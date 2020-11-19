Обзор судебной практики и санкций за нарушение оформления иностранцев на работу

Заключение трудового договора с иностранцами отличается рядом нюансов, по сравнению с гражданами нашей страны. Сложности будут сопровождать вас и в процессе трудовой деятельности иностранцев, а несоблюдение законодательства чревато огромными штрафами.

Особенности заключения трудового договора с иностранцем

Особенности заключения трудового договора с иностранным гражданином или лицом без гражданства прописаны в статье 327.21 ТК. Вместе с остальными обязательными сведениями, в договоре с такими лицами должны быть указаны сведения:

о разрешении на работу или патенте, кроме случаев временного пребывания;

о разрешении на временное проживание в РФ;

о виде на жительство.

Если иностранец привлекается к работе без наличия у него патента или разрешения на работу — работодателю грозит санкция за нарушение ч. 1 ст. 18.15 КоАП.

Штрафы ощутимые:

для должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 400 тысяч до 1 млн. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Уведомление госорганов

При использовании труда иностранцев, работодатель обязан уведомить государственный орган (сейчас это ГУВМ МВД) по субъекту, в котором у него иностранцы трудятся.

Причем, не важно, трудовой это договор или гражданско-правовой. У работодателя есть три дня, чтобы это сделать, иначе — все та же статья 18.15 КоАП.

Кроме того, предоставление приглашающей стороной заведомо ложных сведений о пребывании иностранца или лица без гражданства в РФ, при оформлении документов на въезд — п. 6 ст. 18.9 КоАП. Штрафы:

для должностных лиц в размере от 45 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 400 тысяч до 1 млн. рублей.

Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (п. 4 ст. 18.9 КоАП):

для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 400 тысяч до 1 млн. рублей.

Особенности выплаты заработной платы иностранным гражданам

Заработная плата иностранным работникам, в том числе, и прибывшим из стран ЕАЭС (кроме России, это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) платится только на карту. Даже если нет возможности оформить зарплатную карту, осуществлять выплаты необходимо на любую дебетовую.

Если этого не делать, а платить наличными из кассы, то это нарушение валютного законодательства, статья 15.25 КоАП. Штраф — от 75 до 100% от суммы перевода. С учетом, что налоговая может начать проверять не сразу, а, скажем, через год — за год сумма набежит приличная.

Причем, проверяет налоговая это очень просто. Запрашивает документы по трудоустроенным иностранцам, проверяет по банку, были ли переводы, если не было — делает вывод что платили налом, из кассы. И — штрафует по данной статье. У кого-то на первый раз штраф составляет 75% от суммы перевода, это по нижнему пределу.

Судебная практика

Дело №А51-22514/2014. Отказ УФМС выдать разрешение на работу из-за отсутствия у иностранных работников документов, подтверждающих квалификацию.

Суд постановил отказать заявителю ввиду того, что им не представлены документы, подтверждающие профессиональное образование и квалификацию иностранных работников, в отношении которых оформлялось разрешение на работу.

После повторного обращения с приложением необходимых документов, подтверждающих квалификацию иностранных работников, разрешения были получены.

Дело №А51-22513/2014. Отказ в выдаче разрешения на работу из-за отсутствия печатей на документах об образовании иностранного работника.

Работодатель этот факт не оспаривал, суд ему отказал. Однако после повторного обращения за разрешением и предоставлением иных документов, подтверждающих квалификацию, разрешение было получено.

Дело №А40-158073/2013. Отсутствие письменного трудового договора с иностранным работником не исключает наличия трудовых отношений.

Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст 18.15 КоАП. Компания пыталась факт привлечения оспорить, уповая на то, что не был заключен письменный трудовой договор.

Однако суд ей отказал, поскольку в силу статьи 16 ТК, трудовые отношения между работником и работодателем возникают в том числе на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.

Тем более, что согласно другим доказательствам: акту осмотра территории, пояснениям самого работника, договором строительного подряда, суд установил, что трудовые отношения в данном случае все-таки присутствовали.

Дело №А23-3315/2014. Наличие трудовых отношений с иностранцами при отсутствии разрешений на работу.

Индивидуальному предпринимателю назначили штраф в 450 тысяч рублей по статье 18.15 КоАП, ч. 3. Он пытался его оспорить, но суд его не поддержал.

Проверка УФМС выявила факты осуществления трудовой деятельности иностранцами без разрешений на работу. Собственно, в суд можно было и не обращаться, вряд ли он мог бы что-то доказать.