Миграционный мониторинг: новая модель взаимодействия работодателя и МВД

Это концепция единого цифрового контура взаимодействия работодателя и МВД, в котором данные об иностранном сотруднике объединяются в цифровом профиле и обновляются в реальном времени или с минимальной задержкой.
Самое главное:
Миграционный мониторинг — предлагаемая модель взаимодействия работодателя с государственными данными.
В ее основе — единый профиль иностранного сотрудника.
Сведения объединяются в цифровом профиле иностранного сотрудника.
Цель — не усиление контроля, а более прозрачное и оперативное взаимодействие.
Для запуска такой модели нужно определить правила обмена данными, роли участников и ответственность.
Почему ручного контроля недостаточно
Сегодня работодатель сам собирает и проверяет сведения об иностранном сотруднике, следит за сроками документов и отдельно передает информацию в МВД. При этом данные работодателя и государства существуют в разных системах и обновляются не синхронно.
Мы предлагаем модель, в которой вокруг иностранного сотрудника формируется единый цифровой профиль, а значимые изменения передаются между работодателем и МВД в реальном времени или с минимальной задержкой.
Сейчас
Предлагаемая модель
Обмен данными происходит отдельными действиями
Работодатель и МВД взаимодействуют в едином цифровом контуре
Данные находятся в разных источниках
Сведения собираются в одном цифровом профиле
Изменения могут становиться известны с задержкой
Риск выявляется на более раннем этапе
Что уже работает в России
С 5 февраля 2025 года действует реестр контролируемых лиц (РКЛ). Работодатели могут проверять иностранных граждан по РКЛ, а сведения в сервисе МВД обновляются каждые четыре часа.
Это позволяет ориентироваться не только на документы, полученные при найме, но и на актуальные государственные данные.
Это уже один из элементов будущей модели миграционного мониторинга. Но единого цифрового контура, в котором работодатель и МВД обмениваются актуальными данными об иностранном сотруднике, сегодня нет.
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Как мы видим миграционный мониторинг
Как это может выглядеть в России
Модель, предлагаемая платформой для работодателей «Мигрантекс», базируется на трех ключевых элементах:
Аккредитованный оператор миграционных данных — организация, обеспечивающая сбор, формирование, верификацию и защищенную передачу данных между работодателями и государственными системами.
Аккредитованный миграционный эксперт — специалист, закрепленный за компанией-работодателем и отвечающий за корректность формирования документов и взаимодействие с государством и миграционной службой. По аналогии с институтами патентных поверенных и комплаенс-офицеров.
Цифровой профиль иностранного работника — единый профиль, в котором фиксируется весь жизненный цикл иностранного работника: от трудового договора до правового статуса и миграционных документов.
Такой подход не заменяет специалиста и не сводится к дополнительному контролю. Его задача — создать постоянное цифровое взаимодействие между работодателем и государством вокруг актуального профиля иностранного сотрудника.
Как меняется работа специалиста по кадровому учету
Специалист может получать запросы от МВД, передавать необходимые сведения и фиксировать результат взаимодействия в профиле иностранного сотрудника. Для работодателя это меньше бумажной работы, ручных операций и риска потерять документ или пропустить запрос.
Для МВД это переход от контроля постфактум к управлению миграционными данными в реальном времени. Актуальные сведения поступают в едином контуре, изменения видны быстрее, а история взаимодействия с работодателем сохраняется.
«Смысл не в том, чтобы отменить контроль, — говорит Тимур Манташев, основатель цифровой платформы для работодателей “Мигрантекс”. — Задача в том, чтобы превратить его в понятный и прозрачный процесс, в котором участники обмениваются и доверяют миграционным данным, где можно проследить этапы жизненного цикла иностранного работника».
С чего можно начать
Похожие цифровые механизмы уже используются в других странах. В Сингапуре работодатели взаимодействуют с государством через систему WorkPass, в Германии процессы оформления разрешений цифровизированы через государственные системы, а в США E-Verify позволяет работодателю проверять право сотрудника на работу.
Общий принцип один: государство и работодатель работают с цифровыми данными, а значительная часть взаимодействия переносится из бумажных процедур в электронный формат.
Мы предлагаем начать с добровольного пилота для работодателей с большим количеством иностранных сотрудников.
На первом этапе система может работать с ограниченным набором юридически значимых сведений и фиксировать цепочку: изменение данных → выявление риска → уведомление специалиста → действие работодателя → результат.
Пилот поможет проверить работу модели, определить необходимый объем данных и понять, какие правила потребуются для дальнейшего внедрения.
Миграционный мониторинг в такой модели — это не еще один способ проверять иностранных сотрудников, а инструмент для более раннего выявления миграционных рисков.
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Эффект синергии
Миграционный мониторинг — это не просто цифровизация отдельных процедур, а переход к модели, в которой государство, бизнес и специалисты работают с едиными актуальными данными.
Для государства это означает более оперативный доступ к информации, возможность лучше понимать миграционные и трудовые процессы и раньше видеть риски нелегальной и теневой занятости. Для бизнеса — снижение рисков, меньше бумажной работы и более понятное взаимодействие с МВД. Для иностранных работников — прозрачные правила трудоустройства и возможность проследить свой статус на разных этапах работы.
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