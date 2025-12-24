Страховые взносы 2026: новые тарифы, лимиты и отмена льгот

Главный тренд: точечная настройка льгот и борьба с «нулевой» отчетностью. Разбираем, сколько и как платить за сотрудников и за себя в 2026 году.

В этой статье специалисты «Мегаконсалт» рассмотрели рост предельной базы, изменения льгот для МСП и IT, новые правила для директоров и ИП, сроки и ответственность.