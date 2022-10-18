Иностранные работники

Самые горячие вопросы про работу с иностранными работниками

В случае приема на работу иностранных граждан любая организация должна соблюдать миграционное законодательство. Незаконный прием на работу грозит большими штрафами для работодателя. Собрали топ вопросов по работе с иностранными гражданами.

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Самые горячие вопросы про работу с иностранными работниками
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вопрос № 1. Какие предусмотрены штрафы за нарушение миграционного законодательства

Ответ

Законодательством предусмотрены следующие виды штрафных санкций:

  1. Привлечение к работе иностранных работников без патента или работа по патенту, но в другом регионе (не в том, который указан в патенте) предусматривает штраф работодателю от 250 тыс. руб. до 800 тыс. руб. либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
  2. Нарушение сроков направления уведомлений о заключении (расторжении) договора с иностранным гражданином или формы такого направления — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — штраф до 1 млн. руб. (ч. 1 и ч. 2 статьи 18.15 КоАП).

Вопрос № 2. Какие документы необходимы для трудоустройства мигрантов

Ответ

В соответствии со 115-ФЗ для официального оформления мигрантов необходимы следующие документы:

1. Для трудоустройства визовых иностранцев.

Сначала необходимо провести подготовительные мероприятия для привлечения к работе мигрантов-визовиков.

  • Работодатель должен получить разрешение на привлечение иностранных работников.
  • Подготовить приглашение от лица принимающей стороны на территории РФ.
  • Переслать приглашение иностранному гражданину.
  • Иностранный гражданин должен получить рабочую визу в специальном государственном учреждении или консульстве РФ.
  • При пересечении границы мигрант должен получить миграционную карту.

2. Для трудоустройства безвизовых иностранцев.

Необходимы документы для въезда на территорию РФ:

  • паспорт;
  • миграционная карта.

Основания для продления срока временного пребывания:

  • Оформление патента.
  • Заключение трудового договора с работодателем.
  • Подача документов на получение разрешения на временное пребывание, вида на жительство или гражданства РФ.

Срок временного пребывания составляет 90 дней, далее может быть продлен.

МиграСтафф оказывает консультационную помощь в решении кадровых и миграционных вопросов, помогает работодателям сокращать затраты на персонал и устранять любые кадровые и миграционные риски.

Вопрос № 3. Какие существуют категории мигрантов по законодательству исходя из режима пребывания

Ответ

Существуют три категории мигрантов, исходя из срока пребывания:

  1. Временно пребывающие. Въехали по миграционной карте на 90 суток и продлили свое пребывание.
  2. Временно проживающие (3 года).
  3. Получающие гражданство РФ.

Вопрос № 4. Какие документы необходимы для трудоустройства мигрантов-патентников

Ответ

Трудовые мигранты-патентники (документы для проверки миграционным специалистом):

  • паспорт;
  • миграционная карта;
  • постановка на миграционный учет;
  • патент;
  • чеки об оплате патента;
  • полис ДМС (срок действия полиса ДМС должен быть больше срока действия патента).

Патенты выдаются по территориям действия, профессиям (не во всех патентах).

Вопрос № 5. Какие документы необходимы для граждан ЕАЭС

Ответ

Граждане ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия).

Документы, подлежащие проверке миграционным специалистом:

  • паспорт;
  • миграционная карта (не требуется с гражданами Белоруссии);
  • постановка на миграционный учет;
  • полис ДМС или ОМС (ДМС необходимо получить сразу после въезда на территорию РФ, ОМС можно будет оформить после заключения трудового договора);
  • документы по медицине, фотографирование и дактилоскопическая регистрация.

Медицинскую комиссию необходимо пройти в течение 30 дней после въезда на территорию РФ.

Вопрос № 6. В какой срок иностранный гражданин должен пройти медицинскую комиссию

Ответ

Если въезд был до 29.12.2021 года, то до 01.01.2023 года иностранный гражданин обязан пройти мед.комиссию, фотографирование, дактилоскопическую регистрацию.

Исключение — граждане Белоруссии и дети младше 6 лет.

Если въезд был после 29.12.2021 года, то документы оформляются в течение 30 дней после въезда в РФ.

Медицинскую комиссию нужно проходить ежегодно.

