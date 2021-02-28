Иммунизация от кори: что нужно знать работодателю

Главный санитарный врач РФ издал постановление от 7 ноября 2019 № 19 «Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации». Согласно этому постановлению работодатели, принимающие на работу иностранных граждан, обязаны провести иммунизацию мигрантов, которые не проходили вакцинацию.
Что это значит на практике?
Работодатели, у которых есть работники, подлежащие обязательной вакцинации, обязаны направлять списки таких работников ежегодно в лечебно-профилактические организации для целей планирования мероприятий по вакцинации*
Далее работодатель должен:
- обеспечить прохождение вакцинации или анализа на антитела,
- посменно уведомить иностранного сотрудника о необходимости пройти вакцинацию и получить от него согласие (если сотрудник отказывается от прививки, работодатель имеет полное право отстранить его от работы),
- иметь «на руках» сертификат о прививках (переведенный на русский язык).
Обратите внимание! Работодателей, которые не приняли меры по вакцинации сотрудников, органы СЭС могут оштрафовать за невыполнение противоэпидемических мероприятий.
Если вы еще не проводили таких мероприятий и находитесь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, звоните 8 (812) 640-95-04.
Мы поможем организовать проверку и вакцинацию для всех ваших сотрудников в один определенный день, чтобы сделать за один раз и работать спокойно,
с уважением «Альянс ТМ».
*п. 5.6 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».