Страховые взносы 2026: новые тарифы, лимиты и отмена льгот

Главный тренд: точечная настройка льгот и борьба с «нулевой» отчетностью. Разбираем, сколько и как платить за сотрудников и за себя в 2026 году.
В этой статье специалисты «Мегаконсалт» рассмотрели рост предельной базы, изменения льгот для МСП и IT, новые правила для директоров и ИП, сроки и ответственность.
Индексация предельной базы: платить придется больше
Государство ежегодно повышает порог годового дохода сотрудника, с которого платятся полные взносы. 2026 год не стал исключением.
Новая предельная база (далее — ЕПБ) — 2 979 000 рублей (было 2 759 000 рублей).
Как это работает:
пока доход сотрудника с начала года не превысил 2,979 млн рублей, вы платите взносы по основному тарифу 30%;
как только доход превысил эту сумму, ставка на «хвостик» снижается до 15,1%.
Пример расчета. Сотрудник заработал за год 3,5 млн рублей.
С суммы в пределах лимита (2 979 000 руб.) платим 30%: 893 700 руб.
С суммы превышения (521 000 руб.) платим 15,1%: 78 671 руб. Итого взносов: 972 371 руб.
Малый и средний бизнес: льготы теперь не для всех
Самое болезненное изменение касается тарифов для субъектов МСП. В 2025 году льготой (15% с выплат выше 1,5 МРОТ) пользовались все компании из реестра МСП. В 2026 году гайки закручивают.
Как меняется тариф для МСП
было: льготная ставка 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ доступна всем малым предприятиям;
стало: с 1.01.2026 пониженный тариф 15% для выплат сверх 1,5 МРОТ смогут применять только МСП с основным видом деятельности из перечня, который утвердит Правительство.
Согласно новому пункту 13.3 статьи 427 НК, пониженную ставку для тех, чья отрасль есть в реестре, можно будет применить при выполнении двух обязательных условий одновременно:
Основной ОКВЭД входит в «льготный» список Правительства.
Доля доходов от этого вида деятельности — не менее 70%.
Если вы не попали в список или доля выручки упала ниже 70%, право на льготу теряется с начала года. Придется пересчитывать взносы по полной ставке 30%.
Обрабатывающее производство
Для производственников из реестра МСП сохранили суперльготу. Они платят 7,6% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ. Условия те же: профильный ОКВЭД из перечня и доля выручки от 70%.
Общепит
Здесь без перемен. Рестораны и кафе продолжают платить 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ, если соответствуют критериям по численности и доходам.
Суммы сверх ЕПБ также облагаются по двум тарифам: в пределах 1,5 МРОТ и сверх 1,5 МРОТ. Но часть до 1,5 МРОТ — по ставке 15,1% (а не 30%).
IT и радиоэлектроника: пересмотр ставок
Для IT-сектора налоговый рай заканчивается, но условия остаются приемлемыми по сравнению с общим режимом.
IT-компании:
в пределах ЕПБ: тариф вырастает с 7,6% до 15%;
сверх ЕПБ: ставка остается 7,6%.
Условия прежние: аккредитация Минцифры и 70% профильной выручки.
Важно: резиденты «Сколково» применять эти тарифы не могут.
Радиоэлектронная промышленность
Здесь ситуация интереснее. Вводится ступенчатая шкала:
в пределах ЕПБ: 7,6%;
сверх ЕПБ: 0%.
НКО и благотворительность
Некоммерческие организации на УСН (социалка, наука, спорт, культура, здравоохранение) в 2026 году сохраняют текущие условия:
в пределах ЕПБ: 7,6%;
сверх ЕПБ: 0%.
Повышение ставки до 15% для них запланировано только на следующие периоды (2027–2036 гг.), поэтому в 2026 году работаем по старым правилам.
ИП «за себя»: справедливость для упрощенцев
Фиксированный взнос ИП за 2026 год составит 57 390 рублей.
Главная новость касается дополнительных взносов (1% с дохода свыше 300 000 рублей). Наконец-то законодательно закрепили справедливый расчет для расходных режимов.
