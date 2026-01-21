ОСНО, УСН или АУСН: как не переплатить налоги в 2026 году

1. ОСНО: общий режим для крупных игроков

Общая система (ОСНО) — самый сложный и дорогой режим. Но если вы работаете с крупными заводами, госконтрактами или импортом, другого пути может не быть.

ОСНО теперь стоит дороже. Базовая ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%.

Кому подходит:

компаниям, чей доход превышает 490,5 млн руб. в год;

тем, у кого в штате более 130 сотрудников;

если ваши основные клиенты — крупные корпорации, которым жизненно необходим входящий НДС для вычета.

Главные цифры 2026:

налог на прибыль: 25%;

НДС: 22% (стандартная ставка повышена).

Важно! Нужен полноценный бухгалтерский отдел. Налоговая проверяет ОСНО под микроскопом.