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Цифровая трансформация офиса: с чего начать и какие процессы автоматизировать в первую очередь

Цифровая трансформация офиса: с чего начать и какие процессы автоматизировать в первую очередь

Цифровизация бизнеса — объективная реальность, в которой сегодня живут и небольшие компании, и крупнейшие корпорации. Рассказываем, почему в цифровой трансформации офиса нуждается каждый современный бизнес и как сделать этот процесс максимально эффективным.

Что такое цифровая трансформация

О цифровизации бизнеса говорят не первый год, но единого понимания, что представляет собой цифровая трансформация, по-прежнему нет. Нередко этот процесс сводят исключительно к «переводу документов в PDF», в то время как в действительности цифровизация — сложное и многогранное явление, которое предполагает комплексное преобразование бизнес-процессов.

Если мы говорим о цифровой трансформации офиса, то она, безусловно, предусматривает отказ от бумажного документооборота. Но это — лишь одна из составляющих, а не единственная цель.

Итак, цифровая трансформация представляет собой процесс глубокого изменения процессов и бизнес-культуры на основе использования технологий. Это не просто замена существующих методов организации работы, а переосмысление всей деятельности компании, которое включает:

  • изменение бизнес-процессов (в том числе автоматизацию рутинных задач);

  • внедрение новых технологий (например, использование искусственного интеллекта);

  • изменение корпоративной культуры и развитие цифровых навыков у сотрудников;

  • улучшение клиентского опыта.

Достаточно часто можно встретить вопрос: если дела у компании и так идут неплохо, зачем нам цифровая трансформация? В условиях жесткой конкуренции, неопределенности и стремительно меняющегося мира цифровизация становится одним из условий сохранения устойчивости бизнеса. Даже если на данном этапе отставание от конкурентов, которые обладают «цифровыми преимуществами», не очень заметно, в дальнейшем разрыв будет только увеличиваться.

Наряду с этим компании, использующие устаревшие методы и технологии, тратят значительные средства на их поддержание. Цифровизация, напротив, позволяет сократить затраты и повысить рентабельность бизнеса за счет оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности и улучшения клиентского опыта.

Этапы трансформации: от анализа текущих процессов до внедрения решений

Все бизнес-процессы тесно переплетены друг с другом. Изменение одного элемента неизбежно отражается на остальных, а сама цифровизация затрагивает не только технические решения, но и организационные моменты. Поэтому нужно быть готовым к тому, что цифровая трансформация офиса — это не разовая история, а многоступенчатый процесс, который охватывает различные аспекты.

Шаг 1. Анализ текущих процессов

  • Оцените, какие процессы оказывают наибольшее влияние на ежедневную деятельность компании. 

  • Сформулируйте перечень часто используемых документов и задействованных в работе с документацией подразделений.

  • Выявите процессы, которые отнимают больше всего времени у сотрудников.

Шаг 2. Выбор подходящей системы ЭДО

  • Подготовьте требования к системе ЭДО.

  • Изучите подходящие предложения.

  • Определитесь с решением на основе ключевых критериев: возможности системы, удобство интерфейса, наличие электронной подписи (ЭП), стоимость и тарифы, доступность интеграции с текущими системами.

Шаг 3. Получение электронной подписи

  • Уточните у оператора, какая ЭП используется в системе.

  • Убедитесь, что подпись соответствует требованиям вашего документооборота.

  • При необходимости выпуска квалифицированной ЭП, оформите ее через аккредитованный удостоверяющий центр.

Шаг 4. Обучение сотрудников

  • Назначьте ответственных и подготовьте учебные материалы для сотрудников.

  • Проведите информационную кампанию для персонала.

  • Организуйте обучение по работе с новой системой.

Шаг 5. Запуск пилотного проекта

  • Переведите на электронный документооборот один тип документов или одно подразделение.

  • Проанализируйте слабые места и выполните доработку.

Шаг 6. Финальное внедрение и масштабирование

  • Внесите изменения в учетную политику.

  • Настройте интеграцию с учетными системами.

  • Автоматизируйте рутинные операции (например, согласование документов).

  • Переведите на электронный документооборот оставшиеся типы документов и отделы.

Шаг 7. Отслеживание результатов

Регулярно анализируйте эффективность системы: 

  • Сколько времени удалось сэкономить?

  • Получилось ли сократить ошибки в документах?

  • Удовлетворены ли сотрудники новым процессом?

Таким образом, цифровая трансформация офиса начинается с глубокого понимания текущих процессов и выявления областей для оптимизации. Как показывает практика, максимальный эффект обеспечивает автоматизация таких процессов как документооборот, согласование документации, подготовка и сдача отчетности. Но внедрять IT-решения следует постепенно: так бизнесу будет проще адаптироваться к изменениям. 

Одним из самых трудоемких этапов работы с документами считается согласование. Множество поправок, большое количество участников, конфликты версий — это лишь некоторые причины, по которым согласование документов занимает много времени и нередко сопровождается появлением неточностей и противоречий. Ускорить процесс согласования документов и минимизировать риск возникновения ошибок помогает сервис «Листоход» — система согласования документов с маршрутизацией.

В сервисе «Листоход» пользователь задает последовательность этапов (причем можно создать типовой маршрут и использовать его в дальнейшем), и файлы автоматически отправляются участникам проекта в заданном порядке. Также в системе предусмотрена возможность ознакомления с документами, сохранение всей загружаемой документации в архиве, формирование листа согласования и интеграция с Битрикс24. А чтобы руководитель мог оставаться в курсе текущей ситуации и контролировать процесс, предусмотрены информативные отчеты.

