На каких налогах можно экономить

Начну с НДС, потому что с него обычно начинаются все вопросы.?
НДС можно экономить только одним способом - НЕ ПЛАТИТЬ.?
То есть либо быть на другой системе налогообложения (не ОСН). Искать варианты (напомню что ИП тоже может быть на ОСН). Либо закупать с бОльшим НДС, чем продавать.
Все. Варианты исчерпаны. Всякие там покупки неких дополнительных услуг у кого-то там уже забудьте. Кто-то заработает на вас денег и сольёт. Или налоговая быстрей увидит вашу простенькую схемку.
А вот на чем реально можно и нужно экономить - это зарплатные налоги.
Не раздувайте штат, господа. Всех на аутсорсинг, пожалуйста. И можно сотрудничать с ИП и самозанятыми (только не со своими сотрудниками, которые у вас работали менее 2 лет назад - имейте совесть).
Если попадаете от такого сотрудничества на тот же НДС (чтоб его), остается регулировать ценами закупки и продажи.
Если же ну никак не получается - сотрудничайте с компаниями и ИП на ОСНО, которые платят НДС (как мы, например).
Будьте внимательны с приёмом авансовых платежей с НДС на конец квартала - платить НДС с аванса придется вам!
Ну а с прибылью все ясно - берем в затраты все, что можно.
И не ленимся собирать документы.
Что имеем в сухом остатке:
- правильно решаем организационную структуру бизнеса и выбираем правильные (выгодные и подходящие по условиям) режимы налогообложения;
- ведём внимательно управленку и смотрим, с какими поставщиками нам выгодно работать, а с какими нет (цены и НДС);
- не раздуваем штат, пользуемся аутсорсингом активно;
- организовываем чёткий документооборот. Все документы должны быть собраны и проведены;
- ведём учет корректно, доверяем сторонним профессионалам экспертную проверку хотя бы раз в три года и обязательно при смене главного бухгалтера.