ОСНО, УСН или АУСН: как не переплатить налоги в 2026 году

Ниже подробный гайд по выбору режима. Разбираемся со специалистами «Мегаконсалт», как теперь считать математику бизнеса.
1. ОСНО: общий режим для крупных игроков
Общая система (ОСНО) — самый сложный и дорогой режим. Но если вы работаете с крупными заводами, госконтрактами или импортом, другого пути может не быть.
ОСНО теперь стоит дороже. Базовая ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%.
Кому подходит:
компаниям, чей доход превышает 490,5 млн руб. в год;
тем, у кого в штате более 130 сотрудников;
если ваши основные клиенты — крупные корпорации, которым жизненно необходим входящий НДС для вычета.
Главные цифры 2026:
налог на прибыль: 25%;
НДС: 22% (стандартная ставка повышена).
Важно! Нужен полноценный бухгалтерский отдел. Налоговая проверяет ОСНО под микроскопом.
2. УСН: «упрощенка» с сюрпризом
В 2026 году упрощенка остается популярной, но «льготный» порог по НДС снизился до 20 млн руб. (в 2025 году он был 60 млн).
Как это работает:
Доход до 20 млн руб.: работаете без НДС (автоматическое освобождение).
Доход 20–272,5 млн руб.: платите НДС 5% (без права на налоговые вычеты).
Доход 272,5–490,5 млн руб.: платите НДС 7% (без права на вычеты).
Можно оставить УСН и выбрать ставку 22% с правом на вычеты.
Что выгоднее? Если у вас много «входящего» НДС (крупные закупки у поставщиков на ОСНО), выгоднее выбрать 22%. Если расходов мало (услуги, консалтинг), лучше остановиться на 5% или 7%.
3. АУСН для микробизнеса
Автоматизированная упрощенка (АУСН) в 2026 году стала «тихой гаванью». Главная причина — на АУСН нет НДС при доходе до 60 млн руб.
Условия:
Остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 млн рублей.
Расчетные счета открыты только в уполномоченных банках.
Зарплату выплачивают только в безналичной форме.
Не применяют другие специальные налоговые режимы.
Регистрация в налоговых органах (место нахождения организации или место жительства физического лица (для предпринимателей) субъекта РФ), в котором проводится эксперимент по АвтоУСН.
Все сотрудники должны быть налоговыми резидентами РФ.
Это подходящий режим для небольших команд до 5 человек в штате с доходом до 60 млн руб. Вы платите либо 8% с доходов, либо 20% с разницы между доходами и расходами.
Сравнительная таблица налоговых режимов 2026
Критерий
ОСНО
УСН (до 20 млн)
УСН (свыше 20 млн)
АУСН
Лимит по доходу
Нет
20 млн
490,5 млн
60 млн
Лимит по штату
Нет
130 чел.
130 чел.
5 чел.
НДС
20%
0%
5%, 7% или 20%
0%
Налог на прибыль/доход
25%
6% или 15%
6% или 15%
8% или 20%
Отчетность
Максимальная
Средняя
Сложная (из-за НДС)
Почти нет
Взносы за штат
30%
30%
30%
0 (только травматизм)
Подробнее о возможных льготах читайте в статье «Страховые взносы 2026: новые тарифы, лимиты и отмена льгот».
Бухгалтерия на ваших условиях
Вы получите полноценную работу бухгалтерского отдела, только без отпусков, больничных, с полной финансовой ответственностью за свою деятельность, а также всегда актуальной информацией по изменениям законодательства
Как выбрать режим
Ответьте на три вопроса.
1. Кто ваши клиенты? Если вы работаете с крупными заводами или госконтрактами, им нужен ваш НДС 22%. Выбирайте ОСНО или УСН с полной ставкой НДС.
2. Какова ваша маржинальность? Если расходы составляют более 70% от выручки, выбирайте режимы «Доходы минус Расходы» (УСН 15% или АУСН 20%). Если маржа высокая (услуги) — работайте от дохода.
3. Сколько вы зарабатываете?
До 20 млн: УСН «Доходы» 6% или Патент (если ИП).
От 20 до 60 млн: АУСН — лучший способ легально избежать НДС.
Свыше 60 млн: УСН с НДС 5% или 7%.
Это общие, но зыбкие ориентиры. Случай почти с каждой организацией индивидуален. Нет универсально правильных ответов, потому что каждый бизнес —уникальный набор цифр, условий и отраслевых льгот.
Возьмем классический пример: начинающий ИП в услугах с оборотом до 15 млн рублей. На первый взгляд АУСН кажется идеальным. Но у режима есть подводные камни, отсутствие страховых взносов не перекроет разницу в ставке налога. В итоге автоматизация обойдется в сотни тысяч переплаты. Выгоднее окажется УСН «Доходы».
Еще интереснее ситуация в медицине. Клиника с доходом до 490 млн рублей по инерции выбирает УСН. Однако в 2026 году для медицинских организаций на ОСНО действуют мощные льготы: нулевая ставка по налогу на прибыль и освобождение от НДС. На упрощенке же клиника все равно платит 6% или 15%. Общий режим оказывается дешевле спецрежима.
Похожая ловушка ждет отельеров. У гостиничного бизнеса на УСН при ставке НДС 22% и ОСНО работает продленная до 2030 года льгота — 0% НДС на услуги проживания. Однако все, что выходит за рамки (рестораны, спа, доп. услуги), облагается по полной ставке 22% НДС.
Не выбирайте наугад. Оставьте заявку, и специалисты «Мегаконсалт» проведут анализ деятельности для выбора оптимального режима.
Реклама: ООО «МЕГАКОНСАЛТ», ИНН 7814131291, erid: 2W5zFK3Bget
Начать дискуссию