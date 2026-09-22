РКЛ: что это, какие штрафы грозят бизнесу и как проверять иностранных сотрудников

В этой статье:
Что такое РКЛ?
Почему сотрудник может попасть в РКЛ уже после оформления;
В каких случаях нарушение может привести к штрафу до 1 млн рублей;
Что делать работодателю, если сотрудник появился в реестре;
Как перейти от ручных проверок к автоматическому контролю.
Проверка при приеме показывает статус иностранца только на конкретный момент. Документы и основания для работы могут измениться уже во время трудовых отношений, поэтому разовой проверки недостаточно.
Что такое реестр контролируемых лиц (РКЛ)
РКЛ — это реестр, который ведет МВД с 5 февраля 2025 года. Он предусмотрен ст. 31.2 закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В реестр включают иностранцев, у которых отсутствуют законные основания для пребывания или проживания в России.
Самое главное
Сведения в РКЛ обновляются каждые 4 часа. Проверить сотрудника можно через сайт МВД, Госуслуги или автоматически через «Мигрантекс».
Обязательной периодичности проверки законом не установлено.
Если сотрудник появился в РКЛ, работодателю нужно проверить основание включения и определить дальнейшие кадровые действия. нельзя. Нужно выяснить причину и принять необходимое кадровое решение.
В случае нарушения штраф для организации может достигать 800 тыс. рублей или 1 млн рублей — в зависимости от региона. Для должностного лица — до 50 тыс. или 70 тыс. рублей соответственно. Подробнее основания и размеры ответственности разберём ниже.
Что РКЛ означает для работодателя
Иностранец может попасть в РКЛ по разным причинам: из-за истечения или аннулирования миграционных документов, решения о выдворении или депортации, нежелательности пребывания, запрета на въезд и других предусмотренных законом оснований. Поэтому сотрудник может оказаться в РКЛ даже тогда, когда имеющиеся у работодателя документы формально ещё выглядят действующими.
Сам факт нахождения в РКЛ не означает автоматическое увольнение. Работодателю сначала нужно установить причину включения в реестр. Если она повлекла истечение или аннулирование документа, от которого зависит право сотрудника на работу или пребывание, ТК предусматривает отстранение либо прекращение трудового договора в зависимости от основания.
При этом продолжать фактически использовать труд иностранца, не разобравшись с его статусом, рискованно. Ст. 18.15 КоАП предусматривает ответственность за конкретные нарушения правил привлечения иностранцев к работе. Учитывается не только наличие трудового договора, но и фактический допуск: если человек находится на рабочем месте и выполняет трудовые функции, это может рассматриваться
Какие штрафы могут получить работодатели
Если из-за изменения статуса компания продолжает использовать труд иностранца с нарушением правил его привлечения к работе, может наступить ответственность по ст. 18.15 КоАП.
В Москве, Санкт-Петербурге, МО и ЛО
Других регионах
Для юридических лиц - штраф от 400 тыс. до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Для юридических лиц -штраф от 250 тыс. до 800 тыс. рублей. Вместо штрафа возможно административное приостановление.
Для должностных лиц — штраф от 35 тыс. до 70 тыс. рублей.
Для должностных лиц — штраф от 25 тыс. до 50 тыс. рублей.
Важно и то, что под привлечением к трудовой деятельности понимается не только наличие подписанного трудового договора. КоАП относит сюда допуск в любой форме к выполнению работ, оказанию услуг или иное использование труда иностранца.
Еще один принципиальный момент: если нарушение выявлено в отношении нескольких иностранцев, ответственность по ст. 18.15 КоАП наступает по каждому человеку отдельно.
Для компании с большим иностранным штатом системная ошибка поэтому может измеряться уже не одним штрафом.
Как часто и как проверять сотрудников по РКЛ
На практике специалист чаще всего проверяют иностранного сотрудника при приеме на работу и затем перед выплатой зарплаты — примерно два раза в месяц. При этом сведения в РКЛ обновляются каждые 4 часа, поэтому за 30 дней реестр может обновиться до 180 раз.
Проверить сотрудника можно через официальный сервис МВД или Госуслуги. Для проверки нужны ФИО, дата рождения и реквизиты документа, удостоверяющего личность. На сайте МВД обработка запросов происходит с интервалом 5 минут.
При последовательной ручной проверке штата из 100 иностранных сотрудников один полный цикл может занять около 500 минут — 8 часов 20 минут. И такую проверку необходимо регулярно повторять, чтобы данные не теряли актуальность.
В Мигрантексе сотрудников можно синхронизировать с 1С или добавить вручную. После этого система автоматически проверяет их по РКЛ каждые 4 часа. Если изменяются данные документа, удостоверяющего личность, сотрудник дополнительно сверяется с последней актуальной версией РКЛ.
Таким образом, кадровому специалисту не нужно вручную перепроверять весь штат: система регулярно обновляет результаты проверок и позволяет быстрее выявить риски.
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Как Мигрантекс может вам помочь контролировать РКЛ
Одна из частых причин проблем со статусом иностранного сотрудника — истечение или аннулирование документов, пропуск сроков продления, несвоевременная оплата патента.
Традиционно такой контроль ведут вручную: в Excel-таблицах, через выгрузки из 1С, отдельные списки и напоминания. Пока сотрудников немного, это работает. Но при большом иностранном штате кадровому специалисту приходится постоянно сверять сроки, обновлять данные и отдельно проверять РКЛ.
Более современный подход — автоматизировать этот процесс. В Мигрантексе сотрудников можно синхронизировать с 1С или добавить вручную, а дальше в одном окне видеть сроки документов, риски и результаты проверок по РКЛ.
Вместо нескольких таблиц, выгрузок и ручных сверок специалист получает актуальную картину по сотрудникам и может в несколько кликов перейти от выявленного риска к необходимому действию.
Главное для бизнеса
Если сотрудник появился в РКЛ, это означает, что у него отсутствуют законные основания для пребывания или проживания в России и в отношении него применяется режим высылки до урегулирования правового положения или выезда из страны.
Для работодателя главное — не продолжать допускать такого сотрудника к работе. В зависимости от причины включения в РКЛ сотрудника нужно отстранить от работы, в том числе оформить отстранение через сервис КЭДО в «Мигрантексе», либо, если есть предусмотренное законом основание, прекратить трудовой договор.
Само нахождение сотрудника в РКЛ не означает автоматический штраф. Ответственность возникает, если компания незаконно продолжает использовать труд иностранца.
Наша команда советует с особым вниманием отнестись к реестру контролируемых лиц!
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