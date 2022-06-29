Что нельзя ввозить или вывозить из России в 2022 году

Что нельзя вывозить из России сегодня?

С марта 2022 года с территории РФ нельзя экспортировать товары иностранного производства, которые представляют экономическую ценность. Такой порядок закреплен постановлением Правительства от 09.03.2022 № 311. В перечень вошли:

фармацевтическая продукция;

рабочие инструменты и запасные части для них;

производственное оборудование;

шлифовальные, токарные и металлорежущие станки;

двигатели и генераторы;

трансформаторы, аккумуляторы;

аппаратура для аудио и видео записи;

полупроводники;

летательные аппараты;

машины и тракторы, суда и яхты и т. д.

Для некоторых товаров иностранного производства установлен особый разрешительный порядок (постановление Правительства от 09.03.2022 № 312). Так, чтобы вывести из страны оборудование, транспорт и технику, которые перечислены в приложениях к этому постановлению с целью ремонта или модернизации, нужно получить специальное разрешение.

Этот документ выдает соответствующее ведомство: Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры, Минприроды и Росздравнадзор. Каждое ведомство предъявляет свои требования к пакету документации, которую нужно, в свою очередь, предъявить для получения разрешения на экспорт.

Например, если вы хотите вывезти холодильники для ремонта, вам потребуется обратиться в Министерство промышленности и торговли РФ с заявлением, в котором должно содержаться следующее: Наименование и контакты заявителя Наименование продукции, в отношении которой подается заявление Копии контрактов, предусматривающих вывоз продукции Справка о промышленной продукции, в которой указаны цель вывоза, транспорт перевозки, пункты пересечения границ, данные о функциональном назначении продукции и пр. В течение 5 рабочих дней ведомство проверит ваши документы. Если все верно, то в течение еще 5 рабочих дней вам выдадут разрешение на вывоз.

В постановлении Правительства от 09.03.2022 № 313 приведен список недружественных стран, в которые запрещен экспорт вышеперечисленных товаров, а также древесины и лесоматериалов с территории России.

К недружественным странам относятся:

Австралия;

Албания;

Андорра;

Великобритания;

Европейский союз;

Исландия;

Канада;

Лихтенштейн;

Микронезия;

Монако;

Новая Зеландия;

Норвегия;

Республика Корея;

Сан-Марино;

Северная Македония;

Сингапур;

США;

Тайвань;

Украина;

Черногория;

Швейцария;

Япония.

Запрет распространяется на ввоз перечисленных товаров иностранного производства с территории России на территорию данных стран.

Запрет на экспорт указанных в Постановлениях № 311, № 312 и № 313 товаров не распространяется на:

товары, произведенные на территории РФ, что подтверждено сертификатом о происхождении СТ-1 или иным сертификатом о происхождении товара;

товары, вывозимые для личного пользования гражданами;

товары, вывозимые в рамках транзитной перевозки;

товары, вывозимые по лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Такой порядок введен временно до 31 декабря 2022 года.

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Что нельзя ввозить в Россию?

Запрет на ввоз товаров в РФ был и ранее, но это были единичные случаи. Например, из-за содержания недопустимых микроэлементов в товарах или их ненадлежащее качество.

В 2022 году Россия подверглась самому значительному объему санкций за всю свою историю. В том числе и в отношении ввоза товаров на ее территорию.

Европейский Союз в феврале 2022 года ограничил поставки в РФ следующих товаров (регламент Совета ЕС от 25.02.2022 № 833/2014):

самолетов;

космических кораблей и комплектующих;

электроники и высокотехнологичного оборудования;

семян и агрохимии;

бумаги и кассовых лент;

рыбы (сельди, скумбрии и лосося);

швейцарского шоколада;

бананов;

сухих кормов для животных;

муки и макаронных изделий;

некоторой алкогольной продукции (например, чешский Heineken или датский Carlsberg);

фармацевтических препаратов (венгерский Лидокаин, итальянский Ифенек, немецкий Гастал Ликво и др.).

Запрещено ввозить в Россию мясо, рыбу и морепродукты, молочные продукты, фрукты и овощи, орехи из следующих стран:

Страны Европейского Союза;

Великобритания;

Австралия;

Канада;

США;

Украина.

Резкое введение такого большого числа санкций безусловно скажется на дефиците товаров. Однако недавно было принято постановление о разрешении параллельного импорта, а значит появилась возможность продавать товары на территории РФ легально и без разрешения правообладателя.

Подробно о параллельном импорте читайте в этой статье.

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