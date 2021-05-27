Шансов работать без онлайн-кассы все меньше

1 июля 2021 года заканчиваются все отсрочки, которые давали возможность работать без онлайн-кассы, в частности для индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников. С 3 квартала 2021 года и они должны будут установить онлайн-кассу.
Может все таки не надо?
Если индивидуальный предприниматель работает только с юридическими лицами по безналичному расчету, тогда онлайн-касса ему не потребуется.
Если предприниматель ведет свою деятельность в труднодоступной местности, то онлайн-кассу он может не использовать, но это не означает, что можно вести расчеты «в черную», предприниматель обязан выдать иной документ, подтверждающий факт получения наличных денег, а список труднодоступных местностей устанавливают региональные власти.
Некоторые предприниматели, которые находятся на патентной системе налогообложения тоже могут не применять онлайн-кассу. Ниже приведен перечень видов деятельности на патенте, при которых наличие онлайн-кассы строго обязательно. Если вашей деятельности в списке нет, то кассу можно не ставить.
Услуги:
- косметические и парикмахерские услуги;
- ремонт и обслуживание бытовой радиоаппаратуры, часов, бытовых машин и приборово, оборудования, мото- и автотранспортных средств, машин;
- ремонт и производство металлических изделий;
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
- перевозка грузов в автомобильном транспорте или с помощью водного транспорта;
- перевозка пассажиров в автомобильном транспорте или с помощью водного транспорта;
- услуги стоянок для транспорта;
- ветеринарные услуги;
- медицинская и фармацевтическая практика по лицензии;
- ведение занятий по физкультуре и спорту;
- прокат.
Торговля:
- розничная в торговом зале (не более 50 кв. м по каждому объекту торговли);
- розничная нестационарная и стационарная без торгового зала.
Общепит:
- с залом обслуживания (не более 50 кв. м по каждому объекту);
- без зала обслуживания.
Прочее:
- выработка молочной продукции;
- рыбная ловля (товарная и спортивная), разведение рыбы, охота и ведение охотхозяйства.
Также 54-ФЗ регламентирует перечень видов деятельности, для которых онлайн-касса может не применяться:
- торговля бумажными газетами и журналами;
- продажа в газетно-журнальных киосках сопутствующих товаров, при этом продажа газет и журналов должна составлять не менее 50 % товарооборота (ассортимент сопутствующих товаров утверждается органом исполнительной власти субъекта РФ);
- продажа ценных бумаг;
- обеспечение питанием учеников и работников общеобразовательных организаций во время учебных занятий;
- торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли;
- разносная торговля (за исключением продажи технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи, товаров, подлежащих маркировке) с рук, из ручных тележек, корзин и т.п.;
- торговля в киосках мороженым, продажа в розлив безалкогольных напитков, молока и питьевой воды;
- торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином;
- сезонная торговля вразвал овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
- прием от населения стеклопосуды и утильсырья (исключение — металлолом, драгметаллы и драгоценные камни);
- ремонт и окраска обуви;
- изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
- присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
- реализация изделий народных художественных промыслов (если ИП сам их изготавливает);
- вспашка огородов;
- распиловка дров;
- услуги носильщиков на ж/д, авто-, аэро- вокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
- сдача ИП в аренду жилых помещений (в т. ч. с машиноместами), расположенными в многоквартирных домах, принадлежащих ему на праве собственности;
- розничная продажа бахил.
В остальных случаях онлайн-касса обязательна!
Откройте счет для бизнеса в Локо-Банке и получите бонусы на покупку и обслуживание онлайн-кассы от партнеров банка.
Как выбрать кассу
Итак, вы поняли, что от применения онлайн-кассы вам уже никак не отвертеться и придется делать выбор. Как же определиться, какая касса подходит именно вам. Все зависит от деятельности, которую вы ведете и для которой приобретаете кассу.
Выбрать онлайн-кассу вам помогут в специализированных центрах по продаже ККТ, только следует помнить о стандартных опциях, необходимых всем, кто приобретает онлайн-кассу:
1) длительность работы аккумулятора (хватит ли вам времени довезти кассу до покупателя в случае, например, доставки);
2) скорость печати чека (покупатели очень не любят ждать);
3) отображение номенклатуры в чеке (с 1 февраля 2021 обязательно наличие номенклатуры в кассовом чеке, раньше это нужно было только для маркированных товаров);
4) возможность подключить Wi-Fi, USB;
5) внешний вид и размер экрана (для удобства работы сотрудников выбирайте кассу с ярким и большим экраном, к концу рабочего дня они не будут присматриваться к слишком мелкому изображению, а это минимизирует ошибки);
6) новый фискальный накопитель ФН-1.1М. Согласно Приказу ФНС РФ ЕД-7-20/662@, вступившему в силу 21.12.2020, с 6 августа разрешена регистрация только ФН-1.1М. Поэтому, если вы приобретаете новую кассу, приобретайте сразу с новым накопителем;
7) возможность эквайринга (85 % расчетов физические лица осуществляют с помощью пластиковых карт, поэтому приобретая онлайн-кассу, позаботьтесь о возможности безналичного расчета);
Локо-Банк предоставляет возможность открыть расчетный счет с полностью дистанционным обслуживанием без посещения офиса банка, а главное с льготным тарифом на платежи от физических лиц и возможностью подключить онлайн-кассу к вашему счету. Подробнее ознакомиться с тарифами можно на сайте.
8) возможности интернет-эквайринга. Если вы работаете через интернет-магазин, то вам не нужно иметь терминал с онлайн-кассой, достаточно подключить интернет-эквайринг и дать возможность своим клиентам возможность оплачивать товары и услуги банковскими картами на сайте своего интернет-магазина. Отправьте заявку на подключение интернет-эквайринга на выгодных условиях.
А если отменят 54-ФЗ
54-ФЗ плавно перейдет в новые разделы Налогового кодекса и все требования, которые были в нем отразятся в разделе «Оперативный контроль» НК РФ.
Также появится новый вид налоговых проверок — оперативные проверки. В рамках таких проверок ужесточится контроль правильности применения ККТ, фиксации расчетов и полноты учета выручки. Сверка с данными ОФД. По запросу налоговых органов к некоторым проверкам будет привлекаться ФСБ. Период проверки — не за один год, как раньше, а глубиной до трех лет со дня принятия решения о проверке.
Оперативная проверка может быть назначена повторно независимо от времени проведения предыдущей проверки за тот же период. Срок проведения — не более 20-ти рабочих дней. В ее рамках будут проводиться контрольные закупки, наблюдения и другие мероприятия налогового контроля.
Появятся новые понятия — «мнимый» и «притворный» расчет. Если сделки не было, а чек пробит, то это мнимый расчет, если сделка совершена одна, а пробита по факту другая, то это притворный расчет. Теперь это преследуется по закону.
Штрафы за работу без онлайн-кассы растут
Все размеры штрафов и возможности их получить или избежать можно почитать в ст. 14.5 КоАП РФ.
Первое нарушение за расчеты без ККТ для организаций — штраф от 75 до 100 % от суммы расчета без ККТ, минимум 30 тысяч рублей.
Первое нарушение за расчеты без ККТ для индивидуального предпринимателя — штраф от 25 до 50 % от суммы расчета без ККТ, минимум 10 тысяч рублей.