На каких налогах можно экономить

Начну с НДС, потому что с него обычно начинаются все вопросы.?

НДС можно экономить только одним способом - НЕ ПЛАТИТЬ.?

То есть либо быть на другой системе налогообложения (не ОСН). Искать варианты (напомню что ИП тоже может быть на ОСН). Либо закупать с бОльшим НДС, чем продавать.

Все. Варианты исчерпаны. Всякие там покупки неких дополнительных услуг у кого-то там уже забудьте. Кто-то заработает на вас денег и сольёт. Или налоговая быстрей увидит вашу простенькую схемку.

А вот на чем реально можно и нужно экономить - это зарплатные налоги.

Не раздувайте штат, господа. Всех на аутсорсинг, пожалуйста. И можно сотрудничать с ИП и самозанятыми (только не со своими сотрудниками, которые у вас работали менее 2 лет назад - имейте совесть).

Если попадаете от такого сотрудничества на тот же НДС (чтоб его), остается регулировать ценами закупки и продажи.

Если же ну никак не получается - сотрудничайте с компаниями и ИП на ОСНО, которые платят НДС (как мы, например).

Будьте внимательны с приёмом авансовых платежей с НДС на конец квартала - платить НДС с аванса придется вам!

Ну а с прибылью все ясно - берем в затраты все, что можно.

И не ленимся собирать документы.

Что имеем в сухом остатке: