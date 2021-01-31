Как вернуть часть уплаченных налогов

Сегодня мы поговорим о том, как возместить налог с уплаченного за патент авансового платежа.

Почему работодатель может возмещать НДФЛ за патент сотрудника?

Иностранный сотрудник, который работает по патенту, оплачивает НДФЛ, когда вносит авансовый платеж, кроме этого, из заработной платы иностранца тоже удерживается НДФЛ. Получается, что иностранец платит НДФЛ дважды, а это незаконно и поэтому работодатель может возместить НДФЛ.

Для того, чтобы возместить налог по патенту работодатель должен:

получить от работника заявление,

предоставить документы, подтверждающие внесение авансовых платежей,

получить уведомление из налоговой о возможности уменьшения НДФЛ на сумму авансовых платежей.

Получить такое уведомление можно, если подать в налоговую соответствующее заявление, уже через 10 дней придет подтверждение или отказ.

На какую сумму можно сделать возврат НДФЛ?

В соответствие с пунктом 7 статьи 227 Налогового Кодекса РФ, возмещение НДФЛ в Санкт- Петербурге и Ленинградской области можно сделать на сумму уплаченных работодателем 13% от заработной платы.

Как показывает практика, работодатели сталкиваются с массой проблем при оформлении возмещения НДФЛ, например, налоговый инспектор не видит в базе МВД зарегистрированного уведомления и трудового договора по иностранцу, причина - как правило такое уведомление отправлялось через почту. Чтобы не столкнуться с такой проблемой советуем подавать уведомления в МВД лично.

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С уважением «Альянс ТМ».