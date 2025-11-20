Кадровый учет и расчет зарплаты: пошаговый гид, как все сделать по закону

Зарплата — еще сложнее. Это не только деньги «на руки» сотруднику, но и налоги, взносы, отчетность. Любая ошибка здесь — это риск штрафов уже от Налоговой (ФНС) и Социального фонда (СФР).

Кадровый учет — одна из самых рискованных зон в бизнесе. Ошибка в приказе, неверно рассчитанный больничный или задержка финального расчета при увольнении — все это приводит к реальным финансовым потерям. Недовольный сотрудник идет в Трудовую инспекцию (ГИТ), а та приходит к вам с проверкой.

Суды с сотрудниками. Неправильно уволенный сотрудник может восстановиться на работе, а компания будет обязана выплатить ему средний заработок за все время вынужденного прогула.

Штрафы от ФНС и СФР. За неверный расчет НДФЛ и взносов, за срыв сроков сдачи отчетности (например, ЕФС-1 ).

Штрафы от ГИТ (Трудовая инспекция). За ошибки в трудовом договоре, приказах, неправильно оформленный отпуск или увольнение. Для ООО штраф за нарушение может достигать 100 000 рублей.

Для начала — немного мотивации. Игнорирование правил чревато.

Срок: не позднее 1 рабочего дня , следующего за днем издания приказа (или заключения договора). Пропустили срок — получили штраф.

Критически важно! Это самый «штрафоопасный» этап. Вы должны уведомить государство о новом сотруднике, подав отчет ЕФС-1 (подраздел 1.1) в Социальный фонд (СФР).

Если сотрудник выбрал бумажную трудовую, вы вносите в нее запись о приеме на работу. Если он перешел на электронную (ЭТК), вы ведете только цифровой учет.

Приказ составляется на основе трудового договора. Сотрудник должен ознакомиться с ним под подпись в течение 3 дней с начала работы или с даты издания приказа.

Условие об испытательном сроке (если оно есть, его нельзя добавить потом).

Что обязательно должно быть в договоре:

Это главный документ. Он заключается в двух экземплярах (один вам, один сотруднику) до фактического начала работы .

Что еще? ИНН сотрудник предоставлять не обязан, вы можете найти номер на сайте ФНС. Для некоторых должностей (водители, повара, педагоги) обязательна медицинская книжка или справка об отсутствии судимости.

Кажется, что это просто, но дьявол в деталях. Пропуск одного шага может сделать трудоустройство незаконным.

Расчет зарплаты: от «грязных» к «чистым»

Зарплата — это боль. Сотрудник видит в договоре 100 000 ₽, а на карту получает 87 000 ₽ и задает вопросы. А работодатель по факту тратит 130 000 ₽. Давайте разберем этот «фокус». «Грязная» зарплата (Gross) - оклад (или другая система оплаты), прописанный в трудовом договоре. Это база для всех расчетов.

«Чистая» зарплата (Net) - то, что сотрудник получает на руки. Формула простая: зарплата «на руки» = «грязная» зарплата — НДФЛ. Важно! Ниже рассмотрим общие правила. Часто есть нюансы, требующие глубокой проработки вопроса для качественного учета и корректного расчета ФОТ.

Шаг 1. Рассчитываем и удерживаем НДФЛ

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) — это то, что сотрудник платит государству. Работодатель выступает налоговым агентом: он рассчитывает, удерживает и перечисляет этот налог в бюджет. С 1 января 2025 года к налогоплательщикам в России применяется пять ставок НДФЛ: ставка 13% — применяется для граждан, официальный доход которых не превышает 2,4 млн рублей в год (доход в месяц — не более 200 000 рублей);

ставка 15% — применяется для части годового дохода свыше 2,4 млн рублей, но не более 5 млн рублей;

ставка 18% — применяется для части годового дохода свыше 5 млн рублей, но не более 20 млн рублей;

ставка 20% — применяется для части годового дохода свыше 20 млн рублей, но не более 50 млн рублей;

ставка 22% — применяется для части годового дохода, превышающей 50 млн рублей. Важно отметить, что повышенная ставка НДФЛ применяется не ко всему годовому доходу гражданина, а только к части дохода, превышающей пороговые значения. Пример. Зарплата Иванова — 233 000 рублей в месяц. За 2025 год он заработает 2 796 000 рублей. С января по октябрь его доход будет облагаться налогом по ставке 13%. В ноябре суммарный доход Алексея с начала года превысит 2 400 000 рублей и начнет облагаться налогом по ставке 15%. Таким образом, ставка НДФЛ в 15% будет применена только для части дохода Алексея в 396 000 рублей — то есть на сумму, превышающую пороговое значение (2 400 000 рублей).

Шаг 2. Рассчитываем зарплату «на руки»

Пример. на руки Иванов получит: 100 000 ₽ (оклад) – 13 000 ₽ (НДФЛ) = 87 000 ₽. Зарплату нужно платить дважды в месяц. Это закон (ст. 136 ТК). Обычно это аванс (например, 25 числа) и основная часть (например, 10 числа). Точные сроки устанавливаются организацией в Положении по заработной плате. Основное условие — интервал между выплатами в 15 календарных дней.

Шаг 3. Рассчитываем страховые взносы