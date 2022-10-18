Самые горячие вопросы про работу с иностранными работниками

Вопрос № 1. Какие предусмотрены штрафы за нарушение миграционного законодательства
Ответ
Законодательством предусмотрены следующие виды штрафных санкций:
- Привлечение к работе иностранных работников без патента или работа по патенту, но в другом регионе (не в том, который указан в патенте) предусматривает штраф работодателю от 250 тыс. руб. до 800 тыс. руб. либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
- Нарушение сроков направления уведомлений о заключении (расторжении) договора с иностранным гражданином или формы такого направления — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — штраф до 1 млн. руб. (ч. 1 и ч. 2 статьи 18.15 КоАП).
Вопрос № 2. Какие документы необходимы для трудоустройства мигрантов
Ответ
В соответствии со 115-ФЗ для официального оформления мигрантов необходимы следующие документы:
1. Для трудоустройства визовых иностранцев.
Сначала необходимо провести подготовительные мероприятия для привлечения к работе мигрантов-визовиков.
- Работодатель должен получить разрешение на привлечение иностранных работников.
- Подготовить приглашение от лица принимающей стороны на территории РФ.
- Переслать приглашение иностранному гражданину.
- Иностранный гражданин должен получить рабочую визу в специальном государственном учреждении или консульстве РФ.
- При пересечении границы мигрант должен получить миграционную карту.
2. Для трудоустройства безвизовых иностранцев.
Необходимы документы для въезда на территорию РФ:
- паспорт;
- миграционная карта.
Основания для продления срока временного пребывания:
- Оформление патента.
- Заключение трудового договора с работодателем.
- Подача документов на получение разрешения на временное пребывание, вида на жительство или гражданства РФ.
Срок временного пребывания составляет 90 дней, далее может быть продлен.
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Вопрос № 3. Какие существуют категории мигрантов по законодательству исходя из режима пребывания
Ответ
Существуют три категории мигрантов, исходя из срока пребывания:
- Временно пребывающие. Въехали по миграционной карте на 90 суток и продлили свое пребывание.
- Временно проживающие (3 года).
- Получающие гражданство РФ.
Вопрос № 4. Какие документы необходимы для трудоустройства мигрантов-патентников
Ответ
Трудовые мигранты-патентники (документы для проверки миграционным специалистом):
- паспорт;
- миграционная карта;
- постановка на миграционный учет;
- патент;
- чеки об оплате патента;
- полис ДМС (срок действия полиса ДМС должен быть больше срока действия патента).
Патенты выдаются по территориям действия, профессиям (не во всех патентах).
Вопрос № 5. Какие документы необходимы для граждан ЕАЭС
Ответ
Граждане ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия).
Документы, подлежащие проверке миграционным специалистом:
- паспорт;
- миграционная карта (не требуется с гражданами Белоруссии);
- постановка на миграционный учет;
- полис ДМС или ОМС (ДМС необходимо получить сразу после въезда на территорию РФ, ОМС можно будет оформить после заключения трудового договора);
- документы по медицине, фотографирование и дактилоскопическая регистрация.
Медицинскую комиссию необходимо пройти в течение 30 дней после въезда на территорию РФ.
Вопрос № 6. В какой срок иностранный гражданин должен пройти медицинскую комиссию
Ответ
Если въезд был до 29.12.2021 года, то до 01.01.2023 года иностранный гражданин обязан пройти мед.комиссию, фотографирование, дактилоскопическую регистрацию.
Исключение — граждане Белоруссии и дети младше 6 лет.
Если въезд был после 29.12.2021 года, то документы оформляются в течение 30 дней после въезда в РФ.
Медицинскую комиссию нужно проходить ежегодно.
