Увольнение или дополнительное соглашение?

Часто работодатели не знают о том, в каких случаях нужно заключать дополнительное соглашение с иностранным работником и прибегают к таким крайним мерам, как увольнение. Поэтому сегодня мы рассмотрим основные ситуации, когда оформляется дополнительное соглашение, а когда необходимо уволить сотрудника.

Самые главные условия, когда заключается дополнительное соглашение:

изменились условия трудового договора,

реквизиты иностранного сотрудника,

реквизиты компании.

Все изменения нужно внести в дополнительное соглашение в день из принятия и уведомлять об этом работника.

Если иностранец работает в компании по патенту, то дополнительное соглашение нужно заключать в следующих случаях:

Сотрудник получил новый патент. Сотрудник продлил патент: в этом случае меняется дата выдачи патента и серия/номер бланка.

Если сотрудник меняет свой статус, оформив разрешительный документ более высокого уровня, который предоставит ему больше прав в России (получает вид на жительство или гражданство), то работодателю и в этом достаточно заключить дополнительное соглашение.

Дополнительное соглашение заключается в том числе, если:

Сотрудник получил новый полис ДМС. Сотрудник оформил новый паспорт.

Обратите внимание! Если у вас в компании прошли изменения (например, поменялся генеральный директор или адрес компании), изменился паспорт, то необходимо сообщить об этом в МВД и переаккредитовать компанию.

Когда следует уволить сотрудника?

Если у сотрудника заканчивается срок действие патента, то иностранного сотрудника следует отстранить от работы на один месяц, если до конца этого срока сотрудник по каким-то причинам так и не получил патент, то тогда его нужно уволить.

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