Вопрос № 7. Какие документы нужны для иностранных граждан ВНП и РВП

Ответ

Иностранцам с РВП и ВНЖ необходимы следующие документы при трудоустройстве:

  1. Паспорт /вид на жительство
  2. ВНЖ/РВП (вид на жительство/разрешение на временное проживание). ВНЖ выдается сроком на 3 года и проставляется в национальном паспорте в виде штампа. РВП — будет отдельным документом только для лиц без гражданства и не имеющим их национального паспорта.
  3. Вид на жительство.
  4. Регистрация по месту временного или постоянного проживания в виде штампа в паспорте или ВНЖ, оформляется в течение 7 рабочих дней после выдачи РВП/ВНЖ. При отсутствии — постановка на миграционный учет по месту временного пребывания

Вопрос № 8. Какие документы проверяют миграционные специалисты у беженцев/ лиц, имеющих свидетельство о временном убежище

Ответ

  1. Удостоверение беженца.
  2. Регистрация по месту жительства в виде штампа в свидетельстве. При отсутствии — постановка на миграционный учет.
  3. ДМС — требуется при трудоустройстве беженцев и иных категорий иностранных граждан.
  4. Миграционная карта — может быть подлинник или дубликат, выданный на территории РФ.

Беженец — это всегда мигрант.

Вынужденный переселенец — это всегда гражданин РФ и члены его семьи вне зависимости, откуда они приехали.

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Вопрос № 9. Какие документы необходимы при приеме на работу студентов

Ответ

Не нужны разрешительные документы, если студент:

  • Учится и работает в свободное время в организациях высшего профессионального образования.
  • Учится в учебном заведении и работает в нем в период каникул.
  • Учится очно в учебном заведении высшего или среднего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию и работает в свободное от учебы время.
  • Является студентом любой формы обучения и гражданином государства — члена ЕАЭС.
  • Имеет ВНЖ или РВП.

Документы для проверки миграционным специалистом:

  • паспорт;
  • миграционная карта;
  • дополнительно учебная виза;
  • справка из учебного заведения о государственной аккредитации и обучения студента по очной форме;
  • постановка на миграционный учет;
  • ДМС.

Вопрос № 10. Какие правила для трудоустройства граждан Украины, ЛНР, ДНР

Ответ

Работодатель должен принимать таких граждан без патента при условии медосвидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования — в течение 90 суток.

Работодатель обязан подать уведомление о заключении трудового договора в течение 3-х дней. Работать разрешено по миграционной карте без патента.

Вопрос № 11. Какие правила установлены законом для трудоустройства ВКС

Ответ

ВКС — высококвалифицированные специалисты.

  1. Всегда работают по разрешению на работу. Патенты для безвизовых ВКС не оформляются.
  2. Разрешение на работу ВКС получает самостоятельно. Трудовой договор вступит в силу только после предоставления работодателю разрешения на работу.
  3. Работодатель направляет в МВД ходатайство о привлечении ВКС. Срок рассмотрения 14 рабочих дней. Разрешение выдается на срок до 3 лет. Категорию квалификации работодатель оценивает самостоятельно.
  4. Работодатель устанавливает заработную плату не менее 83 500 руб. в месяц для научных работников и преподавателей, другим категориям не менее 167 000 руб. в месяц. Работодатель обязан направлять уведомление в МВД о заключении трудового договора и ежеквартально уведомление о заработной плате данной категории работников.
  5. Работодатель подписывает обязательство в случае возможной депортации работников за свой счет.

Вопрос № 12. Что такое аутстаффинг и аутсорсинг

Ответ

При аутстаффинге работники заключает трудовой договор не с работодателем, а с организацией-посредником. Аутстаффер принимает на работу мигрантов, уведомляет МВД, проверяет и отслеживает документы, начисляет зарплату, ведет кадровые отчеты.

Аутстаффер несет все риски в случае нарушений миграционного законодательства.

Аутсорсинг — использование внешних ресурсов, когда одна организация передает другой задание по оказанию определенных работ, услуг или функций деятельности.

Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и использовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы.

Аутсорсинговая организация несет ответственность за нарушение миграционного законодательства в том случае, если от компании-заказчика аутсорсеры получили легитимные документы.

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  • Аутстаффинг мигрантов — перевод сотрудников из штата вашей компании с последующим ведением кадрового и миграционного учета.
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