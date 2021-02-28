Этапы получения гражданства.Часть 3. Трудности в получении гражданства

В предыдущих двух статьях мы рассказывали вам, как трудоустроить иностранца с разрешением на временное проживание и видом на жительство. Сегодня мы расскажем, какие трудности могут ожидать работодателя при получении сотрудником гражданства.

Начнем с того, что после множества действий, которые мы перечислили в предыдущих статьях:

подача документов на разрешение на временное проживание,

подача документов на вид на жительство,

гражданство сотруднику могут так и не выдать.

Перечислим основные причины, по которым это может произойти:

1.Заграничный паспорт действует меньше, чем 6 месяцев.

Так как само рассмотрение заявления займет у госорганов полгода, может быть такое, что срок действия заграничного паспорта истечет раньше, чем будет рассмотрена заявка, поэтому в гражданстве могут отказать.

2.Неправильно собран комплект документов.

Это может быть абсолютно любая ошибка в заявлении, либо отсутствие какой-либо документа.

Что делать работодателю с сотрудником, который изменил свой статут. Стоит ли расторгать трудовой договор и заключать новый?

Согласно Трудовому кодексу, получение иностранным сотрудником гражданства РФ не является основанием для расторжения трудового договора (ст. 77, 327.6 ТК РФ). Поэтому нет никакой необходимости расторгать трудовой договор.

Однако, то что иностранец поменял свой статус следует указать в трудовом договоре, ведь там прописывались данные его вида на жительство, теперь туда вносится информация по новому документу.

Следующий вопрос, который беспокоит работодателей: «Нужно ли уведомлять МВД о том, что сотрудник получил гражданство?».

Согласно 105-ФЗ, обязанности по уведомлению территориального органа МВД России в сложившейся ситуации у работодателя не возникает.

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с уважением «Альянс ТМ».