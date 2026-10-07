Как автоматизировать делопроизводство и забыть о рутине

Рассмотрение документов

После регистрации письмо нужно направить на рассмотрение нужному адресату.

Секретарь нажимает кнопку «Отправить на рассмотрение».

Далее искусственный интеллект готовит проект задачи с кратким содержанием документа, чтобы руководитель оперативно погрузился в суть вопроса. Также в задачу включается сам документ и связанные с ним приложения.

Еще одно преимущество — система готовит руководителю готовый проект резолюции.

ИИ анализирует семантику письма на основе накопленных данных и:

предлагает наиболее подходящих исполнителей со степенью уверенности в каждом из них в процентах;

формирует проект резолюции с учетом установленных в компании порядков и сроков.

Руководитель видит готовый проект резолюции вместе с рекомендациями, может его скорректировать или утвердить. Если он изменяет предложенный вариант, система запоминает это и дообучается. Таким образом, ИИ не просто автоматизирует процессы, а действительно помогает принимать обоснованные решения быстрее.