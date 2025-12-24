8079 ОК Каталог Нов Моб
🔴 Вебинар: Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Мегаконсалт
Страховые взносы
Страховые взносы 2026: новые тарифы, лимиты и отмена льгот

Страховые взносы 2026: новые тарифы, лимиты и отмена льгот

Налоговая реформа 2026 года меняет правила игры не только для плательщиков НДФЛ и налога на прибыль. Существенные изменения касаются и страховых взносов. Для одних нагрузка вырастет, для других — станет прозрачнее.

Главный тренд: точечная настройка льгот и борьба с «нулевой» отчетностью. Разбираем, сколько и как платить за сотрудников и за себя в 2026 году.

В этой статье специалисты «Мегаконсалт» рассмотрели рост предельной базы, изменения льгот для МСП и IT, новые правила для директоров и ИП, сроки и ответственность.

Индексация предельной базы: платить придется больше

Государство ежегодно повышает порог годового дохода сотрудника, с которого платятся полные взносы. 2026 год не стал исключением.

Новая предельная база (далее — ЕПБ) — 2 979 000 рублей (было 2 759 000 рублей).

Как это работает:

  • пока доход сотрудника с начала года не превысил 2,979 млн рублей, вы платите взносы по основному тарифу 30%;

  • как только доход превысил эту сумму, ставка на «хвостик» снижается до 15,1%.

Пример расчета. Сотрудник заработал за год 3,5 млн рублей.

  1. С суммы в пределах лимита (2 979 000 руб.) платим 30%: 893 700 руб.

  2. С суммы превышения (521 000 руб.) платим 15,1%: 78 671 руб. Итого взносов: 972 371 руб.

Бухгалтерия на ваших условиях

Вы получите полноценную работу бухгалтерского отдела, только без отпусков, больничных, с полной финансовой ответственностью за свою деятельность, а также всегда актуальной информацией по изменениям законодательства

Малый и средний бизнес: льготы теперь не для всех

Самое болезненное изменение касается тарифов для субъектов МСП. В 2025 году льготой (15% с выплат выше 1,5 МРОТ) пользовались все компании из реестра МСП. В 2026 году гайки закручивают.

Как меняется тариф для МСП

  • было: льготная ставка 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ доступна всем малым предприятиям;

  • стало: с 1.01.2026 пониженный тариф 15% для выплат сверх 1,5 МРОТ смогут применять только МСП с основным видом деятельности из перечня, который утвердит Правительство.

Согласно новому пункту 13.3 статьи 427 НК, пониженную ставку для тех, чья отрасль есть в реестре, можно будет применить при выполнении двух обязательных условий одновременно:

  1. Основной ОКВЭД входит в «льготный» список Правительства.

  2. Доля доходов от этого вида деятельности — не менее 70%.

Если вы не попали в список или доля выручки упала ниже 70%, право на льготу теряется с начала года. Придется пересчитывать взносы по полной ставке 30%.

Обрабатывающее производство

Для производственников из реестра МСП сохранили суперльготу. Они платят 7,6% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ. Условия те же: профильный ОКВЭД из перечня и доля выручки от 70%.

Общепит

Здесь без перемен. Рестораны и кафе продолжают платить 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ, если соответствуют критериям по численности и доходам.

Суммы сверх ЕПБ также облагаются по двум тарифам: в пределах 1,5 МРОТ и сверх 1,5 МРОТ. Но часть до 1,5 МРОТ — по ставке 15,1% (а не 30%).

IT и радиоэлектроника: пересмотр ставок

Для IT-сектора налоговый рай заканчивается, но условия остаются приемлемыми по сравнению с общим режимом.

IT-компании:

  • в пределах ЕПБ: тариф вырастает с 7,6% до 15%;

  • сверх ЕПБ: ставка остается 7,6%.

Условия прежние: аккредитация Минцифры и 70% профильной выручки.

Важно: резиденты «Сколково» применять эти тарифы не могут.

Радиоэлектронная промышленность

Здесь ситуация интереснее. Вводится ступенчатая шкала:

  • в пределах ЕПБ: 7,6%;

  • сверх ЕПБ: 0%.

НКО и благотворительность

Некоммерческие организации на УСН (социалка, наука, спорт, культура, здравоохранение) в 2026 году сохраняют текущие условия:

  • в пределах ЕПБ: 7,6%;

  • сверх ЕПБ: 0%.

Повышение ставки до 15% для них запланировано только на следующие периоды (2027–2036 гг.), поэтому в 2026 году работаем по старым правилам.

ИП «за себя»: справедливость для упрощенцев

Фиксированный взнос ИП за 2026 год составит 57 390 рублей.

