Изощрённый способ нарваться на выездную налоговую проверку

Компании обязаны направлять в территориальное отделение ФНС уведомления о проведении внутригрупповых сделок. Согласно статье 105.14 НК РФ, сделки между взаимозависимыми компаниями признаются контролируемыми. До 20 мая ФНС должна получить уведомления о сделках за прошедший календарный год.

В статье 105.16 НК РФ указывает, какие сведения о контролируемых сделках должно содержать уведомление:

1) календарный год, за который представляются сведения о совершенных налогоплательщиком контролируемых сделках;

2) предметы сделок;

3) сведения об участниках сделок:

полное наименование организации, а также идентификационный номер налогоплательщика (в случае, если организация состоит на учете в налоговых органах в Российской Федерации);

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и его идентификационный номер налогоплательщика;

фамилия, имя, отчество и гражданство физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

4) сумма полученных доходов и (или) сумма произведенных расходов (понесенных убытков) по контролируемым сделкам с выделением сумм доходов (расходов) по сделкам, цены которых подлежат регулированию.

Если налоговая при налоговой проверке или мониторинге обнаружит, что компания заключала подобные сделки, но не уведомила об этом ИФНС — это может стать поводом для выездной налоговой проверки.

Наш новый вебинар о минимизации рисков налоговой проверки содержит подробный материал, как обезопаситься и стать невидимым в глазах налоговой. Тот, кто знает источники информации для налоговой, всегда будет на шаг впереди. Один из программных вопросов вебинара – как инспекторы раскрывают схемы и доказывают взаимозависимость между юридическими лицами — особенно интересен для тех, кто реализует продукцию в адрес дружественных организаций.

Налоговая инспекция может прийти к выводу о взаимозависимости лиц и при других видах проверок. Потому рекомендуем вам тщательно проверять риски по ТЦО-комплаенсу и иметь в наличии обоснования по существующей ценовой политике компании. Налоговая всё чаще использует методы трансфертного ценообразования для доказывания необоснованной налоговой прибыли. Судебные решения по делам, связанным с ТЦО, выигрывают налогоплательщики и ФНС с переменным успехом.