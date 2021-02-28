Как отправить иностранного работника в командировку

Работодатели часто забывают, что иностранные работники ограничены в передвижении по территории России. Расскажем, когда иностранца можно отправить в командировку и что ждет работодателя за нарушение режима пребывания иностранных лиц в РФ.

Кого и на какой срок можно отправить в командировку

Возможность командировки в другой регион зависит профессии, должности и статуса иностранного работника.

1.Временно пребывающий иностранец.

Если иностранец прибыл в безвизовом порядке — он получает патент. Если иностранец приехал по визе — он получает разрешение на работу.

Но в обеих ситуациях свобода передвижения иностранного работника ограничена тем субъектом РФ, где ему выдали разрешение или патент.

Сотрудника с патентом отправлять в другой регион запрещено. Если работодатель планирует, что иностранец будет работать в двух субъектах РФ — придется оформить работнику еще один патент.

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Срок нахождения в другом субъекте будет ограничен сроком действия дополнительного патента. Причем срок действия доппатента не может превышать срок основного патента, полученного ранее.

Иностранца с разрешением на работу командировать в другой регион можно. Но только если его профессия или должность поименована в п. 1 Приложения к приказу Минздравсоцразвития от 28.07.2010 № 564н.

Например, рабочие профессии: каменщик, машинист, механик. Творческие профессии: артист, ведущий программы, аккомпаниатор. Должности: руководители учреждений, функциональных и специализированных служб.

Такой работник может находиться в командировке не больше 10 календарных дней за весь период действия разрешения. Если работа имеет разъездной характер, то общий срок нахождения вне разрешенного места пребывания увеличивается до 60 календарных дней. Но условие о разъездном характере работы должно быть закреплено в трудовом договоре.

2.Временно проживающий иностранец.

Сотрудник со статусом временно проживающего должен работать в регионе, где ему выдали разрешение.

Ездить в командировку могут только те лица, чьи должности и профессии указаны в п. 2 Приложения к приказу № 564н. Это представители рабочих и творческих профессий, а также руководящие работники.

Общий срок нахождения такого сотрудника в служебных командировках не должен превышать 40 календарных дней за весь период действия разрешения. При разъездной работе — не более 90 календарных дней.

3.Высококвалифицированный специалист

Высококвалифицированного специалиста с видом на жительство можно отправлять в служебные командировки без ограничений.

Если такой специалист трудится по разрешению на работу или разрешению на временное проживание, он может находиться в командировке не более 30 календарных дней в году.

Если же работа специалиста носит разъездной характер, то срок нахождения за пределами разрешенного региона не органичен. Но условие о разъездной работе должно быть закреплено в трудовом договоре.

Ограничений по профессиям и должностям для высококвалифицированных специалистов не установлено.

4.Постоянно проживающий иностранец или граждане стран ЕАЭС.

Постоянно проживающие в России иностранцы и граждане из стран — членов ЕАЭС могут быть направлены в служебную командировку на любой период времени. То есть для них действует тот же порядок, что и для российских граждан.

Миграционный учет командированного иностранца

Когда иностранец едет в командировку, снимать его с учета не нужно. Территориальный отдел МВД делает эту операцию автоматически, как только им поступает информация о новом месте пребывания иностранного гражданина.

Главное, чтобы принимающая сторона не забыла уведомить о прибывшем местный орган МВД в течение 7 дней. По возвращении иностранца из командировки работодателю нужно вновь поставить его на учет. Если длительность командировки меньше семи дней, подача уведомления о прибытии не требуется.

Если иностранец в поездке остановится в гостинице, то уведомление органа МВД возьмет на себя администрация заведения. По закону она должна это сделать не позже следующего рабочего дня со дня прибытия иностранца.

Как оформить командировку иностранца

Командировка иностранца оформляется также как и командировка российских граждан:

Руководитель издает приказ. Бухгалтерия рассчитывает и выдает аванс. Сотрудник по возвращении заполняет и сдает авансовый отчет с подтверждающими документами.

Ответственность для работодателя

Нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории РФ грозит серьезными штрафами по ст. 18.12 КоАП РФ:

работника могут наказать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей;

должностное лицо — от 25 до 50 тысяч рублей;

организацию — от 250 до 800 тысяч рублей, либо ее деятельность приостановят на срок от 14 до 90 суток.

Если нарушение совершено в Москве, МО, Санкт-Петербурге или ЛО — штрафы будут выше:

от 5 до 7 тысяч рублей для работника;

от 35 до 70 тысяч рублей для должностного лица;

от 400 тысяч до 1 миллиона рублей для организации.

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