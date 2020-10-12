Штрафы за командировки иностранцев

Не могла остаться без нашего внимания такая неоднозначная тема, как командировки иностранных сотрудников.

В первую очередь мы подтверждаем тот факт, что иностранных сотрудников можно направлять в командировки.

Иностранные граждане имеют право работать за пределами России, на территории, где им выдано разрешение на работу или разрешено временное проживание, если они работают по одной из указанных в приказе* профессий.

Обратите внимание: приказ не касается работников с трудовыми патентами!

Следующий важный вопрос — сроки. Срок командировки меняется в зависимости от статуса иностранца и составляет:

Для временно пребывающих иностранных граждан — не более 10 календарных дней в течение срока действия разрешения на работу. Если в трудовом договоре указан разъездной характер работы, то не более 60 календарных дней. Для временно проживающих иностранных граждан — не более 40 календарных дней в течение 12 календарных месяцев. Если в трудовом договоре указан разъездной характер работы, то не более 90 календарных дней. Для высококвалифицированных иностранных специалистов — не более 30 календарных дней ежегодно, в течение периода действия разрешения на работу. Если в трудовом договоре указан разъездной характер работы, то время неограниченно.

Однако если профессия иностранного сотрудника, которая прописана в его разрешении на работу и трудовом договоре, не включена в упомянутый выше приказ, то работника нельзя отправлять в командировку — это административное правонарушение! Размер штрафа за несоблюдение требований приказа в таком случае до 800 000 рублей, либо приостановление деятельности компании до 90 суток.

Если у вас есть сомнения в правильности толкования приказа, не рискуйте, проконсультируйтесь у специалистов нашей компании: 8 812 640 95 04 ,

с уважением ваш «Альянс ТМ».

*Приказ Минздравсоцразвития России от 28 июля 2010 г. № 564н

** КоАП РФ ч. 1 ст. 18.15