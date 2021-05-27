Шансов работать без онлайн-кассы все меньше

1 июля 2021 года заканчиваются все отсрочки, которые давали возможность работать без онлайн-кассы, в частности для индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников. С 3 квартала 2021 года и они должны будут установить онлайн-кассу.

Может все таки не надо?

Если индивидуальный предприниматель работает только с юридическими лицами по безналичному расчету, тогда онлайн-касса ему не потребуется.

Если предприниматель ведет свою деятельность в труднодоступной местности, то онлайн-кассу он может не использовать, но это не означает, что можно вести расчеты «в черную», предприниматель обязан выдать иной документ, подтверждающий факт получения наличных денег, а список труднодоступных местностей устанавливают региональные власти.

Некоторые предприниматели, которые находятся на патентной системе налогообложения тоже могут не применять онлайн-кассу. Ниже приведен перечень видов деятельности на патенте, при которых наличие онлайн-кассы строго обязательно. Если вашей деятельности в списке нет, то кассу можно не ставить.

Услуги:

косметические и парикмахерские услуги;

ремонт и обслуживание бытовой радиоаппаратуры, часов, бытовых машин и приборово, оборудования, мото- и автотранспортных средств, машин;

ремонт и производство металлических изделий;

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;

перевозка грузов в автомобильном транспорте или с помощью водного транспорта;

перевозка пассажиров в автомобильном транспорте или с помощью водного транспорта;

услуги стоянок для транспорта;

ветеринарные услуги;

медицинская и фармацевтическая практика по лицензии;

ведение занятий по физкультуре и спорту;

прокат.

Торговля:

розничная в торговом зале (не более 50 кв. м по каждому объекту торговли);

розничная нестационарная и стационарная без торгового зала.

Общепит:

с залом обслуживания (не более 50 кв. м по каждому объекту);

без зала обслуживания.

Прочее:

выработка молочной продукции;

рыбная ловля (товарная и спортивная), разведение рыбы, охота и ведение охотхозяйства.

Также 54-ФЗ регламентирует перечень видов деятельности, для которых онлайн-касса может не применяться:

торговля бумажными газетами и журналами;

продажа в газетно-журнальных киосках сопутствующих товаров, при этом продажа газет и журналов должна составлять не менее 50 % товарооборота (ассортимент сопутствующих товаров утверждается органом исполнительной власти субъекта РФ);

продажа ценных бумаг;

обеспечение питанием учеников и работников общеобразовательных организаций во время учебных занятий;

торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли;

разносная торговля (за исключением продажи технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи, товаров, подлежащих маркировке) с рук, из ручных тележек, корзин и т.п.;

торговля в киосках мороженым, продажа в розлив безалкогольных напитков, молока и питьевой воды;

торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином;

сезонная торговля вразвал овощами, фруктами и бахчевыми культурами;

прием от населения стеклопосуды и утильсырья (исключение — металлолом, драгметаллы и драгоценные камни);

ремонт и окраска обуви;

изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;

присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;

реализация изделий народных художественных промыслов (если ИП сам их изготавливает);

вспашка огородов;

распиловка дров;

услуги носильщиков на ж/д, авто-, аэро- вокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;

сдача ИП в аренду жилых помещений (в т. ч. с машиноместами), расположенными в многоквартирных домах, принадлежащих ему на праве собственности;

розничная продажа бахил.

В остальных случаях онлайн-касса обязательна!

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Как выбрать кассу

Итак, вы поняли, что от применения онлайн-кассы вам уже никак не отвертеться и придется делать выбор. Как же определиться, какая касса подходит именно вам. Все зависит от деятельности, которую вы ведете и для которой приобретаете кассу.

Выбрать онлайн-кассу вам помогут в специализированных центрах по продаже ККТ, только следует помнить о стандартных опциях, необходимых всем, кто приобретает онлайн-кассу:

1) длительность работы аккумулятора (хватит ли вам времени довезти кассу до покупателя в случае, например, доставки);

2) скорость печати чека (покупатели очень не любят ждать);

3) отображение номенклатуры в чеке (с 1 февраля 2021 обязательно наличие номенклатуры в кассовом чеке, раньше это нужно было только для маркированных товаров);

4) возможность подключить Wi-Fi, USB;

5) внешний вид и размер экрана (для удобства работы сотрудников выбирайте кассу с ярким и большим экраном, к концу рабочего дня они не будут присматриваться к слишком мелкому изображению, а это минимизирует ошибки);

6) новый фискальный накопитель ФН-1.1М. Согласно Приказу ФНС РФ ЕД-7-20/662@, вступившему в силу 21.12.2020, с 6 августа разрешена регистрация только ФН-1.1М. Поэтому, если вы приобретаете новую кассу, приобретайте сразу с новым накопителем;

7) возможность эквайринга (85 % расчетов физические лица осуществляют с помощью пластиковых карт, поэтому приобретая онлайн-кассу, позаботьтесь о возможности безналичного расчета);

Локо-Банк предоставляет возможность открыть расчетный счет с полностью дистанционным обслуживанием без посещения офиса банка, а главное с льготным тарифом на платежи от физических лиц и возможностью подключить онлайн-кассу к вашему счету. Подробнее ознакомиться с тарифами можно на сайте.

8) возможности интернет-эквайринга. Если вы работаете через интернет-магазин, то вам не нужно иметь терминал с онлайн-кассой, достаточно подключить интернет-эквайринг и дать возможность своим клиентам возможность оплачивать товары и услуги банковскими картами на сайте своего интернет-магазина. Отправьте заявку на подключение интернет-эквайринга на выгодных условиях.

А если отменят 54-ФЗ

54-ФЗ плавно перейдет в новые разделы Налогового кодекса и все требования, которые были в нем отразятся в разделе «Оперативный контроль» НК РФ.

Также появится новый вид налоговых проверок — оперативные проверки. В рамках таких проверок ужесточится контроль правильности применения ККТ, фиксации расчетов и полноты учета выручки. Сверка с данными ОФД. По запросу налоговых органов к некоторым проверкам будет привлекаться ФСБ. Период проверки — не за один год, как раньше, а глубиной до трех лет со дня принятия решения о проверке.

Оперативная проверка может быть назначена повторно независимо от времени проведения предыдущей проверки за тот же период. Срок проведения — не более 20-ти рабочих дней. В ее рамках будут проводиться контрольные закупки, наблюдения и другие мероприятия налогового контроля.

Появятся новые понятия — «мнимый» и «притворный» расчет. Если сделки не было, а чек пробит, то это мнимый расчет, если сделка совершена одна, а пробита по факту другая, то это притворный расчет. Теперь это преследуется по закону.

Штрафы за работу без онлайн-кассы растут

Все размеры штрафов и возможности их получить или избежать можно почитать в ст. 14.5 КоАП РФ.

Первое нарушение за расчеты без ККТ для организаций — штраф от 75 до 100 % от суммы расчета без ККТ, минимум 30 тысяч рублей.

Первое нарушение за расчеты без ККТ для индивидуального предпринимателя — штраф от 25 до 50 % от суммы расчета без ККТ, минимум 10 тысяч рублей.