Главная новость касается дополнительных взносов (1% с дохода свыше 300 000 рублей). Наконец-то законодательно закрепили справедливый расчет для расходных режимов.

Как считать 1% в 2026 году:

  • УСН «Доходы» (6%): с полной суммы выручки (как и раньше);

  • УСН «Доходы минус расходы» (15%) и ЕСХН: с разницы между доходами и расходами.

Больше не нужно спорить с налоговой и ссылаться на постановления судов — норма прописана в Налоговом кодексе. Максимальный размер допвзноса за 2026 год ограничен суммой 321 818 рублей.

Частная практика

Адвокаты, нотариусы и другие частники платят фиксированные взносы один раз, даже если параллельно ведут деятельность как ИП. Дополнительный 1% они платят с общей суммы доходов от всех видов деятельности.

Директора-учредители: конец нулевым отчетам

Закрывается лазейка с директорами-учредителями, которые не начисляли себе зарплату. С 2026 года вводится правило: даже если выплат руководителю нет (или они копеечные), взносы нужно платить исходя из размера МРОТ.

Что это значит:

  1. За каждого руководителя (единственного учредителя) нужно платить взносы минимум с 1 МРОТ ежемесячно в размере 8 127,9 (27 093 руб. х 30%), а за год — 97 534,8 руб. (8 127,9 руб. х 12 мес.).

  2. Отчет РСВ нужно сдавать обязательно, даже если деятельность не велась.

  3. Правило касается только коммерческих организаций (ООО, АО). ИП и НКО это не затрагивает.

Суммы получатся меньше, если:

  • у организации есть право на пониженный тариф;

  • единоличный исполнительный орган занимает руководящую должность меньше месяца / года.

Взносы «на травматизм»

Базовые тарифы не меняются. Главное новшествоупрощение бюрократии. С 2026 года СФР будет сам определять ваш класс профессионального риска и тариф на основании данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Ежегодно подтверждать основной вид деятельности больше не нужно.

Для режима АУСН (автоматизированная упрощенка) фиксированный взнос на травматизм составит 2 959 рублей в год.

Освобождение от взносов: приятные бонусы

Государство расширило список выплат, с которых не нужно платить взносы:

  • матпомощь при рождении ребенка: лимит вырос с 50 000 до 1 000 000 рублей на каждого ребенка (выплачивается в течение первого года);

  • ДМС для командировок: страховка для зарубежных поездок сотрудников теперь официально не облагается взносами;

  • выплаты по СВО: деньги, которые компания платит мобилизованным или контрактникам в связи с прохождением службы, освобождены от взносов.

Также сами ИП и частные практики, ушедшие на СВО, могут не платить фиксированные взносы за период службы. Для этого нужно подать заявление в налоговую.

Бухгалтерия на ваших условиях

Вы получите полноценную работу бухгалтерского отдела, только без отпусков, больничных, с полной финансовой ответственностью за свою деятельность, а также всегда актуальной информацией по изменениям законодательства

Календарь бухгалтера: сроки 2026

Сроки уплаты единые:

  • взносы за сотрудников: до 28 числа следующего месяца;

  • травматизм (в СФР): до 15 числа следующего месяца;

  • ИП за себя (фикс): до 28 декабря 2026 года;

  • ИП за себя (1%): до 1 июля 2027 года.

Сроки сдачи отчетности (с учетом переноса выходных):

Отчет

Период

Срок сдачи

РСВ (квартальный)

2025 год

26.01.2026

I квартал 2026

27.04.2026

Полугодие 2026

27.07.2026

9 месяцев 2026

26.10.2026

ЕФС-1 (стаж)

2025 год

26.01.2026

Ежемесячные персонифицированные сведения (ПСВ) сдаем до 25 числа. В месяцы сдачи квартального РСВ (март, июнь, сентябрь, декабрь) ПСВ можно не подавать.

Штрафы

Здесь без сюрпризов, ставки старые:

  • неуплата взносов: 20% от суммы долга (40% при умысле) + пени;

  • грубое нарушение учета: минимум 40 000 рублей (ст. 120 НК);

  • несдача отчета: 5% от суммы взносов за каждый месяц просрочки (минимум 1 000 руб., максимум 30%).

Специалисты «Мегаконсалт» рекомендуют быть внимательными с новыми лимитами и проверьте свой ОКВЭД, чтобы не потерять право на льготы в 2026 году.

Реклама: ООО «МЕГАКОНСАЛТ», ИНН 7814131291, erid: 2W5zFJyqsFn

Информации об авторе

Мегаконсалт

Мегаконсалт

Бухгалтерия на ваших условиях

112 подписчиков8 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш