изменениям.
Одним из самых трудоемких этапов работы с документами считается согласование. Множество поправок, большое количество участников, конфликты версий — это лишь некоторые причины, по которым согласование документов занимает много времени и нередко сопровождается появлением неточностей и противоречий. Ускорить процесс согласования документов и минимизировать риск возникновения ошибок помогает сервис «Листоход» — система согласования документов с маршрутизацией.
В сервисе «Листоход» пользователь задает последовательность этапов (причем можно создать типовой маршрут и использовать его в дальнейшем), и файлы автоматически отправляются участникам проекта в заданном порядке. Также в системе предусмотрена возможность ознакомления с документами, сохранение всей загружаемой документации в архиве, формирование листа согласования и интеграция с Битрикс24. А чтобы руководитель мог оставаться в курсе текущей ситуации и контролировать процесс, предусмотрены информативные отчеты.
Почему подключение сервиса не всегда равно реальной трансформации
Внедрение ЭДО и других сервисов автоматизации само по себе не гарантирует цифровую трансформацию бизнеса. Нередко случается, что компания тратит деньги на подключение системы, но реальные результаты отсутствуют. И прежде всего, это связано с непониманием сути цифровизации, которое приводит к следующим ошибкам:
Игнорирование потребностей бизнеса. При внедрении часто не учитываются реальные задачи и потребности компании. В результате приобретается система, которая не в полной мере справляется с основными функциями или же вовсе не вписывается в текущие бизнес-процессы.
Некорректная настройка системы. Внедряемая система должна быть тщательно настроена под нужды компании. Недостаточное внимание к настройке приводит к неполноценному использованию функциональности и недовольству сотрудников.
Незавершенное внедрение. Компания может остановиться на поверхностной трансформации, так и не добравшись до полного цикла преобразования процессов. Но ощутимых результатов в этом случае не будет.
Недостаточная проработка бизнес-процессов. Перед внедрением сервиса необходимо пересмотреть и оптимизировать внутренние процессы компании. Игнорирование этого шага приводит к сохранению старых проблем и низкой эффективности.
Еще один важный момент — работа с сотрудниками. Изменения часто вызывают сопротивление, и в случае с цифровизацией бизнеса нужно не просто организовать обучение, но и объяснить персоналу цели, задачи и ценность трансформации. Иначе из-за сложностей с адаптацией производительность сотрудников может снизиться. И в целом еще на начальном этапе необходимо заняться формированием цифровой корпоративной культуры, без которой цифровизация не может считаться успешной.
Как сервис «Листоход» может стать точкой входа в автоматизацию офиса
Цифровая трансформация офиса — сложная задача, и по этой причине многие компании отказываются от любых изменений. При этом вовсе необязательно сразу проводить масштабные изменения: на старте достаточно автоматизировать ряд ключевых процессов. Сервис «Листоход» является оптимальным вариантом для начала автоматизации офиса — с его помощью бизнес может автоматизировать один из самых трудоемких процессов — согласование документов — и решить ряд дополнительных задач. Среди основных преимуществ выбора сервиса:
Внедрение системы за несколько дней без привлечения программистов и консультантов.
Удобный и интуитивно понятный интерфейс, благодаря чему у сотрудников не возникнет проблем при работе с системой.
Отсутствие дополнительных финансовых затрат на внедрение.
Интеграция с Битрикс24, позволяющая синхронизировать данные с порталом и вести работу из одного места.
Отсутствие ограничения на количество пользователей.
Два варианта использования системы «Листоход» — в облаке и на вашем сервере.
На старте вы можете воспользоваться бесплатным 30-дневным пробным периодом, чтобы оценить все возможности сервиса. А уже затем выбрать один из тарифов.
Сравнение тарифов
Доступные возможности
Облачная
Облачная расширенная
Коробочная версия
Место на диске
50 Gb
100 Gb
Не ограничено
Неограниченное количество пользователей
✔️
✔️
✔️
Неограниченное количество маршрутов
✔️
✔️
✔️
Простые и сложные схемы согласования
✔️
✔️
✔️
Архив документов
✔️
✔️
✔️
Лист согласования
✔️
✔️
✔️
Отчеты для руководителя
✔️
✔️
✔️
Интеграция с Битрикс24
✔️
✔️
✔️
Изменение маршрутов в процессе
—
✔️
✔️
Экспорт списка документов из архива в Excel
—
✔️
✔️
Уведомления в Telegram
—
✔️
✔️
Возможность пометить файл, как «не актуальный»
—
✔️
✔️
Наблюдатели
—
✔️
✔️
Отправка документа на ознакомление / исполнение
—
✔️
✔️
Брендирование рабочего стола и листа согласования
—
✔️
✔️
Сервис «Листоход» позволяет не только сократить время на обработку документов, но и делает процесс согласования более прозрачным, упрощает контроль и повышает безопасность данных. Адаптивная мобильная версия обеспечивает доступ к сервису в любое время и в любом месте, а моментальные уведомления гарантируют, что вы не пропустите ни одного важного события в системе.
Вопросы и ответы
Что такое цифровая трансформация?
Цифровая трансформация заключается не только во внедрении новых технологий: она предполагает переосмысление бизнес-процессов и формирование цифровой корпоративной культуры. А ключевые цели цифровизации бизнеса — повышение эффективности и увеличение конкурентоспособности компании на рынке.
Почему цифровую трансформацию офиса лучше начать с автоматизации согласования документов?
Для старта рекомендуется выбирать процессы с быстрым эффектом, видимой пользой и минимальными затратами. Например, согласование документов: это один из самых распространенных и долгих процессов, поэтому его автоматизация существенно экономит время и упрощает работу сотрудников.
При этом автоматизация согласования не требует слишком больших вложений, а ее результат виден сразу — уменьшается количество потерянных документов, повышается прозрачность процессов, снижается число ошибок. Это позволяет подготовить сотрудников к дальнейшим изменениям.
Кому подойдет сервис автоматизации согласования документов?
Сервисы автоматизации полезны для бизнеса любого масштаба, который в своей деятельности сталкивается с согласованием документов. Сфера деятельности также не имеет значения: системы активно используются компаниями, работающими в различных отраслях — от производства и строительства до медицины и IT.
Какие документы можно согласовывать?
Сервисы автоматизации согласования работают с различными документами. С их помощью можно согласовывать договоры, служебные записки, счета на оплату, кадровую и другую документацию.
Получите бесплатную консультацию
Как система Листоход поможет ускорить согласование документов и бизнес-процессы в компании
Заполните форму, наш менеджер с вами свяжется:
Реклама: ИП Маркелов Евгений Юрьевич, ИНН 504103395827, erid: 2W5zFGgfM7N
Начать дискуссию