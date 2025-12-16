Как подготовиться к налоговой проверке: полный гид для директора и бухгалтера

Часть 6. Финал: акт, возражения и решение

Проверка не может длиться вечно (стандартный срок — 2 месяца, но может продлеваться).

1. Справка об окончании проверки. Вам вручают этот документ. Он фиксирует дату окончания ВНП.

2. Акт налоговой проверки. В течение 2 месяцев после «Справки» инспекторы готовят «Акт» — итоговый документ, где описаны все выявленные нарушения и сумма доначислений.

3. Возражения на Акт. У вас есть один месяц (30 дней), чтобы подать письменные возражения.

Это ваш главный шанс! Не пишите эмоциональное «мы не согласны». Готовьте мотивированный юридический документ: «С доводом инспекции на странице 5 Акта не согласны, так как... (ссылка на закон, судебную практику, приложенные дубликаты документов)».

4. Рассмотрение материалов проверки. Вас пригласят в ИФНС, где вы сможете устно защитить свои возражения.

5. Решение. По итогам рассмотрения руководитель ИФНС выносит Решение — о привлечении к ответственности (с итоговой суммой штрафов и пеней) или об отказе.

Если Решение вас не устраивает, у вас начинается процесс апелляции — сначала в вышестоящий налоговый орган (УФНС), и только потом — в суд.

Налоговая проверка — это сложный, системный процесс. Но это не приговор. Это игра по правилам, и если вы знаете эти правила (а инспекторы их иногда нарушают), у вас есть все шансы защитить свой бизнес. Главный союзник в этой игре — не паника, а порядок в документах и грамотный юрист.

Специалисты «Мегаконсалт» регулярно проводят аудиты, что помогает своевременно обнаружить и устранить налоговые риски.

Реклама: ООО «МЕГАКОНСАЛТ», ИНН 7814131291, erid: 2W5zFHqPXwW