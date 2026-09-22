РКЛ: что это, какие штрафы грозят бизнесу и как проверять иностранных сотрудников

Иностранец может попасть в РКЛ по разным причинам: из-за истечения или аннулирования миграционных документов, решения о выдворении или депортации, нежелательности пребывания, запрета на въезд и других предусмотренных законом оснований. Поэтому сотрудник может оказаться в РКЛ даже тогда, когда имеющиеся у работодателя документы формально ещё выглядят действующими.

Сам факт нахождения в РКЛ не означает автоматическое увольнение. Работодателю сначала нужно установить причину включения в реестр. Если она повлекла истечение или аннулирование документа, от которого зависит право сотрудника на работу или пребывание, ТК предусматривает отстранение либо прекращение трудового договора в зависимости от основания.

При этом продолжать фактически использовать труд иностранца, не разобравшись с его статусом, рискованно. Ст. 18.15 КоАП предусматривает ответственность за конкретные нарушения правил привлечения иностранцев к работе. Учитывается не только наличие трудового договора, но и фактический допуск: если человек находится на рабочем месте и выполняет трудовые функции, это может рассматриваться