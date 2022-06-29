Что нельзя ввозить или вывозить из России в 2022 году

Что нельзя вывозить из России сегодня?
С марта 2022 года с территории РФ нельзя экспортировать товары иностранного производства, которые представляют экономическую ценность. Такой порядок закреплен постановлением Правительства от 09.03.2022 № 311. В перечень вошли:
- фармацевтическая продукция;
- рабочие инструменты и запасные части для них;
- производственное оборудование;
- шлифовальные, токарные и металлорежущие станки;
- двигатели и генераторы;
- трансформаторы, аккумуляторы;
- аппаратура для аудио и видео записи;
- полупроводники;
- летательные аппараты;
- машины и тракторы, суда и яхты и т. д.
Для некоторых товаров иностранного производства установлен особый разрешительный порядок (постановление Правительства от 09.03.2022 № 312). Так, чтобы вывести из страны оборудование, транспорт и технику, которые перечислены в приложениях к этому постановлению с целью ремонта или модернизации, нужно получить специальное разрешение.
Этот документ выдает соответствующее ведомство: Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры, Минприроды и Росздравнадзор. Каждое ведомство предъявляет свои требования к пакету документации, которую нужно, в свою очередь, предъявить для получения разрешения на экспорт.
Например, если вы хотите вывезти холодильники для ремонта, вам потребуется обратиться в Министерство промышленности и торговли РФ с заявлением, в котором должно содержаться следующее:
- Наименование и контакты заявителя
- Наименование продукции, в отношении которой подается заявление
- Копии контрактов, предусматривающих вывоз продукции
- Справка о промышленной продукции, в которой указаны цель вывоза, транспорт перевозки, пункты пересечения границ, данные о функциональном назначении продукции и пр.
В течение 5 рабочих дней ведомство проверит ваши документы. Если все верно, то в течение еще 5 рабочих дней вам выдадут разрешение на вывоз.
В постановлении Правительства от 09.03.2022 № 313 приведен список недружественных стран, в которые запрещен экспорт вышеперечисленных товаров, а также древесины и лесоматериалов с территории России.
К недружественным странам относятся:
- Австралия;
- Албания;
- Андорра;
- Великобритания;
- Европейский союз;
- Исландия;
- Канада;
- Лихтенштейн;
- Микронезия;
- Монако;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Республика Корея;
- Сан-Марино;
- Северная Македония;
- Сингапур;
- США;
- Тайвань;
- Украина;
- Черногория;
- Швейцария;
- Япония.
Запрет распространяется на ввоз перечисленных товаров иностранного производства с территории России на территорию данных стран.
Запрет на экспорт указанных в Постановлениях № 311, № 312 и № 313 товаров не распространяется на:
- товары, произведенные на территории РФ, что подтверждено сертификатом о происхождении СТ-1 или иным сертификатом о происхождении товара;
- товары, вывозимые для личного пользования гражданами;
- товары, вывозимые в рамках транзитной перевозки;
- товары, вывозимые по лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
Такой порядок введен временно до 31 декабря 2022 года.
Если вы работаете с другими товарами или экспортируете товары собственного производства, то рекомендуем проходить валютный контроль с Локо-Банком. Бесплатные консультации по вопросам ВЭД.
Что нельзя ввозить в Россию?
Запрет на ввоз товаров в РФ был и ранее, но это были единичные случаи. Например, из-за содержания недопустимых микроэлементов в товарах или их ненадлежащее качество.
В 2022 году Россия подверглась самому значительному объему санкций за всю свою историю. В том числе и в отношении ввоза товаров на ее территорию.
Европейский Союз в феврале 2022 года ограничил поставки в РФ следующих товаров (регламент Совета ЕС от 25.02.2022 № 833/2014):
- самолетов;
- космических кораблей и комплектующих;
- электроники и высокотехнологичного оборудования;
- семян и агрохимии;
- бумаги и кассовых лент;
- рыбы (сельди, скумбрии и лосося);
- швейцарского шоколада;
- бананов;
- сухих кормов для животных;
- муки и макаронных изделий;
- некоторой алкогольной продукции (например, чешский Heineken или датский Carlsberg);
- фармацевтических препаратов (венгерский Лидокаин, итальянский Ифенек, немецкий Гастал Ликво и др.).
Запрещено ввозить в Россию мясо, рыбу и морепродукты, молочные продукты, фрукты и овощи, орехи из следующих стран:
- Страны Европейского Союза;
- Великобритания;
- Австралия;
- Канада;
- США;
- Украина.
Резкое введение такого большого числа санкций безусловно скажется на дефиците товаров. Однако недавно было принято постановление о разрешении параллельного импорта, а значит появилась возможность продавать товары на территории РФ легально и без разрешения правообладателя.
Подробно о параллельном импорте читайте в этой статье.
Если вы работаете с параллельным импортом, то вам необходим валютный счет для проведения сделок. В Локо-Банке вы найдете выгодные условия по открытию счета.