Цифровая трансформация офиса: с чего начать и какие процессы автоматизировать в первую очередь

Что такое цифровая трансформация

О цифровизации бизнеса говорят не первый год, но единого понимания, что представляет собой цифровая трансформация, по-прежнему нет. Нередко этот процесс сводят исключительно к «переводу документов в PDF», в то время как в действительности цифровизация — сложное и многогранное явление, которое предполагает комплексное преобразование бизнес-процессов.

Если мы говорим о цифровой трансформации офиса, то она, безусловно, предусматривает отказ от бумажного документооборота. Но это — лишь одна из составляющих, а не единственная цель.

Итак, цифровая трансформация представляет собой процесс глубокого изменения процессов и бизнес-культуры на основе использования технологий. Это не просто замена существующих методов организации работы, а переосмысление всей деятельности компании, которое включает:

изменение бизнес-процессов (в том числе автоматизацию рутинных задач);

внедрение новых технологий (например, использование искусственного интеллекта);

изменение корпоративной культуры и развитие цифровых навыков у сотрудников;

улучшение клиентского опыта.

Достаточно часто можно встретить вопрос: если дела у компании и так идут неплохо, зачем нам цифровая трансформация? В условиях жесткой конкуренции, неопределенности и стремительно меняющегося мира цифровизация становится одним из условий сохранения устойчивости бизнеса. Даже если на данном этапе отставание от конкурентов, которые обладают «цифровыми преимуществами», не очень заметно, в дальнейшем разрыв будет только увеличиваться.

Наряду с этим компании, использующие устаревшие методы и технологии, тратят значительные средства на их поддержание. Цифровизация, напротив, позволяет сократить затраты и повысить рентабельность бизнеса за счет оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности и улучшения клиентского опыта.