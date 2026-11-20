База сотрудников и миграционный учет — не одно и то же

По закону № 109-ФЗ временно пребывающий иностранец подлежит учету по месту пребывания. По общему правилу уведомление о прибытии представляют в течение семи рабочих дней, но для отдельных категорий действуют специальные сроки.

Поэтому строка «Алиев А. А. — патент до 15.12.2026» не показывает, где сотрудник состоит на миграционном учете и сохраняется ли основание его пребывания.