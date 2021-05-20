Как перепродавать дебиторку без рисков со стороны финмониторинга

В 2020 году в Модульбанк пришел клиент, который выкупал и перепродавал права требований по дебиторской задолженности других компаний и имел крайне негативный опыт в работы банками.

Часто в работе таких компаний отсутствует экономический смысл, а сами они выступают как звено в транзитной цепочке операций, итоговая цель которой — запутать следы, отмыть доходы и, например, вывести их за рубеж. Как правило, банки не любят работать с такими случаями. Под каждую операцию нужно запрашивать документы, разбираться. Проще не иметь с ними дело. Что и случилось с нашим клиентом. После блокировок и проверок два банка предложили ему закрыть у них счет.

Знакомые порекомендовали клиенту Модульбанк как банк с человеческим комплаенсом. В рамках услуги ModulBlack сотрудники банка поговорили с клиентом, сделали анализ выписок расчетных счетов в других банках, проверили документы и отчетности. Это позволило понять, что в деятельности компании есть очевидный экономический смысл.

Она мониторит рынок, ищет компании в предбанкротном состоянии, на выгодных условиях покупает у них дебиторку. И потом перепродает на рынке со своей маржой, с которой официально платятся налоги и сборы в бюджет. Дебиторская задолженность бывает не только финансовой, но и материальной — например, обязательства по отгрузке товаров или оказанию услуг. Однако, со стороны всё это выглядит как сложная схема.

«Когда мы разобрались в ситуации, это позволило ее переквалифицировать. Мы разобрались, составили письмо в другие банки с разъяснением характера деятельности, с подтверждением того, что она имеет экономический смысл. Дали клиенту рекомендации, как оформлять документы, чтобы к ним не было вопросов. Это такой сегмент бизнеса, который имеют свою нишу и работает в правовом поле. Просто никто не хочет с ними заморачиваться. Теперь клиент спокойно работает и больше не попадает ни в какие черные списки», — рассказал Павел Семенов, член правления Модульбанка.

ModulBlack — первый в России премиальный пакет для предпринимателей. Он создан для тех компаний, кому не хватает стандартных условий и нужен особый подход. В премиальный пакет входят: персональный менеджер и комплаенс-эксперт, настройки тарифа в зависимости от особенностей бизнеса, особые условия по кредитам и лизингу, индивидуальный подход в работе с финмониторингом, защита от 115-ФЗ.

Например, если не хватает лимитов в стандартном тарифе на переводы контрагентам или физлицам, то персональный менеджер и комплаенс-эксперт Модульбанка помогут собрать индивидуальный тариф под такие запросы, при этом не подвергая предпринимателя каким-либо рискам.

Кроме того, предприниматель может воспользоваться всеми наработками служб финмониторинга и безопасности Модульбанка — проверить риски работы с контрагентом, проверить сотрудника при приеме на работу, заранее узнать о том, что налоговая опубликовала информацию о приостановке или новых регистрационных действиях и т. д.