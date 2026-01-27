Экстренные шаги для восстановления бухучета: если бухгалтер исчез вместе с базой

Как больше не попасть в такую ситуацию

Восстановление учета стоит в 2–3 раза дороже, чем его обычное ведение. Чтобы не платить дважды, учтите моменты.

облачная 1С: храните базу в облаке провайдера, а не на компьютере бухгалтера. Так вы сможете отозвать доступ одним кликом. права доступа: руководитель должен иметь права администратора в 1С и личных кабинетах банков. регулярные бэкапы: настройте автоматическое сохранение базы на независимый диск раз в неделю. аутсорсинг: у крупных бухгалтерских компаний прописана финансовая ответственность за сохранность данных в договоре.

Если вы столкнулись с пропажей учета, не пытайтесь заставить штатных сотрудников делать это в свободное время. Они упустят текучку, а старые ошибки останутся. Лучше привлечь специалистов, например, «Мегаконсалт» на разовый проект восстановления: это быстрее, надежнее и юридически безопаснее.

