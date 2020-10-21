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Альянс Трудовая Миграция
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Иностранный студент в штате - выгодно!

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Очень часто иностранным студентам требуется дополнительный заработок, но работодатели в силу незнания миграционного учета боятся принимать студентов на работу.

Сегодня мы объясним, почему и работодателю выгодно принимать студента в штат.

Но для начала нужно разобраться, какие критерии должны выполняться, чтобы студента можно было принять на работу.

Иностранного студента можно трудоустроить, если он:

  • обучается в аккредитованном ВУЗе;
  • на очной форме обучения,
  • компания-работодатель находится в том же регионе, что и ВУЗ.

Если студент соответствует данным критериям, его трудоустройство выгодно для работодателя по следующим причинам:

  • не требуется аккредитация компании в МВД,
  • нет ограничений по профессии и по зарплате,
  • нет ограничений по длительности рабочего дня.

5 августа 2020г. вступили в силу поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», согласно изменениям, иностранным студентам для работы теперь не требуется патент.

Чтобы устроиться на работу, студент должен предоставить следующие документы:

— у иностранца должна быть действующая регистрация,

— полис ДМС,

— СНИЛС,

— справка из учебного заведения, подтверждающая, что новый̆ сотрудник является студентом.

После заключения трудового договора со студентом-иностранцем работодатель должен уведомить об этом МВД в течение трех дней со дня подписания договора.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
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