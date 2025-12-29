Патентная система для ИП в 2026 году: снижение лимитов, НДС и новые ставки взносов

Однако налоговая реформа, принятая 28 ноября 2025 года, кардинально меняет правила игры. Условия ужесточаются настолько, что многим ИП придется искать альтернативу патенту. Специалисты «Мегаконсалт» разбирают главные изменения.
Отменят ли патент в 2026 году
Федеральный перечень видов деятельности для патента после изменений 2026 года содержит 79 видов деятельности, для которых можно получить патент.
Торговля и перевозки — остаются. Самые массовые категории (розница и грузоперевозки) сохраняют право на патент.
Охранная деятельность — исключается. С 2026 года получить патент на услуги охраны будет нельзя.
Федеральный перечень — лишь базовый ориентир. Окончательные правила устанавливают власти каждого региона. Именно региональный закон определяет:
список разрешенных занятий: регион может разрешить все 79 федеральных позиций или выбрать только часть из них. Также власти вправе добавить новые виды деятельности из классификаторов ОКВЭД2 и ОКПД2, которых нет в Налоговом кодексе.
физические ограничения: местные власти устанавливают лимиты по площади торговых залов, количеству транспорта в автопарке или числу торговых точек.
Например, в Ленинградской области действует Региональный закон, который устанавливает разрешенные виды деятельности для ПСН. В Санкт-Петербурге применяется отдельный перечень, утвержденный законом города.
Бухгалтерия на ваших условиях
Вы получите полноценную работу бухгалтерского отдела, только без отпусков, больничных, с полной финансовой ответственностью за свою деятельность, а также всегда актуальной информацией по изменениям законодательства
Где проверить актуальный список в вашем регионе
Чтобы не получить отказ в выдаче патента, сверяйтесь с официальными источниками:
Налоговый калькулятор ФНС: в разделе «Электронные сервисы» выберите «Расчет стоимости патента». Укажите свой регион, и сервис подгрузит только те виды деятельности, которые разрешены в вашей местности.
Региональный закон о ПСН: тексты документов публикуются на порталах правовой информации субъектов РФ. Это первоисточник, на который стоит ссылаться в спорных ситуациях.
Местная налоговая инспекция: специалисты обязаны проконсультировать вас по действующему перечню непосредственно при подаче заявления.
Главный удар: снижение лимита доходов до 20 млн рублей
Это самое критичное изменение. Ранее лимит годового дохода для применения ПСН составлял 60 млн рублей, что позволяло комфортно работать большинству предпринимателей.
Новые правила:
2026 год: лимит снижается до 20 млн рублей.
2028 год: планируется дальнейшее снижение до 10 млн рублей.
Важно. Для контроля лимита учитываются реальные доходы, зафиксированные в Книге учета доходов (КУД), а не потенциальный доход, от которого считается стоимость патента. Если вы заработаете 21 млн рублей, вы «слетите» с патента задним числом.
Если ИП совмещает патентную систему с другими налоговыми режимами, предельный доход будет определяться по следующим правилам:
ПСН+УСН= доход по обоим налоговым режимам.
ПСН+ЕСХН=доход по ПСН.
ПСН+ОСНО=доход по ПСН.
Придется ли платить НДС на патенте
Сам по себе режим ПСН в 2026 году освобожден от НДС. Правила ввоза товаров и обязанности налогового агента остаются прежними.
Риск появления НДС связан с потерей права на патент:
Если ваш доход превысит 20 млн руб., вы теряете право на ПСН.
Вам придется перейти на УСН или ОСНО.
На УСН с 2026 года НДС платят те, чей доход превышает 20 млн руб. (лимит также снижается).
На ОСНО НДС платится всегда.
Страховые взносы: отмена льгот за сотрудников
Для ИП на патенте, имеющих наемных работников, налоговая нагрузка вырастет.
Отмена пониженных тарифов. Льготная ставка (15% с выплат выше МРОТ), введенная как мера поддержки МСП, отменяется для большинства отраслей.
Фиксированные взносы ИП. Взнос «за себя» вырастет незначительно: с 53 658 руб. до 57 390 руб.
Позитивные изменения
Единственная хорошая новость: процедура перерасчета стоимости патента станет проще. Если в течение года у вас уменьшились физические показатели (например, закрыли одну торговую точку или продали грузовик), вы сможете получить новый патент с меньшей стоимостью, не переплачивая за «воздух».
Что делать предпринимателям: пошаговый план
Если ваш доход превышает или приближается к 20 млн рублей, действовать нужно до конца 2025 года. Игнорирование проблемы приведет к автоматическому переводу на Общую систему (ОСНО) с 1 января 2026 года — это самый сложный и дорогой налоговый режим.
Варианты действий:
Переход на УСН («Упрощенка»). Подайте уведомление (форма 26-2.1) до 31 декабря. Нужно заранее просчитать, что выгоднее: «Доходы» или «Доходы минус расходы», и учесть новые ставки НДС.
Переход на АУСН (Автоматизированная УСН). Подходит, если доход до 60 млн руб., а штат до 5 человек. Нет взносов, но выше налог. Оформляется онлайн.
НПД (Самозанятость). Подходит только для ИП без сотрудников с доходом до 2,4 млн руб. (например, одиночные грузоперевозки). Розница (перепродажа товаров) здесь запрещена.
Бухгалтерия на ваших условиях
Вы получите полноценную работу бухгалтерского отдела, только без отпусков, больничных, с полной финансовой ответственностью за свою деятельность, а также всегда актуальной информацией по изменениям законодательства
Не рискуйте бизнесом в период перемен
Налоговая реформа 2026 года — это минное поле. Ошибка в выборе режима, пропуск срока подачи уведомления или неверный расчет лимита в 20 млн рублей могут стоить вам сотни тысяч рублей штрафов и доначислений.
Компания «Мегаконсалт» берет на себя полное ведение вашего учета в период налоговой турбулентности.
Финансовая гарантия. Мы несем полную материальную ответственность в 3 млн руб. Если налоговая выпишет штраф по нашей вине — мы оплатим его. Это прописано в договоре.
Экспертиза. Мы уже просчитали оптимальные сценарии перехода с ПСН на УСН/ОСНО для 50+ ниш бизнеса.
Спокойствие. Занимайтесь развитием бизнеса, а не изучением кодексов.
Передайте бухгалтерию профессионалам!
Реклама: ООО «МЕГАКОНСАЛТ», ИНН 7814131291, erid: 2W5zFJbm87A
Начать дискуссию