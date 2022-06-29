ВЭД

Что нельзя ввозить или вывозить из России в 2022 году

В марте 2022 года Правительство запретило вывозить из России некоторые категории товаров, а также ввело особые разрешения на вывоз ряда товаров. В свою очередь зарубежные страны ввели санкции на ввоз некоторых товаров в Россию. Разберемся подробнее, о чем идет речь.

Версия для печати
Что нельзя ввозить или вывозить из России в 2022 году

Что нельзя вывозить из России сегодня?

С марта 2022 года с территории РФ нельзя экспортировать товары иностранного производства, которые представляют экономическую ценность. Такой порядок закреплен постановлением Правительства от 09.03.2022 № 311. В перечень вошли:

  • фармацевтическая продукция;
  • рабочие инструменты и запасные части для них;
  • производственное оборудование;
  • шлифовальные, токарные и металлорежущие станки;
  • двигатели и генераторы;
  • трансформаторы, аккумуляторы;
  • аппаратура для аудио и видео записи;
  • полупроводники;
  • летательные аппараты;
  • машины и тракторы, суда и яхты и т. д.

Для некоторых товаров иностранного производства установлен особый разрешительный порядок (постановление Правительства от 09.03.2022 № 312). Так, чтобы вывести из страны оборудование, транспорт и технику, которые перечислены в приложениях к этому постановлению с целью ремонта или модернизации, нужно получить специальное разрешение.

Этот документ выдает соответствующее ведомство: Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры, Минприроды и Росздравнадзор. Каждое ведомство предъявляет свои требования к пакету документации, которую нужно, в свою очередь, предъявить для получения разрешения на экспорт.

Например, если вы хотите вывезти холодильники для ремонта, вам потребуется обратиться в Министерство промышленности и торговли РФ с заявлением, в котором должно содержаться следующее:

  1. Наименование и контакты заявителя
  2. Наименование продукции, в отношении которой подается заявление
  3. Копии контрактов, предусматривающих вывоз продукции
  4. Справка о промышленной продукции, в которой указаны цель вывоза, транспорт перевозки, пункты пересечения границ, данные о функциональном назначении продукции и пр.

В течение 5 рабочих дней ведомство проверит ваши документы. Если все верно, то в течение еще 5 рабочих дней вам выдадут разрешение на вывоз.

В постановлении Правительства от 09.03.2022 № 313 приведен список недружественных стран, в которые запрещен экспорт вышеперечисленных товаров, а также древесины и лесоматериалов с территории России.

К недружественным странам относятся:

  • Австралия;
  • Албания;
  • Андорра;
  • Великобритания;
  • Европейский союз;
  • Исландия;
  • Канада;
  • Лихтенштейн;
  • Микронезия;
  • Монако;
  • Новая Зеландия;
  • Норвегия;
  • Республика Корея;
  • Сан-Марино;
  • Северная Македония;
  • Сингапур;
  • США;
  • Тайвань;
  • Украина;
  • Черногория;
  • Швейцария;
  • Япония.

Запрет распространяется на ввоз перечисленных товаров иностранного производства с территории России на территорию данных стран.

Запрет на экспорт указанных в Постановлениях № 311, № 312 и № 313 товаров не распространяется на:

  • товары, произведенные на территории РФ, что подтверждено сертификатом о происхождении СТ-1 или иным сертификатом о происхождении товара;
  • товары, вывозимые для личного пользования гражданами;
  • товары, вывозимые в рамках транзитной перевозки;
  • товары, вывозимые по лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Такой порядок введен временно до 31 декабря 2022 года.

Если вы работаете с другими товарами или экспортируете товары собственного производства, то рекомендуем проходить валютный контроль с Локо-Банком. Бесплатные консультации по вопросам ВЭД.

Что нельзя ввозить в Россию?

Запрет на ввоз товаров в РФ был и ранее, но это были единичные случаи. Например, из-за содержания недопустимых микроэлементов в товарах или их ненадлежащее качество.

В 2022 году Россия подверглась самому значительному объему санкций за всю свою историю. В том числе и в отношении ввоза товаров на ее территорию.

Европейский Союз в феврале 2022 года ограничил поставки в РФ следующих товаров (регламент Совета ЕС от 25.02.2022 № 833/2014):

  • самолетов;
  • космических кораблей и комплектующих;
  • электроники и высокотехнологичного оборудования;
  • семян и агрохимии;
  • бумаги и кассовых лент;
  • рыбы (сельди, скумбрии и лосося);
  • швейцарского шоколада;
  • бананов;
  • сухих кормов для животных;
  • муки и макаронных изделий;
  • некоторой алкогольной продукции (например, чешский Heineken или датский Carlsberg);
  • фармацевтических препаратов (венгерский Лидокаин, итальянский Ифенек, немецкий Гастал Ликво и др.).

Запрещено ввозить в Россию мясо, рыбу и морепродукты, молочные продукты, фрукты и овощи, орехи из следующих стран:

  • Страны Европейского Союза;
  • Великобритания;
  • Австралия;
  • Канада;
  • США;
  • Украина.

Резкое введение такого большого числа санкций безусловно скажется на дефиците товаров. Однако недавно было принято постановление о разрешении параллельного импорта, а значит появилась возможность продавать товары на территории РФ легально и без разрешения правообладателя.

Подробно о параллельном импорте читайте в этой статье.

Если вы работаете с параллельным импортом, то вам необходим валютный счет для проведения сделок. В Локо-Банке вы найдете выгодные условия по открытию счета.

Локо-Банк
Локо-Банк
Универсальный коммерческий банк
ВЭД

Что нельзя ввозить или вывозить из России в 2022 году

В марте 2022 года Правительство запретило вывозить из России некоторые категории товаров, а также ввело особые разрешения на вывоз ряда товаров. В свою очередь зарубежные страны ввели санкции на ввоз некоторых товаров в Россию. Разберемся подробнее, о чем идет речь.

Что нельзя ввозить или вывозить из России в 2022 году

Повышение квалификации

Учет расходов

Транспортные расходы в торговле. Виды, формы, документы и учет

Многие компании используют услуги транспортной логистики. Например, на производстве: начиная от доставки сырья и материалов, заканчивая транспортировкой готовой продукции. При этом неважно, использует предприятие для перевозки свой транспорт или арендованный — важно правильно вести учет расходов, чтобы избежать проблем с налоговой инспекцией.

Транспортные расходы в торговле. Виды, формы, документы и учет

Мероприятия

Разместить
КИК

Офшорным владельцам российских компаний вернут корпоративный контроль

Российским бенефициарам позволят восстановить юридический контроль над их российскими компаниями. Временные нормы нужны собственникам, которые владеют компаниями через «недружественные» юрисдикции.