Почему подключение сервиса не всегда равно реальной трансформации

Внедрение ЭДО и других сервисов автоматизации само по себе не гарантирует цифровую трансформацию бизнеса. Нередко случается, что компания тратит деньги на подключение системы, но реальные результаты отсутствуют. И прежде всего, это связано с непониманием сути цифровизации, которое приводит к следующим ошибкам:

  • Игнорирование потребностей бизнеса. При внедрении часто не учитываются реальные задачи и потребности компании. В результате приобретается система, которая не в полной мере справляется с основными функциями или же вовсе не вписывается в текущие бизнес-процессы.

  • Некорректная настройка системы. Внедряемая система должна быть тщательно настроена под нужды компании. Недостаточное внимание к настройке приводит к неполноценному использованию функциональности и недовольству сотрудников.

  • Незавершенное внедрение. Компания может остановиться на поверхностной трансформации, так и не добравшись до полного цикла преобразования процессов. Но ощутимых результатов в этом случае не будет.

  • Недостаточная проработка бизнес-процессов. Перед внедрением сервиса необходимо пересмотреть и оптимизировать внутренние процессы компании. Игнорирование этого шага приводит к сохранению старых проблем и низкой эффективности.

Еще один важный момент — работа с сотрудниками. Изменения часто вызывают сопротивление, и в случае с цифровизацией бизнеса нужно не просто организовать обучение, но и объяснить персоналу цели, задачи и ценность трансформации. Иначе из-за сложностей с адаптацией производительность сотрудников может снизиться. И в целом еще на начальном этапе необходимо заняться формированием цифровой корпоративной культуры, без которой цифровизация не может считаться успешной. 

Как сервис «Листоход» может стать точкой входа в автоматизацию офиса

Цифровая трансформация офиса — сложная задача, и по этой причине многие компании отказываются от любых изменений. При этом вовсе необязательно сразу проводить масштабные изменения: на старте достаточно автоматизировать ряд ключевых процессов. Сервис «Листоход» является оптимальным вариантом для начала автоматизации офиса — с его помощью бизнес может автоматизировать один из самых трудоемких процессовсогласование документов — и решить ряд дополнительных задач. Среди основных преимуществ выбора сервиса:

  • Внедрение системы за несколько дней без привлечения программистов и консультантов.

  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс, благодаря чему у сотрудников не возникнет проблем при работе с системой.

  • Отсутствие дополнительных финансовых затрат на внедрение.

  • Интеграция с Битрикс24, позволяющая синхронизировать данные с порталом и вести работу из одного места.

  • Отсутствие ограничения на количество пользователей.

  • Два варианта использования системы «Листоход» — в облаке и на вашем сервере. 

На старте вы можете воспользоваться бесплатным 30-дневным пробным периодом, чтобы оценить все возможности сервиса. А уже затем выбрать один из тарифов.

Сравнение тарифов

Доступные возможности

Облачная

Облачная расширенная

Коробочная версия

Место на диске

50 Gb

100 Gb

Не ограничено

Неограниченное количество пользователей

✔️

✔️

✔️

Неограниченное количество маршрутов

✔️

✔️

✔️

Простые и сложные схемы согласования

✔️

✔️

✔️

Архив документов

✔️

✔️

✔️

Лист согласования

✔️

✔️

✔️

Отчеты для руководителя

✔️

✔️

✔️

Интеграция с Битрикс24

✔️

✔️

✔️

Изменение маршрутов в процессе

✔️

✔️

Экспорт списка документов из архива в Excel

✔️

✔️

Уведомления в Telegram

✔️

✔️

Возможность пометить файл, как «не актуальный»

✔️

✔️

Наблюдатели

✔️

✔️

Отправка документа на ознакомление / исполнение

✔️

✔️

Брендирование рабочего стола и листа согласования

✔️

✔️

Сервис «Листоход» позволяет не только сократить время на обработку документов, но и делает процесс согласования более прозрачным, упрощает контроль и повышает безопасность данных. Адаптивная мобильная версия обеспечивает доступ к сервису в любое время и в любом месте, а моментальные уведомления гарантируют, что вы не пропустите ни одного важного события в системе.

Вопросы и ответы

Что такое цифровая трансформация?

Цифровая трансформация заключается не только во внедрении новых технологий: она предполагает переосмысление бизнес-процессов и формирование цифровой корпоративной культуры. А ключевые цели цифровизации бизнеса — повышение эффективности и увеличение конкурентоспособности компании на рынке.   

Почему цифровую трансформацию офиса лучше начать с автоматизации согласования документов?

Для старта рекомендуется выбирать процессы с быстрым эффектом, видимой пользой и минимальными затратами. Например, согласование документов: это один из самых распространенных и долгих процессов, поэтому его автоматизация существенно экономит время и упрощает работу сотрудников. 

При этом автоматизация согласования не требует слишком больших вложений, а ее результат виден сразу — уменьшается количество потерянных документов, повышается прозрачность процессов, снижается число ошибок. Это позволяет подготовить сотрудников к дальнейшим изменениям.

Кому подойдет сервис автоматизации согласования документов?

Сервисы автоматизации полезны для бизнеса любого масштаба, который в своей деятельности сталкивается с согласованием документов. Сфера деятельности также не имеет значения: системы активно используются компаниями, работающими в различных отраслях — от производства и строительства до медицины и IT.

Какие документы можно согласовывать?

Сервисы автоматизации согласования работают с различными документами. С их помощью можно согласовывать договоры, служебные записки, счета на оплату, кадровую и другую документацию.

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