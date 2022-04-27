Зачем вам проверка контрагентов?

Тревожные признаки

Вы спокойно и добросовестно работаете, не ведая за собой никаких грехов, и вдруг — внезапная налоговая проверка с доначислениями. Или, того хуже — блокировка счета. Или поставщик, который всегда снимал при встрече шляпу... точнее, шел на отсрочку платежа, поставку без предоплаты и т. п., перестает проявлять очевидное дружелюбие. Что случилось? Скорее всего, пострадала ваша репутация, но вы не знаете об этом, а банк, налоговики и контрагенты используют качественный инструмент риск-анализа.

Как не испортить свою репутацию в «глазах» ФНС?

Просто честно работать не всегда достаточно. У налоговиков такие мощные ресурсы отслеживания, что они могут найти связи, о которых вы и не подозревали (допустим, в самом начале цепочки поставок вы столкнулись с «фирмой-однодневкой»).

Информация в ФНС поступает из отчетных документов, от оператора фискальных данных при продажах через онлайн-кассы, из госреестров и других источников, в результате чего налоговики видят то, что недоступно обычному бизнесмену.

Скажем, директор оказывается «многостаночником» — главой общества А, учредителем общества Б, а еще и ИП. Если где-то все эти хозсубъекты (формально аффилированные) пересекутся, то моментально возникнут подозрения в:

сомнительности сделок;

стремлению к необоснованной налоговой выгоде;

желанию замаскировать выплаты бенефициару;

созданию группы лиц с ИП;

дроблении и многом другом.

Плательщикам НДС не надо рассказывать про возможности автоматизированной системы контроля, неплательщикам будет полезно напомнить, что налоговые разрывы в цепочке поставщиков с помощью этого комплекса диагностируются на раз.

С помощью программы «ВНП-отбор» (осуществляет первичный отбор кандидатов) легко формируются перечни налогоплательщиков, у которых точно стоит провести выездную проверку. Ресурсы ФНС фактически безграничны.

Возможно, сейчас у кого-то возникнет недоумение: пусть налоговики этим занимаются, им за это деньги платят, какое все это имеет отношение ко мне, я то веду свой бизнес честно? А отношение самое прямое: налоговые инспекторы не просто оценивают деятельность бизнеса, но и ожидают того же от предпринимателя, требуя проявить должную осмотрительность.

Оценивать нужно не только контрагента, но и самих себя. Важно понимать, какой ваша компания предстает перед банком, контрагентами и налоговиками.

Сервис «Риск — контроль» от Локо-Банка поможет быть уверенным и в себе, и в партнерах: в рамках одной подписки вы узнаете, насколько надежен ваш бизнес в глазах контролирующих органов, и получите возможность провести «Спецпроверку контрагентов».

Чтобы банк не смотрел косо

Кредитные организации также оценивают ваш бизнес с точки зрения платежей, поступлений, характера операций, характера контрагентов, выплат физическим лицам и т. п. ЦБ активно продвигает платформу «ЗСК» — «Знай своего клиента», полноценный запуск которой запланирован уже в середине 2022 г.

Стоит попасть в «красную» группу этого «светофора» от ЦБ — и банк вправе:

приостановить операции по счетам;

блокировать входящие переводы;

инициировать ликвидацию организации.

К тому же проштрафившийся предприниматель не сможет даже в другом банке открыть счет. Самое нехорошее в «светофоре» то, что ЦБ не раскрывает его алгоритмы, чтобы мошенники не смогли подстроиться.

Из сложившейся практики можно сказать, что банки уделяют особое внимание:

переводам в пользу физических лиц;

налогам, сборам, страховым взносам, штрафам (как факту их уплаты, так и соотношению налогов и выручки);

обороту наличности;

статусу в реестрах

и, конечно, взаимодействию с недобросовестными партнерами.

Узнать о том, что среди ваших контрагентов появилось «слабое звено», вы можете не сразу, а, например, при попытке совершить платеж получите заморозку онлайн-банкинга, настоятельные просьбы представить те или иные документы и массу иных хлопот.

Будет нелишним напомнить, что и ваши контрагенты не жаждут заработать проблем из-за взаимодействия с тем, чья репутация подпорчена. Особенно это актуально для малого, среднего бизнеса и ИП, которые, как наиболее «льготируемые» хозяйствующие субъекты, находятся под особым контролем.

Чтобы быть уверенным в том, что ваш банк по-прежнему считает вас кристально честным и благонадежным клиентом, достаточно регулярно проводить ревизии своих финансовых операций.

Сервис «Проверь себя» позволяет обеспечить ежедневный мониторинг состояния вашего бизнеса (доступен и с мобильного телефона), рекомендации по РКО и снижению рисков заморозки счета.