Патентная система для ИП в 2026 году: снижение лимитов, НДС и новые ставки взносов

Отменят ли патент в 2026 году

Федеральный перечень видов деятельности для патента после изменений 2026 года содержит 79 видов деятельности, для которых можно получить патент.

Торговля и перевозки — остаются. Самые массовые категории (розница и грузоперевозки) сохраняют право на патент.

Охранная деятельность — исключается. С 2026 года получить патент на услуги охраны будет нельзя.

Федеральный перечень — лишь базовый ориентир. Окончательные правила устанавливают власти каждого региона. Именно региональный закон определяет:

список разрешенных занятий: регион может разрешить все 79 федеральных позиций или выбрать только часть из них. Также власти вправе добавить новые виды деятельности из классификаторов ОКВЭД2 и ОКПД2, которых нет в Налоговом кодексе.

физические ограничения: местные власти устанавливают лимиты по площади торговых залов, количеству транспорта в автопарке или числу торговых точек.

Например, в Ленинградской области действует Региональный закон, который устанавливает разрешенные виды деятельности для ПСН. В Санкт-Петербурге применяется отдельный перечень, утвержденный законом города.