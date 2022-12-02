Налоговые льготы экономят ваш бюджет

Специалисты МКПЦН-Консультант подготовили краткий обзор налоговых льгот.

Налоговая льгота по налогу на прибыль

Правом платить налог на прибыль по ставке 0% могут воспользоваться следующие налогоплательщики.

Образовательные и медицинские организации

Для этого эти организации должны соответствовать определенным критериям.

В первую очередь осуществлять соответствующую деятельность, входящую в перечень, утвержденный Правительством, на основании лицензии, например, на реализацию аккредитованных образовательных программ, медицинскую деятельность (хирургия, стационар и др.). Профильные доходы организации за налоговый период должны составлять не менее 90% от всех доходов.

В штате организации должно числиться не менее 15 работников, а в медицинской организации среди этих работников численность медицинского персонала должна составлять не менее 50%.

Сельхозпроизводители

Здесь круг организаций, которые могут воспользоваться льготой, сильно ограничен. В основном это сельхозпроизводители, да и то не все.

К примеру, субподрядчики, которые сами не осуществляют сельскохозяйственную деятельность, воспользоваться льготой не могут, а вот производители сельскохозяйственной продукции могут.

Налоговую льготу можно применить не ко всей налоговой базе, а только в части реализации произведенной сельскохозяйственной продукции.

В общей выручке доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее 70%.

IT-предприятия

Для ИТ-предприятий установлены особенности по применению льготы, они уплачивают налог на прибыль в федеральный бюджет по ставке 0% только в 2022-2024 годах.

Для применения нулевой ставки ИТ-компания должна иметь государственную аккредитацию, доля доходов от соответствующей деятельности должна составлять 70% от суммы всех доходов за период, численность персонала не важна.

Резиденты «Сколково»

Получить льготу могут участники проекта «Сколково», то есть юридические лица со дня включения в реестр участников проекта. Решение о включении юридического лица в реестр участников проекта принимается в соответствии с правилами проекта.

Резидент «Сколково» теряет право на льготу и платит налог на прибыль в размере 20%, если:

совокупный размер прибыли участника превысил 300 млн рублей;

участник проекта утратил статус участника проекта.

Участники региональных инвестиционных проектов

Участники региональных инвестиционных проектов также не платят налог на прибыль при соблюдении следующих условий:

нет обособленных подразделений вне субъекта, в котором реализуется региональный инвестиционный проект; не применяются спецрежимы; участник не является НКО, банком, страховой организацией (страховщиком), негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией.

Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ)

Хотя общая ставка налога на прибыль в федеральный бюджет в ОЭЗ составляет 2%, для некоторых зон (технико-внедренческой, туристско-рекреационной) ее размер будет равен нулю.

Ставка в региональный бюджет может уменьшаться субъектами РФ, но должна составлять не менее 13,5%.

Организации при реализации долей в уставном капитале

Также налоговое законодательство предлагает при некоторых условиях заплатить налог на прибыль при реализации доли в уставном капитале другой организации по льготной ставке.

Налоговая льгота по НДС

Освобождением от НДС могут воспользоваться:

Резиденты «Сколково» , которые освобождены от уплаты НДС в течение 10 лет после получения статуса участника проекта.

, которые освобождены от уплаты НДС в течение 10 лет после получения статуса участника проекта. Организации, у которых выручка не превышает 2 млн рублей.

НДС можно не платить, если выручка без учета налога за три предшествующих последовательных календарных месяца не превысила в совокупности 2 млн рублей.

И этот список не полный, имеются и другие льготы.

Будьте внимательны, ведь если право на льготу будет утрачено, то налоговая база будет пересчитана по общей ставке (20% как для налога на прибыль, так и НДС) и будут начислены пени.

Специалисты МКПЦН-Консультант имеют богатый опыт правового и бухгалтерского сопровождения организаций, которые применяют различные налоговые льготы как способ снижения налоговой нагрузки.

Узнать о налоговых рисках поможет проведение налогового аудита, а налоговая экспертиза МКПЦН-Консультант позволит снизить налоговые риски.