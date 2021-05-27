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Поиск кадров по базе резюме: когда это нужно

Для рубрики Управление персоналом (аутсорсинг, аутстаффинг)
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Обычно при поиске нового сотрудника, рекрутер размещает вакансию в открытых источниках и ждет откликов. Это дешевле и приходят более целевые кандидаты. Но в некоторых случаях стоит прибегнуть к «активному поиску» по базе резюме. Когда есть смысл переплачивать за этот инструмент, и какие преимущества это дает.

Преимущества:

  • Вы подыскиваете кандидата строго по тем параметрам, которые вам важны.
  • Вы ловите лучших кандидатов и тем самым имеете преимущество перед конкурентами, которые пассивно ждут откликов на свои вакансии.

Поиск по базе резюме используется для:

1. Предварительной оценки рынка.

Это требуется перед формированием релевантного и конкурентного джоб-оффера. Сколько на рынке нужных специалистов, какие условия предлагают конкуренты, какой опыт и уровень зарплаты указывать.

2. Поиска «пассивных» кандидатов.

Нужные вам качественные специалисты редко находятся в активном поиске. Чаще всего они работают, но не против рассмотреть более интересные предложения. Либо рассматривают точечные предложения, а ваше могли не заметить, или оно показалось недостаточно интересным. Сюда же и поиск редких специалистов, они как правило, либо трудоустроены, либо рассматривают только входящие предложения.

3. Массового подбора.

Вакансии на линейные позиции (продавцы, кассиры, менеджеры по продажам) — не всегда можно оперативно закрыть с помощью размещения вакансии. Если людей нужно много и в сжатые сроки — с поиском по открытой базе подбор пойдет быстрее.

4. Закрытого подбора.

Если вы хотите скрыть факт подбора от других сотрудников или конкурентов — размещение вакансии не подходит. Можно, конечно, воспользоваться возможностью анонимного размещения вакансии, но, как правило, на такие вакансии кандидаты реагируют значительно хуже.

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Мария Синицына
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