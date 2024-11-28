Рекуррентные платежи как драйвер роста в современном бизнесе

Рекуррентные платежи — это топливо для роста бизнеса за счет гибкого подхода к клиентам, а также стабильный доход, который позволяет планировать бюджет и минимизировать риск в нестабильные времена за счет повышения лояльности клиентов.

Что такое рекуррентные платежи

Рекуррентные платежи — это платежи по подписке, заранее согласованному графику. Покупатель выбирает сумму и периодичность — и деньги списываются автоматически.

Рекуррентные платежи удобны для всех. Клиентам не нужно каждый раз вводить данные карты, а бизнес получает гарантированный доход в заранее оговоренный день.

Прием рекуррентных платежей подходит бизнесу в сфере регулярных услуг: подписки на цифровой контент, медиа, онлайн-обучения, благотворительность, аренда, фитнес, доставка продуктов.

Что дают рекуррентные платежи бизнесу

Современный бизнес все чаще использует рекуррентные платежи. Этот тренд обусловлен факторами:

1. Автоматизация. Больше не нужно вручную отслеживать платежи от каждого клиента. Система автоматически списывает средства в назначенное время, у бухгалтера, менеджера или эксперта высвобождается время для более важных дел.

Ведение учета также становится проще за счет меньшего числа операций, так как клиент разово оплачивает подписку сразу на месяц, два месяца, год вместо частых покупок отдельных услуг. Автоматизация платежей сокращает время на обработку транзакций и снижает риск ошибок.

Например, когда клиент покупает подписку на страховку, он платит конкретную сумму за определенный период (месяц, квартал, год). По окончании этого периода деньги снова списываются с карты и так до тех пор, пока человек не отменит подписку.

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2. Предсказуемость доходов. Рекуррентные платежи обеспечивают стабильный поток денежных средств, что позволяет бизнесу точнее планировать расходы и инвестировать в развитие.

Например, некоммерческие организации и благотворительные фонды за счет оформленных подписок от жертвователей и доноров могут точнее планировать поступления и их дальнейшее перераспределение на помощь.

3. Увеличение выручки. Рекуррентные платежи помогают принять решение о покупке продукта, так как его стоимость гораздо ниже по сравнению с разовым платежом.

Например, школа предлагает онлайн-курс для бухгалтеров, который постоянно пополняется новыми практикумами по изменению законодательства, разборами арбитражной практики, тренингами, комментариями чиновников, интенсивами с экспертами и т.д. Клиент может получить доступ к полному курсу после единоразовой оплаты или оформить подписку на ежемесячное продление. Так он всегда будет иметь доступ к актуальной информации, получать новые материалы и платить минимальную сумму за месяц.

Также онлайн-школа может дать бухгалтеру-клиенту возможность попробовать продукт за символическую цену. Вместо того чтобы сразу тратить 50 000 рублей, он может оплатить 500,1 000 или 2 000 рублей, что значительно проще. Это позволяет «преодолеть барьер первого платежа» и привлечь больше клиентов, ведь цена не отпугивает и делает покупку более доступной.

4. Выше лояльность клиентов. Так как клиент получает постоянную ценность от продукта или услуги, он видит пользу от покупки. Это не однократный факт покупки, а длительный процесс, в котором клиент регулярно получает желаемые результаты. И они делают его жизнь комфортнее.

Например, фитнес-клубы переходят на рекуррентные платежи, чтобы привлечь и удержать клиентов. Стоимость подписки на определенный период, как правило, меньше стоимости разовых занятий за это же время. Клиент экономит свои деньги, а проплаченный будущий период стимулирует не терять их, а посещать зал регулярно. Так клиент получает удовлетворение от занятий в тренажерке, а фитнес-клуб возможность зарабатывать на дополнительных услугах: персональные тренировки, солярий, кафе и др.

Перейти на рекуррентные платежи просто: Зарегистрируйтесь в Миксплат. Установите форму для приема платежей с собственным дизайном (программист не понадобится). Включите нужные функции.

5. Рост рентабельности. Происходит за счет сокращения издержек, минимизации затрат на маркетинг и привлечение новых клиентов. Использование рекуррентных платежей в сочетании с другими цифровыми решениями позволяет владельцу бизнеса уменьшить количество персонала.

Например, фитнес-клуб, который использует рекуррентные платежи в сочетании с другими цифровыми решениями может автоматизировать доступ в различные зоны клуба без привлечения работников.

А стриминговые платформы, обучающие сайты, онлайн-кинотеатры, сервисы для бизнеса, различные приложения для жизни (родительский контроль, счетчики калорий и др.) привлекают клиентов большими скидками на покупку пробной подписки. Дальнейшие списания проходят уже по стандартной цене, а клиентов удерживает польза, которую он получает от услуги.

6. Новые возможности для роста. Подписка позволяет разрабатывать новые продукты и сервисы, которые дополняют существующую линейку и увеличивают ARPU (средний доход на пользователя). Задача компании — разработать линейку подписок и дать возможность клиенту управлять своей подпиской, включать в нее дополнительные опции.

Например, сервис аренды облака может предложить разного объема хранилища, а фитнес-клуб — дополнительные услуги: проход в бассейн, сауну, персональные тренировки и др. Кто-то захочет посещать только тренажерный зал, а кто-то выберет комплекс с групповыми занятиями.

Как добиться эффективности при работе с рекуррентными платежами

Рекуррентные платежи — это мощный инструмент для роста бизнеса. Они позволяют бизнесу стабилизировать доходы, улучшить взаимодействие с клиентами, повысить рентабельность и раскрыть новые возможности для развития. Но важно помнить о факторах, которые влияют на эффективность использования рекуррентных платежей и возможность извлечь выгоду максимально:

Качественный продукт или услуга. Клиенты должны получать реальную ценность от подписки, чтобы хотеть продолжать ее использовать.

Гибкие тарифные планы подписки. Предлагайте разнообразные варианты подписки, чтобы каждый клиент мог выбрать наиболее подходящий для него вариант.

Высокое качество обслуживания и скорость решения проблем пользователей.

Анализ и оптимизация. Постоянно анализируйте данные о пользователях, чтобы улучшать продукты и услуги и создавать новые предложения.

Оставьте заявку и переходите на прием регулярных платежей.

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