Депозиты в счет оказания гостиничных услуг: как применять ККТ

Положениями закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» установлена обязанность применения ККТ при осуществлении расчетов в виде приема (получения) предварительной оплаты и (или) аванса с выдачей покупателю кассового чека.

Обязательность отражения такого реквизита, как ставка НДС, в чеках ККТ с полученных авансов (предоплат) установлена в п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ. Из прочтения указанной нормы следует, что не включать в чеки ККТ информацию о ставке и суммах НДС в расчетах с пользователями возможно только в ограниченных случаях, а именно если компания:

не является плательщиком НДС (например, компании, применяющие специальные налоговые режимы);

освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению НДС (п. 3 ст. 149 НК);

осуществляет расчеты за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) (п. 2 ст. 149 НК РФ).

Таким образом, во всех остальных случаях отражение ставки и суммы НДС является обязательным требованием закона № 54-ФЗ.

До 01.07.2022 при получении денежных депозитов от физических лиц в счет услуг проживания гостиничные компании формировали чеки ККТ с применением расчетной ставки 20/120 (п. 4 ст. 164 НК). После внесения изменений в налоговое законодательство (пп. 19 п. 1 ст. 164 НК), а именно с 01.07.2022, реализация услуг по предоставлению мест для временного проживания стала облагаться по налоговой ставке 0%.

Возможно, что внесенный клиентом до 01.07.2022 депозит впоследствии может быть использован при получении услуг, оказываемых гостиничными компаниями, облагаемых НДС по разным налоговым ставкам. Так, депозит может быть направлен не только в зачет оплаты временного проживания (ставка 0%), но также и услуг гостиницы по предоставлению питания в ресторанах, за пользование бассейном, спа, иных услуг, налогообложение которых осуществляется по ставке 20%.

Состав услуг, входящих в гостиничные услуги, определяется требованиями, установленными Положением о классификации гостиниц, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860 (далее – Положение), в зависимости от вида и категории гостиницы. Так, перечень услуг, в том числе услуг питания, оказываемых в гостиницах, предусмотрен разделами VII-VIII приложения № 4 к Положению (абз. 9 п. 2 постановления Правительства от 18.11.2020 № 1853).

Налоговая служба для применения налоговой ставки 0% рекомендовала руководствоваться следующим:

во-первых, определить, относятся ли оказываемые услуги к перечню гостиничных услуг;

во-вторых, если при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в цену номера включены услуги питания, поименованные в разделах VII-VIII приложения № 4 к Положению, то применяется налоговая ставка НДС в размере 0% (письмо ФНС от 28.11.2022 № СД-4-3/15979@).

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В общем случае при внесении предоплат от покупателей (заказчиков), если неизвестно, какие товары будут реализованы или какие услуги будут оказаны в будущем, Минфин для целей исчисления НДС рекомендовал применять максимальную расчетную ставку 20/120 (письма Минфина от 09.09.2021 № 03-07-09/73118, от 06.03.2009 № 03-07-15/39).

Если в момент получения предоплаты определить наименование товаров, объем и список услуг невозможно, то Минфин со ссылкой на ФНС указывает, что в такой ситуации в момент получения предоплаты на чеке ККТ указываются аванс и фактически полученные денежные средства (письма Минфина от 26.09.2017 № 03-01-15/62242, от 12.10.2017 № 03-01-15/66757).

Возникают вопросы:

Как же быть, если денежный депозит от физлиц был внесен до 1 июля 2022 с указанием в чеке ККТ налоговой ставки 20/120, а услуги по проживанию фактически были оказаны после этой даты, когда услуга стала облагаться по ставке 0%, а также в счет депозита были оказаны иные услуги, облагаемые по разным налоговым ставкам?

Можно ли квалифицировать указание в авансовом чеке ККТ ставки 20/120 с полученной предоплаты до 01.07.2022, ошибочно указанной уже после этой даты?

С одной стороны, при получении депозита до 1 июля 2022 года компания правильно применила расчетную налоговую ставку 20/120, отразив ее в чеке ККТ, так как на момент его внесения еще не вступила в силу норма о применении налоговой ставки 0%.

С другой стороны, по разъяснениям налоговой службы, если фактически физлицу была оказана услуга, облагаемая по иным налоговым ставкам, то чек ККТ, сформированный на аванс (предоплату), следует исправить, указав корректную ставку НДС, в порядке, предусмотренном письмом ФНС от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@. В противном случае к компании могут быть применены санкции по ч. 4 ст. 14.5 КоАП.

Увы, к настоящему времени налоговая служба не выпустила каких-либо детальных разъяснений в отношении обязательности корректировок чеков ККТ или отсутствии необходимости такой корректировки с депозитов, полученных до 1 июля 2022 года (облагаемых по ставке 20/120).

В связи с этим компаниям приходится, что называется, подстраиваться:

некоторые из них, соотнеся трудозатраты по постоянной корректировке «депозитных чеков» за прошлые периоды, приняли для себя решение – на полученные авансовые суммы формируют чеки ККТ за услуги проживания с указанием налоговой ставки 0%, в том числе если в цену номера включены услуги питания;

другие – корректируют авансовые чеки ККТ, указывая в них разные ставки НДС, если фактически впоследствии услуги облагались по разным налоговым ставкам (0% и 20%).

Что можно посоветовать в данной ситуации? У каждой компании есть право обратиться с письменным запросом в Минфин и ФНС, надеясь получить официальные разъяснения.

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