Новые отчеты и изменения в старых формах: к чему готовиться бухгалтеру в 2026 году

Если вы откладывали переход на ЭДО или обновление 1С, декабрь 2025 год — это последний вагон.
Эксперты «Мегаконсалт» собрали главные изменения, которые напрямую повлияют на работу каждой бухгалтерии. Разбираемся по порядку, что меняется и как к этому подготовиться.
Бухгалтерская отчетность за 2025 год — сдаем в 2026 по новой форме
Самое серьезное изменение — это вступление в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Отчитываться за 2025 год (то есть в срок до 31 марта 2026 года) мы будем уже по совершенно новым правилам и формам.
В чем суть? Стандарт меняет не только «обложку», но и состав и структуру всех форм: Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчетов о целевом использовании средств, об изменениях капитала и о движении денежных средств.
Что изменится в формах
1. Единый заголовок. Больше не будет путаницы. Вводится единый, строго регламентированный заголовок для всей отчетности.
2. Новые строки в балансе (актив):
Появляется строка «Инвестиционная недвижимость».
Появляется строка «Долгосрочные активы к продаже».
3. Изменения в балансе (пассив):
Исчезает строка «Доходы будущих периодов» и «Результаты исследований и разработок». Это важное изменение, которое потребует пересмотра методологии учета.
4. Изменения в ОФР:
Четко выделяется финансовый результат от «прекращаемой деятельности».
Чем грозит? Сдать отчетность на старом бланке будет равносильно ее несдаче. Это грозит штрафами и блокировкой счета. Но главная сложность — не в самой форме, а в том, что под эти строки нужно перестроить аналитику в 1С.
Что делать?
Убедиться, что ваша версия 1С (или другой учетной программы) будет обновлена и поддерживает ФСБУ 4/2023.
Провести ревизию учетной политики на 2025 год, чтобы она соответствовала новым требованиям к группировке статей.
Полный переход на УПД с 1 января 2026 года
Конец «бумажкам». Это революция в «первичке». С 1 января 2026 года прекращают действовать старые форматы:
Документа о передаче товаров (привычный ТОРГ-12).
Акта выполненных работ / оказанных услуг (стандартный акт).
В чем суть? Единственным официально признанным электронным документом для подтверждения отгрузки, выполнения работ или услуг становится УПД (Универсальный передаточный документ).
Налоговая служба давно рекомендовала переходить на УПД, но с 2026 года это становится безальтернативным правилом для электронного документооборота.
Чем грозит? Если вы продолжите обмениваться с контрагентами по ЭДО старыми форматами актов или ТОРГ-12, у ФНС будут все основания «снять» эти расходы у вашего покупателя и отказать ему в вычете НДС. Это прямой путь к разрыву деловых отношений.
Что делать?
Если вы еще не на ЭДО — 2025 год ваш последний шанс на безболезненный переход.
Если вы на ЭДО, но используете старые форматы — срочно свяжитесь со своим оператором (Контур, СБИС и т.д.) и перенастройте процессы на работу с УПД.
Оповестите контрагентов, которые до сих пор присылают вам «бумажки».
Новые стандарты ФСБУ: учимся считать доходы и инвентаризацию по-новому
Помимо отчетности, меняются и сами правила учета.
Новый стандарт, который приходит на смену ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Когда. Обязателен с отчетности за 2027 год, но разрешен к досрочному применению.
В чем суть. Стандарт сближает наш РСБУ с МСФО. Главное изменение — условием для признания выручки становится «переход контроля» над товаром, а не «переход права собственности».
Пример. Вы отгрузили товар (право собственности перешло по накладной), но по договору клиент не может им распоряжаться, пока не выполнит X условий. Контроль не перешел — выручку признавать нельзя. Это потребует более глубокого анализа договоров.
Этот стандарт уже действует с 1 апреля 2025 года.
В чем суть. Он не переворачивает процесс, а систематизирует его. Вводит четкие определения (например, «объекты инвентаризации»), устанавливает требования к документам, срокам и составу комиссии.
Что делать. Проверить свое внутреннее «Положение об инвентаризации» и убедиться, что оно не противоречит новому ФСБУ.
Зарплата, налоги и администрирование: что еще меняется в 2026 году
1. Новый МРОТ и его влияние
Что: по плану, МРОТ в 2026 году увеличится и составит 27 093 рубля.
На что влияет:
Индексация зарплаты. Вы обязаны проверить штатное расписание и приказы. Ни один сотрудник на полной ставке не может получать зарплату (до вычета НДФЛ) ниже нового МРОТ.
Расчет пособий. Новый МРОТ используется для расчета больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком (особенно для тех, у кого был маленький заработок).
2. Новые правила налогового администрирования
С 1 января 2026 года меняется порядок подтверждения постановки на налоговый учет.
Было. Вы получали бумажное или электронное Свидетельство о постановке на учет.
Стало. Подтверждением постановки на учет (как для юрлиц, так и для физлиц) будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).
Что делать. Просто принять к сведению. Выписку можно будет, как и раньше, получить электронно (через ЛК, Госуслуги) или на бумаге в любой ИФНС.
3. Новые коды ОКВЭД в выписках ЕГРЮЛ
С 2026 года ФНС будет указывать в выписках два типа кодов ОКВЭД:
Заявительный: тот, что вы подали при регистрации.
