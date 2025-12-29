8085 КПК БСН Моб
Патентная система для ИП в 2026 году: снижение лимитов, НДС и новые ставки взносов

Патентная система налогообложения (ПСН) долгое время оставалась «тихой гаванью» для малого бизнеса. По статистике ФНС, ее применяет почти 1,5 млн предпринимателей, занятых в основном в розничной торговле и грузоперевозках.

Однако налоговая реформа, принятая 28 ноября 2025 года, кардинально меняет правила игры. Условия ужесточаются настолько, что многим ИП придется искать альтернативу патенту. Специалисты «Мегаконсалт» разбирают главные изменения.

Отменят ли патент в 2026 году

Федеральный перечень видов деятельности для патента после изменений 2026 года содержит 79 видов деятельности, для которых можно получить патент. 

  • Торговля и перевозки — остаются. Самые массовые категории (розница и грузоперевозки) сохраняют право на патент.

  • Охранная деятельность — исключается. С 2026 года получить патент на услуги охраны будет нельзя.

Федеральный перечень — лишь базовый ориентир. Окончательные правила устанавливают власти каждого региона. Именно региональный закон определяет:

  • список разрешенных занятий: регион может разрешить все 79 федеральных позиций или выбрать только часть из них. Также власти вправе добавить новые виды деятельности из классификаторов ОКВЭД2 и ОКПД2, которых нет в Налоговом кодексе.

  • физические ограничения: местные власти устанавливают лимиты по площади торговых залов, количеству транспорта в автопарке или числу торговых точек.

Например, в Ленинградской области действует Региональный закон, который устанавливает разрешенные виды деятельности для ПСН. В Санкт-Петербурге применяется отдельный перечень, утвержденный законом города.

Где проверить актуальный список в вашем регионе

Чтобы не получить отказ в выдаче патента, сверяйтесь с официальными источниками:

  1. Налоговый калькулятор ФНС: в разделе «Электронные сервисы» выберите «Расчет стоимости патента». Укажите свой регион, и сервис подгрузит только те виды деятельности, которые разрешены в вашей местности.

  2. Региональный закон о ПСН: тексты документов публикуются на порталах правовой информации субъектов РФ. Это первоисточник, на который стоит ссылаться в спорных ситуациях.

  3. Местная налоговая инспекция: специалисты обязаны проконсультировать вас по действующему перечню непосредственно при подаче заявления.

Главный удар: снижение лимита доходов до 20 млн рублей

Это самое критичное изменение. Ранее лимит годового дохода для применения ПСН составлял 60 млн рублей, что позволяло комфортно работать большинству предпринимателей.

Новые правила:

  • 2026 год: лимит снижается до 20 млн рублей.

  • 2028 год: планируется дальнейшее снижение до 10 млн рублей.

Важно. Для контроля лимита учитываются реальные доходы, зафиксированные в Книге учета доходов (КУД), а не потенциальный доход, от которого считается стоимость патента. Если вы заработаете 21 млн рублей, вы «слетите» с патента задним числом.

Если ИП совмещает патентную систему с другими налоговыми режимами, предельный доход будет определяться по следующим правилам:

  1. ПСН+УСН= доход по обоим налоговым режимам.

  2. ПСН+ЕСХН=доход по ПСН.

  3. ПСН+ОСНО=доход по ПСН.

Придется ли платить НДС на патенте

Сам по себе режим ПСН в 2026 году освобожден от НДС. Правила ввоза товаров и обязанности налогового агента остаются прежними.

Риск появления НДС связан с потерей права на патент:

  1. Если ваш доход превысит 20 млн руб., вы теряете право на ПСН.

  2. Вам придется перейти на УСН или ОСНО.

  3. На УСН с 2026 года НДС платят те, чей доход превышает 20 млн руб. (лимит также снижается).

  4. На ОСНО НДС платится всегда.

Страховые взносы: отмена льгот за сотрудников

Для ИП на патенте, имеющих наемных работников, налоговая нагрузка вырастет.

  • Отмена пониженных тарифов. Льготная ставка (15% с выплат выше МРОТ), введенная как мера поддержки МСП, отменяется для большинства отраслей.

  • Фиксированные взносы ИП. Взнос «за себя» вырастет незначительно: с 53 658 руб. до 57 390 руб.

Позитивные изменения

Единственная хорошая новость: процедура перерасчета стоимости патента станет проще. Если в течение года у вас уменьшились физические показатели (например, закрыли одну торговую точку или продали грузовик), вы сможете получить новый патент с меньшей стоимостью, не переплачивая за «воздух».

Что делать предпринимателям: пошаговый план

Если ваш доход превышает или приближается к 20 млн рублей, действовать нужно до конца 2025 года. Игнорирование проблемы приведет к автоматическому переводу на Общую систему (ОСНО) с 1 января 2026 года — это самый сложный и дорогой налоговый режим.

Варианты действий:

  1. Переход на УСН («Упрощенка»). Подайте уведомление (форма 26-2.1) до 31 декабря. Нужно заранее просчитать, что выгоднее: «Доходы» или «Доходы минус расходы», и учесть новые ставки НДС.

  2. Переход на АУСН (Автоматизированная УСН). Подходит, если доход до 60 млн руб., а штат до 5 человек. Нет взносов, но выше налог. Оформляется онлайн.

  3. НПД (Самозанятость). Подходит только для ИП без сотрудников с доходом до 2,4 млн руб. (например, одиночные грузоперевозки). Розница (перепродажа товаров) здесь запрещена.

Не рискуйте бизнесом в период перемен

Налоговая реформа 2026 года — это минное поле. Ошибка в выборе режима, пропуск срока подачи уведомления или неверный расчет лимита в 20 млн рублей могут стоить вам сотни тысяч рублей штрафов и доначислений.