Вопрос № 7. Какие документы нужны для иностранных граждан ВНП и РВП
Ответ
Иностранцам с РВП и ВНЖ необходимы следующие документы при трудоустройстве:
- Паспорт /вид на жительство
- ВНЖ/РВП (вид на жительство/разрешение на временное проживание). ВНЖ выдается сроком на 3 года и проставляется в национальном паспорте в виде штампа. РВП — будет отдельным документом только для лиц без гражданства и не имеющим их национального паспорта.
- Вид на жительство.
- Регистрация по месту временного или постоянного проживания в виде штампа в паспорте или ВНЖ, оформляется в течение 7 рабочих дней после выдачи РВП/ВНЖ. При отсутствии — постановка на миграционный учет по месту временного пребывания
Вопрос № 8. Какие документы проверяют миграционные специалисты у беженцев/ лиц, имеющих свидетельство о временном убежище
Ответ
- Удостоверение беженца.
- Регистрация по месту жительства в виде штампа в свидетельстве. При отсутствии — постановка на миграционный учет.
- ДМС — требуется при трудоустройстве беженцев и иных категорий иностранных граждан.
- Миграционная карта — может быть подлинник или дубликат, выданный на территории РФ.
Беженец — это всегда мигрант.
Вынужденный переселенец — это всегда гражданин РФ и члены его семьи вне зависимости, откуда они приехали.
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Вопрос № 9. Какие документы необходимы при приеме на работу студентов
Ответ
Не нужны разрешительные документы, если студент:
- Учится и работает в свободное время в организациях высшего профессионального образования.
- Учится в учебном заведении и работает в нем в период каникул.
- Учится очно в учебном заведении высшего или среднего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию и работает в свободное от учебы время.
- Является студентом любой формы обучения и гражданином государства — члена ЕАЭС.
- Имеет ВНЖ или РВП.
Документы для проверки миграционным специалистом:
- паспорт;
- миграционная карта;
- дополнительно учебная виза;
- справка из учебного заведения о государственной аккредитации и обучения студента по очной форме;
- постановка на миграционный учет;
- ДМС.
Вопрос № 10. Какие правила для трудоустройства граждан Украины, ЛНР, ДНР
Ответ
Работодатель должен принимать таких граждан без патента при условии медосвидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования — в течение 90 суток.
Работодатель обязан подать уведомление о заключении трудового договора в течение 3-х дней. Работать разрешено по миграционной карте без патента.
Вопрос № 11. Какие правила установлены законом для трудоустройства ВКС
Ответ
ВКС — высококвалифицированные специалисты.
- Всегда работают по разрешению на работу. Патенты для безвизовых ВКС не оформляются.
- Разрешение на работу ВКС получает самостоятельно. Трудовой договор вступит в силу только после предоставления работодателю разрешения на работу.
- Работодатель направляет в МВД ходатайство о привлечении ВКС. Срок рассмотрения 14 рабочих дней. Разрешение выдается на срок до 3 лет. Категорию квалификации работодатель оценивает самостоятельно.
- Работодатель устанавливает заработную плату не менее 83 500 руб. в месяц для научных работников и преподавателей, другим категориям не менее 167 000 руб. в месяц. Работодатель обязан направлять уведомление в МВД о заключении трудового договора и ежеквартально уведомление о заработной плате данной категории работников.
- Работодатель подписывает обязательство в случае возможной депортации работников за свой счет.
Вопрос № 12. Что такое аутстаффинг и аутсорсинг
Ответ
При аутстаффинге работники заключает трудовой договор не с работодателем, а с организацией-посредником. Аутстаффер принимает на работу мигрантов, уведомляет МВД, проверяет и отслеживает документы, начисляет зарплату, ведет кадровые отчеты.
Аутстаффер несет все риски в случае нарушений миграционного законодательства.
Аутсорсинг — использование внешних ресурсов, когда одна организация передает другой задание по оказанию определенных работ, услуг или функций деятельности.
Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и использовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы.
Аутсорсинговая организация несет ответственность за нарушение миграционного законодательства в том случае, если от компании-заказчика аутсорсеры получили легитимные документы.
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