Миграционный учет и внутренний контроль иностранных работников — разные вещи. Разберем, что должен контролировать работодатель.
Самое главное:
Миграционный учет — государственный учет иностранцев по месту пребывания и месту жительства, а не кадровая таблица.
Работодатель не становится принимающей стороной автоматически после найма иностранца.
Если компания предоставляет сотруднику помещение для проживания, у нее могут возникнуть обязанности принимающей стороны.
Даже если принимающая сторона — другое лицо, работодателю важно контролировать законность пребывания и основание для работы.
Статус и документы иностранца могут измениться после приема, поэтому контроль должен быть постоянным. Организовать его можно в Мигрантекс.
База сотрудников и миграционный учет — не одно и то же
По закону № 109-ФЗ временно пребывающий иностранец подлежит учету по месту пребывания. По общему правилу уведомление о прибытии представляют в течение семи рабочих дней, но для отдельных категорий действуют специальные сроки.
Поэтому строка «Алиев А. А. — патент до 15.12.2026» не показывает, где сотрудник состоит на миграционном учете и сохраняется ли основание его пребывания.
Когда миграционный учет становится обязанностью работодателя
Сам трудовой договор еще не делает компанию принимающей стороной. Важно, кто законно предоставляет иностранцу помещение для фактического проживания.
Если это делает сама компания, в том числе в арендованном помещении, она может выступать принимающей стороной. Нужно учитывать условия договора и право организации предоставлять помещение сотрудникам.
За неисполнение обязанностей принимающей стороны для юрлица по ч. 4 ст. 18.9 КоАП предусмотрен штраф от 400 000 до 500 000 руб. При нарушениях в отношении нескольких иностранцев ответственность может наступать отдельно по каждому.
Кто отвечает за миграционный учет, если жилье сотрудникам нашла компания
Оплата проживания сама по себе не делает работодателя принимающей стороной.
Если сотрудники заселяются в хостел как постояльцы, а место для проживания предоставляет сам хостел, миграционный учет оформляет средство размещения.
Если компания получает помещения в пользование и сама размещает там работников, нужно проверить, становится ли она принимающей стороной и позволяет ли договор размещать сотрудников.
Поэтому недостаточно знать адрес проживания иностранца. Важно понимать, кто юридически предоставляет ему место и на каком основании.
Если компания не принимающая сторона — контролировать все равно нужно
Работодатель может не оформлять миграционный учет сам, например, если принимающей стороной является собственник жилья или гостиница. Но ему все равно важно контролировать миграционный статус сотрудника и действующее основание для работы.
Что есть в базе
Что нужно контролировать
Паспорт
Действует ли документ и не изменились ли данные
Миграционная карта
Основание и цель въезда, если карта требуется
Миграционный учет
Где иностранец состоит на учете и актуальны ли сведения
Патент / разрешение на работу
Срок, регион, профессия и другие ограничения
РВП / ВНЖ / другой статус
Сохраняется ли основание для работы
Трудовой договор
Подано ли обязательное уведомление МВД
Сведения о сотруднике
Не появился ли он в РКЛ
О заключении и прекращении договора с иностранцем работодатель уведомляет МВД не позднее трех рабочих дней. С 1 сентября 2026 года применяются формы и порядок по приказу МВД № 290.
Отдельный риск — Реестр контролируемых лиц. Статус сотрудника может измениться уже после трудоустройства, поэтому проверки только при приеме недостаточно. Подробнее об РКЛ рассказали в этой статье — прочесть.
Такой контроль можно организовать в Мигрантекс: сервис помогает отслеживать сроки документов, риски и результаты проверки по РКЛ за несколько минут.
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Где обычно ломается внутренний контроль
Проблема возникает, когда компания хранит документы, но не отслеживает изменения:
сотрудник продлил документ, а новая версия не попала в базу;
истек патент;
изменилось основание пребывания;
уведомление МВД подготовили, но доказательство подачи осталось у другого сотрудника в почте.
В результате база есть, но быстро понять, кто из иностранных работников требует внимания, без ручной проверки невозможно.
Как Мигрантекс поможет компании усилить контроль
В сервисе по каждому иностранному сотруднику можно вести профиль с документами и кадровой историей, видеть сроки и выявленные риски. Есть шаблоны уведомлений по трудовым договорам, а после подачи подтверждение можно сохранить в истории сотрудника.
Это не заменяет государственный миграционный учет и не снимает обязанности работодателя или принимающей стороны. Задача внутреннего контроля другая:
показать, у кого изменился статус;
какой документ заканчивается;
где требуется действие до того, как проблема обнаружится при проверке.
Именно такой постоянный контроль помогает организовать сервис Мигрантекс.
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Разбор кейсов при найме иностранных сотрудников: прочесть.
Практические рекомендации, как работать с трудовыми мигрантами: изучить.
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