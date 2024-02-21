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Перевозка

Услуги стороннего перевозчика: учет, преимущества, подводные камни

Услуги стороннего перевозчика часто обходятся дешевле, чем содержать собственный автопарк. Но чтобы корректно отражать транспортные расходы в учете, бухгалтеру нужно оперативно получать первичные документы. 
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Услуги стороннего перевозчика: учет, преимущества, подводные камни
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Master TMS минимизирует рутинные задачи и автоматизирует логистические процессы поставщика на всех этапах от организации перевозки до подготовки закрывающих документов.

Преимущества использования услуг стороннего перевозчика

Делегирование грузоперевозок сторонней компании избавляет владельца груза от затрат:

  • на приобретение и обслуживание автотранспорта;

  • на организацию хранения транспорта, запасных частей, расходных и горюче-смазочных материалов;

  • на покупку топлива и расходников;

  • на оплату труда водителей, логистов, механиков и т. д.;

  • на транспортный налог и страхование подвижного состава.

Также заказчик транспортных услуг уходит от рутины и сложностей, которые связаны:

  • с нормированием и учетом ГСМ;

  • с разработкой маршрутов;

  • с прохождением техосмотров подвижного состава;

  • с прохождением предрейсовых медосмотров водителей и пр.

Бухгалтерский учет затрат на грузоперевозки

Работа бухгалтера по учету транспортных расходов начинается со сбора, изучения и проверки документов, на основании которых грузоперевозчик доставил товар со склада заказчика до склада покупателя:

  • договор;

  • товарная накладная;

  • транспортная накладная;

  • акт.

О том, какие еще документы требуются для перевозки грузов, мы рассказали здесь.

Услуги стороннего перевозчика для доставки товаров до покупателя в бухгалтерском учете относят к расходам на продажу готовой продукции, сопровождая проводками:

  • Дт 44 Кт 60 — стоимость услуг транспортной компании на доставку ГП покупателю принята к учету;

  • Дт 60 Кт 51— поставщик оплатил услуги грузоперевозчика;

  • Дт 90.2 Кт 44— транспортные расходы списаны на себестоимость продаж.

MasterTMS позволяет автоматизировать процесс согласования, изменения и подписания договора / заявки на перевозку, отправку и получение накладных и доверенностей. Это здорово ускоряет процессы, которые важны для бухгалтерии. Перевозчик сразу получает электронную версию документов, может их подписать в едином интерфейсе с заказчиком. Водитель может обойтись без бумажных документов, все необходимое находится в приложении на его смартфоне. 

Налоговый учет транспортных расходов 

В налоговом учете расходы поставщика на организацию перевозки готовой продукции до покупателя при помощи транспортной компании относят к расходам на производство и реализацию (пп. 1 п. 1 ст. 253 НК) и включают в состав:

Период отражения расходов на транспортировку зависит от того, какой метод признания затрат использует поставщик:

  • при методе начисления стоимость услуг грузоперевозчика включают в состав расходов датой акта об оказании услуг (п. 2 ст. 272 НК);

  • при кассовом методе — в день, когда со счета компании списаны деньги в пользу транспортной компании (пп. 1 п. 3 ст. 273 НК) при условии, что расходы обоснованы и подтверждены документально (п. 1 ст. 252 НК).

Компании-плательщики НДС налог, предъявленный поставщиком транспортных услуг, принимают к вычету по общим правилам на основании счета-фактуры или УПД.

Проблемы учета транспортных расходов 

Использование услуг стороннего перевозчика проще, чем содержание собственного автопарка, однако учет таких расходов осложняется проблемами документооборота, а именно:

  • Оформление товаросопроводительной документации. Транспортная накладная — основной документ при транспортировке груза с помощью логистической компании. Корректность ее заполнения — залог того, что таможенные органы и ГИБДД смогут сличить документацию с грузом с наименьшими временными затратами, а стороны сделки — оформить передачу товара.

  • Возврат подписанных получателем накладных поставщику. Чтобы корректно отражать в учете реализацию товара и услуг грузоперевозчика, бухгалтеру компании-отправителя нужно получить подписанные компанией-получателем экземпляры товарной и транспортной накладных. При бумажном документообороте водитель везет документы самостоятельно, поэтому возврат растягивается во времени, особенно при перевозках на дальние расстояния.

Также часто заказчику транспортных услуг сложно отследить передвижение водителя, что ставит под сомнение качество грузоперевозки в первую очередь с точки зрения реальности затраченного на поездку времени. Нарушение срока поставки может привести к штрафным санкциям в отношении поставщика.

MasterTMS предлагает плавный переход на электронный документооборот, автоматизированную работу с претензиями, маршрутизацию и мониторинг грузов в режиме онлайн. Это позволяет решить “вечные” проблемы в логистике, упрощает работу логистов, ведение отчетности и сроки закрытия сделок. 

Как оптимизировать организацию и учет грузоперевозок

Своевременно и безошибочно отражать в бухгалтерском и налоговом учете услуги транспортных компаний возможно только тогда, когда услуги грузоперевозчика качественны, а документооборот между компаниями работает как часы.

При этом качество услуг перевозчика складывается из различных показателей:

  • грамотная маршрутизация и, как следствие, скорость доставки грузов;

  • техническое состояние подвижного состава, от которого зависит риск поломки автомобиля, выполняющего рейс;

  • наличие систем мониторинга передвижения автомобиля и следования маршруту и графику;

  • организация документооборота, например, наличие ЭДО, который ускоряет обмен первичными документами.

MasterTMS сочетает в себе все необходимое для повышения качества корпоративной логистики. Наше решение оцифровывает процесс грузоперевозок между заказчиками и перевозчиками, за счет чего:

  • грузовладелец в режиме онлайн видит, что происходит с грузом, и может контролировать цепочку поставок;

  • стороны могут организовать перевозку за пару кликов;

  • обмен транспортными документами между контрагентами происходит оперативно и не растянут во времени, что ускоряет расчеты, позволяет избежать кассовых разрывов, а также способствует своевременному отражению операций в учете;

  • использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет сократить транспортные расходы на 18%, что за счет услуги перевозчика стоят дешевле.

MasterTMS учитывает опыт крупнейших грузовладельцев. Получите демонстрацию нашего решения по ссылке.

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