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Альянс Трудовая Миграция
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Миграционный учет в регионах

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Наши клиенты в регионах часто сталкиваются со следующими проблемами:

  • почти невозможно уследить за всеми изменениями в законодательстве и оперативно на них отреагировать,
  • многие законы непонятны, а проконсультироваться не с кем,
  • не знаешь, как проверить документы иностранца перед приемом на работу, возникают сомнения, что сотрудник оформлен правильно
  • нет автоматизированного учета, не налажен порядок в документах, некому следить за сроками.

Поэтому, чтобы помочь своим клиентам, мы разработали услугу — Удаленное миграционное сопровождение.

Что представляет из себя услуга:

  • Наша компания проводит аудит всех документов, мы выдаем вам заключение, на что стоит обратить внимание.
  • Отправляем заключение по проведенному аудиту, в котором прописывается план по дальнейшей работе с иностранцами — кого можно, а кого нельзя допускать к работе, и список выявленных нарушений и отклонений, а также план по их исправлению.
  • При проверке МВД юрист нашей компании будет давать вам рекомендации, на что стоит обратить внимание, какие документы привести в порядок.
  • Вы получаете юридическое консультационное сопровождение, т.е. в любой момент вы можете задать нашему юристу вопрос, касающийся оформления и учета иностранного сотрудника, мы гарантируем точность и законность предоставляемой информации.
  • Оповещаем об окончании документов специалиста (кадровика, бухгалтера, прораба или другого контактного лица со стороны клиента).
  • Доступ к онлайн-хранению всех документов в специальной программе «Мигрант-онлайн», программа контролирует сроки действия документов мигрантов.

Если вам нужна более подробная консультация, обращайтесь за помощью к специалистам нашей компании по телефону: 8 812 640 95 04,

С уважением «Альянс ТМ».

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
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