Как считать 1% в 2026 году:
УСН «Доходы» (6%): с полной суммы выручки (как и раньше);
УСН «Доходы минус расходы» (15%) и ЕСХН: с разницы между доходами и расходами.
Больше не нужно спорить с налоговой и ссылаться на постановления судов — норма прописана в Налоговом кодексе. Максимальный размер допвзноса за 2026 год ограничен суммой 321 818 рублей.
Частная практика
Адвокаты, нотариусы и другие частники платят фиксированные взносы один раз, даже если параллельно ведут деятельность как ИП. Дополнительный 1% они платят с общей суммы доходов от всех видов деятельности.
Директора-учредители: конец нулевым отчетам
Закрывается лазейка с директорами-учредителями, которые не начисляли себе зарплату. С 2026 года вводится правило: даже если выплат руководителю нет (или они копеечные), взносы нужно платить исходя из размера МРОТ.
Что это значит:
За каждого руководителя (единственного учредителя) нужно платить взносы минимум с 1 МРОТ ежемесячно в размере 8 127,9 (27 093 руб. х 30%), а за год — 97 534,8 руб. (8 127,9 руб. х 12 мес.).
Отчет РСВ нужно сдавать обязательно, даже если деятельность не велась.
Правило касается только коммерческих организаций (ООО, АО). ИП и НКО это не затрагивает.
Суммы получатся меньше, если:
у организации есть право на пониженный тариф;
единоличный исполнительный орган занимает руководящую должность меньше месяца / года.
Взносы «на травматизм»
Базовые тарифы не меняются. Главное новшество — упрощение бюрократии. С 2026 года СФР будет сам определять ваш класс профессионального риска и тариф на основании данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Ежегодно подтверждать основной вид деятельности больше не нужно.
Для режима АУСН (автоматизированная упрощенка) фиксированный взнос на травматизм составит 2 959 рублей в год.
Освобождение от взносов: приятные бонусы
Государство расширило список выплат, с которых не нужно платить взносы:
матпомощь при рождении ребенка: лимит вырос с 50 000 до 1 000 000 рублей на каждого ребенка (выплачивается в течение первого года);
ДМС для командировок: страховка для зарубежных поездок сотрудников теперь официально не облагается взносами;
выплаты по СВО: деньги, которые компания платит мобилизованным или контрактникам в связи с прохождением службы, освобождены от взносов.
Также сами ИП и частные практики, ушедшие на СВО, могут не платить фиксированные взносы за период службы. Для этого нужно подать заявление в налоговую.
Календарь бухгалтера: сроки 2026
Сроки уплаты единые:
взносы за сотрудников: до 28 числа следующего месяца;
травматизм (в СФР): до 15 числа следующего месяца;
ИП за себя (фикс): до 28 декабря 2026 года;
ИП за себя (1%): до 1 июля 2027 года.
Сроки сдачи отчетности (с учетом переноса выходных):
Отчет
Период
Срок сдачи
РСВ (квартальный)
2025 год
26.01.2026
I квартал 2026
27.04.2026
Полугодие 2026
27.07.2026
9 месяцев 2026
26.10.2026
ЕФС-1 (стаж)
2025 год
26.01.2026
Ежемесячные персонифицированные сведения (ПСВ) сдаем до 25 числа. В месяцы сдачи квартального РСВ (март, июнь, сентябрь, декабрь) ПСВ можно не подавать.
Штрафы
Здесь без сюрпризов, ставки старые:
неуплата взносов: 20% от суммы долга (40% при умысле) + пени;
грубое нарушение учета: минимум 40 000 рублей (ст. 120 НК);
несдача отчета: 5% от суммы взносов за каждый месяц просрочки (минимум 1 000 руб., максимум 30%).
Специалисты «Мегаконсалт» рекомендуют быть внимательными с новыми лимитами и проверьте свой ОКВЭД, чтобы не потерять право на льготы в 2026 году.
