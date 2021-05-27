Поиск кадров по базе резюме: когда это нужно

Обычно при поиске нового сотрудника, рекрутер размещает вакансию в открытых источниках и ждет откликов. Это дешевле и приходят более целевые кандидаты. Но в некоторых случаях стоит прибегнуть к «активному поиску» по базе резюме. Когда есть смысл переплачивать за этот инструмент, и какие преимущества это дает.

Преимущества:

Вы подыскиваете кандидата строго по тем параметрам, которые вам важны.

Вы ловите лучших кандидатов и тем самым имеете преимущество перед конкурентами, которые пассивно ждут откликов на свои вакансии.

Поиск по базе резюме используется для:

1. Предварительной оценки рынка.

Это требуется перед формированием релевантного и конкурентного джоб-оффера. Сколько на рынке нужных специалистов, какие условия предлагают конкуренты, какой опыт и уровень зарплаты указывать.

2. Поиска «пассивных» кандидатов.

Нужные вам качественные специалисты редко находятся в активном поиске. Чаще всего они работают, но не против рассмотреть более интересные предложения. Либо рассматривают точечные предложения, а ваше могли не заметить, или оно показалось недостаточно интересным. Сюда же и поиск редких специалистов, они как правило, либо трудоустроены, либо рассматривают только входящие предложения.

3. Массового подбора.

Вакансии на линейные позиции (продавцы, кассиры, менеджеры по продажам) — не всегда можно оперативно закрыть с помощью размещения вакансии. Если людей нужно много и в сжатые сроки — с поиском по открытой базе подбор пойдет быстрее.

4. Закрытого подбора.

Если вы хотите скрыть факт подбора от других сотрудников или конкурентов — размещение вакансии не подходит. Можно, конечно, воспользоваться возможностью анонимного размещения вакансии, но, как правило, на такие вакансии кандидаты реагируют значительно хуже.