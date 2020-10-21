Иностранный студент в штате - выгодно!

Очень часто иностранным студентам требуется дополнительный заработок, но работодатели в силу незнания миграционного учета боятся принимать студентов на работу.
Сегодня мы объясним, почему и работодателю выгодно принимать студента в штат.
Но для начала нужно разобраться, какие критерии должны выполняться, чтобы студента можно было принять на работу.
Иностранного студента можно трудоустроить, если он:
- обучается в аккредитованном ВУЗе;
- на очной форме обучения,
- компания-работодатель находится в том же регионе, что и ВУЗ.
Если студент соответствует данным критериям, его трудоустройство выгодно для работодателя по следующим причинам:
- не требуется аккредитация компании в МВД,
- нет ограничений по профессии и по зарплате,
- нет ограничений по длительности рабочего дня.
5 августа 2020г. вступили в силу поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», согласно изменениям, иностранным студентам для работы теперь не требуется патент.
Чтобы устроиться на работу, студент должен предоставить следующие документы:
— у иностранца должна быть действующая регистрация,
— полис ДМС,
— СНИЛС,
— справка из учебного заведения, подтверждающая, что новый̆ сотрудник является студентом.
После заключения трудового договора со студентом-иностранцем работодатель должен уведомить об этом МВД в течение трех дней со дня подписания договора.
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