Отчетный: тот, который Росстат рассчитает по факту вашей деятельности за прошлый год и передаст в ФНС.
Чем грозит? Это повышает прозрачность. Если вы заявили льготный вид деятельности, а по факту (по данным Росстата) занимаетесь другим, у ФНС будут к вам вопросы.
4. Новый классификатор профессий (ОК 016-2025)
С 1 января 2026 года вместо старого классификатора (ОК 016-94), который действовал 30 лет, вводится новый.
Зачем нужен? Это важно для кадровиков и бухгалтеров по зарплате. Он используется для формирования штатного расписания, отчетов ЕФС-1 и решения вопросов, связанных с льготными пенсиями и аттестацией рабочих мест.
Что делать? Кадровой службе нужно будет проверить, чтобы наименования должностей в штатном расписании соответствовали новому классификатору, особенно если речь идет о «вредных» или льготных профессиях.
Обновление форм налоговых деклараций
В 2026 году мы впервые будем сдавать годовые отчеты с учетом масштабной налоговой реформы-2025. ФНС уже подготовила новые бланки, чтобы отразить изменившиеся ставки.
Декларация по налогу на прибыль
ФНС приказом от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@ обновила форму декларации по налогу на прибыль. Изменения коснутся организаций, которые проводят сделки с цифровой валютой, а также тех, кто осуществляет самостоятельную корректировку базы по налогу на прибыль по сделкам со взаимозависимыми лицами.
Декларация по НДС
Организации и ИП будут ее применять с 1 квартала 2026 года.
Изменения затронут:
раздел 1 c итоговой информацией о сумме налога к уплате или возмещению;
раздел 3, в котором производится расчет НДС;
разделы 8 и 9 с данными из книги покупок / продаж;
раздел 10 со сведениями из журнала счетов-фактур, которые подают посредники.
Порядок отражения данных в отчете тоже скорректируют. В первую очередь он изменится из-за новых налоговых ставок. Это основная ставка 22% и соответствующие ей расчетные ставки: общая – 22/122, а также ставка для продажи предприятия как имущественного комплекса или реализации иностранной организацией услуг в электронной форме – 18,03%. В правилах есть и другие изменения.
Кроме того, полномочия по утверждению формы счета-фактуры переходят к ФНС.
Статистика и кадры: новые требования
Обновление форм статистической отчетности в Росстат
Росстат приказом № 348 от 22.07.2025 утвердил пакет новых форм, которые необходимо применять начиная с января 2026 года. Изменения коснулись годовых, ежемесячных и квартальных отчетов и практически всех предпринимателей и организаций.
1. Годовая отчетность (вступают в силу с 01.01.2026)
С начала года организации обязаны использовать обновленные версии четырех форм:
№ 1-Т — основной отчет о численности штата и фонде оплаты труда.
№ 1-Т (условия труда) — сведения о работе во вредных/опасных условиях и полагающихся компенсациях.
№ 1-Т (ГС) и № 1-Т (МС) — специализированные формы для государственных и муниципальных органов (данные о численности, кадровом составе и обучении служащих).
2. Ежемесячная отчетность (с января 2026)
Обновляются бланки для регулярной подачи данных:
№ 3-Ф — сведения о просроченной задолженности по зарплате.
№ 1-З — анкета для выборочного обследования рабочей силы.
3. Квартальная отчетность (с 1 апреля 2026)
С начала II квартала изменения затронут социальную и бюджетную сферы. Новые формы вводятся для организаций следующих отраслей:
Образование и наука;
Здравоохранение;
Культура;
Социальное обслуживание.
В 2026 году ожидается очередное сплошное наблюдение. Росстат его проводит один раз в пять лет. Очередное ожидается в 2026 года, так как последнее было в 2021 году.
Кадровая отчетность (ЕФС-1)
Отчет ЕФС-1, который заменил СЗВ-ТД и 4-ФСС, снова модернизировали.
Причина. Введение нового классификатора занятий (ОК 016-2025).
Что делать? В подразделе 1.1 (бывшая трудовая книжка) нужно указывать коды трудовой функции строго по новому классификатору. Старые коды система не пропустит. Также ужесточили сроки сдачи подраздела 1.2 (стаж) для сотрудников, выходящих на пенсию, — теперь отчитываться нужно в течение 3 дней после запроса СФР.
План действий для бухгалтера
2026 год требует от бухгалтерии максимальной собранности.
Чек-лист на конец 2025 года
Обновить 1С/ПО. Убедиться, что ваш софт будет поддерживать ФСБУ 4/2023 и новые форматы ЭДО.
Полный переход на ЭДО. Если вы еще не там, 2025 год — крайний срок.
Аудит «первички». Начать требовать от контрагентов УПД вместо актов и ТОРГ-12 уже сейчас, чтобы к январю все привыкли.
Проверить зарплаты. Подготовить приказ об индексации зарплат до нового МРОТ с 1 января 2026.
Обновить Учетную политику. Внести в УП на 2026 год все изменения, связанные с новыми ФСБУ.
Справиться с таким объемом изменений в одиночку, особенно в разгар отчетности, крайне сложно. Если вы чувствуете, что не успеваете отслеживать все нововведения, — это верный знак, что пора задуматься о передаче бухгалтерии на аутсорсинг. Профессиональная команда «Мегаконсалт» не только возьмет на себя рутину, но и несет финансовую ответственность за своевременное внедрение всех этих изменений.
