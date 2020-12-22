Миграционный учет в регионах

Наши клиенты в регионах часто сталкиваются со следующими проблемами:
- почти невозможно уследить за всеми изменениями в законодательстве и оперативно на них отреагировать,
- многие законы непонятны, а проконсультироваться не с кем,
- не знаешь, как проверить документы иностранца перед приемом на работу, возникают сомнения, что сотрудник оформлен правильно
- нет автоматизированного учета, не налажен порядок в документах, некому следить за сроками.
Поэтому, чтобы помочь своим клиентам, мы разработали услугу — Удаленное миграционное сопровождение.
Что представляет из себя услуга:
- Наша компания проводит аудит всех документов, мы выдаем вам заключение, на что стоит обратить внимание.
- Отправляем заключение по проведенному аудиту, в котором прописывается план по дальнейшей работе с иностранцами — кого можно, а кого нельзя допускать к работе, и список выявленных нарушений и отклонений, а также план по их исправлению.
- При проверке МВД юрист нашей компании будет давать вам рекомендации, на что стоит обратить внимание, какие документы привести в порядок.
- Вы получаете юридическое консультационное сопровождение, т.е. в любой момент вы можете задать нашему юристу вопрос, касающийся оформления и учета иностранного сотрудника, мы гарантируем точность и законность предоставляемой информации.
- Оповещаем об окончании документов специалиста (кадровика, бухгалтера, прораба или другого контактного лица со стороны клиента).
- Доступ к онлайн-хранению всех документов в специальной программе «Мигрант-онлайн», программа контролирует сроки действия документов мигрантов.
Если вам нужна более подробная консультация, обращайтесь за помощью к специалистам нашей компании по телефону: 8 812 640 95 04,
С уважением «Альянс ТМ».