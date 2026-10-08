Миграционный мониторинг: новая модель взаимодействия работодателя и МВД

Что уже работает в России

С 5 февраля 2025 года действует реестр контролируемых лиц (РКЛ). Работодатели могут проверять иностранных граждан по РКЛ, а сведения в сервисе МВД обновляются каждые четыре часа.

Это позволяет ориентироваться не только на документы, полученные при найме, но и на актуальные государственные данные.

Это уже один из элементов будущей модели миграционного мониторинга. Но единого цифрового контура, в котором работодатель и МВД обмениваются актуальными данными об иностранном сотруднике, сегодня нет.