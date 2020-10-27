Уведомление о заключении трудового договора с иностранцем. Разбираем нюансы на бесплатном вебинаре 29 октября

О заключении трудового договора с иностранным работником (и о его расторжении) необходимо уведомлять ГУВМ МВД в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Более конкретно эту обязанность регламентирует Приказ № 363 МВД России от 04.06.2019 г., он же содержит актуальные формы уведомлений.

Кто именно должен уведомлять МВД

Как это ни странно, но уведомлять ГУВМ МВД (Главк по вопросам миграции, бывшая ФМС), в случае заключения трудового договора с иностранцем обязан как работодатель, так и сам иностранец.

Иностранец обязан в течение двух месяцев со дня получения патента уведомить Управление о своем трудоустройстве к физическому или юридическому лицу. Его уведомление состоит в направлении копии договора.

Работодателю несколько труднее — ему не только нужно отправлять уведомление отдельно по каждому нанятому иностранцу, так еще и о расторжении трудового договора нужно сообщить.

Причем при расторжении трудового договора в следующих случаях:

иностранец уволился по собственному желанию;

квалификация иностранца не устроила работодателя;

иностранец пропал/сбежал;

закончился срок трудового договора;

закончился срок разрешительных документов у иностранца.

Важно: Работодатель обязан уведомить МВД принятии на работу или увольнении всех иностранных граждан, в том числе:

Безвизовых иностранцев с патентом на работу.

Безвизовых иностранцев с патентом на работу из ЕАЭС.

Визовых иностранцев с разрешением на работу.

Иностранцев с разрешением на временное проживание в РФ.

Иностранцев с видом на жительство в РФ.

Беженцев.

Что будет за несвоевременное сообщение о заключении (расторжении) трудового договора с иностранцем

Наказание тут предусмотрено ч. 4 ст. 18.15 КоАП, среди санкций есть штрафы:

от 5 000 до 7 000 рублей для граждан РФ;

от 35 000 до 70 000 рублей для должностных лиц;

от 400 000 до 1 000 000 рублей для юридических лиц.

Также возможно приостановление деятельности организации на срок от 14 до 90 суток.

Важно: Уведомление ГУВМ МВД о заключении трудового договора с иностранным гражданином нужно отправить в течение трех дней со дня подписания этого договора.

Как подать уведомление

Уведомление лучше подавать при личном визите (или представителем по доверенности) в Управление, поскольку, если оно будет подано не в срок, или с ошибками — его не примут, что повлечет за собой штрафные санкции. А при личном приеме по крайней мере укажут на ошибки.

Можно подать уведомление и почтой, но тут нужно очень внимательно проверять правильность заполнения, чтобы не допустить неточностей в заполнении.

Ответ из ГУВМ МВД можно получить на Госуслугах, лично, через представителя по доверенности или почтой.

Будут ли изменения?

С 1 января 2021 года вступит в силу новый Приказ МВД России от 30 июля 2020 г. № 536, утвердивший новые формы уведомлений. Среди них:

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства);

уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства);

уведомления об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) — высококвалифицированному специалисту;

уведомление о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без гражданства) организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранных граждан (лиц без гражданства) на территории РФ.

Что еще нужно учесть при заключении трудового договора с иностранцем

Согласно ст. 68 Конституции РФ, подп. 1 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.06.05 № 53-ФЗ, п. 2 ст. 22 приложения к Рекомендации № 86 Международной организации труда «О трудящихся-мигрантах», текст трудового договора можно перевести на иностранный язык, но составляется он на русском языке.

В трудовом договоре с иностранцем должна быть указана та должность, которая прописана в его разрешении на работу. В противном случае, работодатель рискует быть оштрафованным по ст. 18.10 и ст. 18.15 КоАП.

Согласно ч. 2 ст. 327.2 ТК, в трудовой договор с иностранцем необходимо включить условие о предоставлении работнику медицинской помощи на период всего срока действия договора.

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