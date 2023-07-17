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Блокировка счетов по 115-ФЗ

Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин

Следуя требованиям закона №115-ФЗ, банки отслеживают  движение  денежных средств по счетам клиентов и пресекают операции сомнительного характера. В статье разберем основные причины, почему дистанционное банковское обслуживание может быть приостановлено для проверки законности переводов, и как избежать нежелательной блокировки.
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Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие операции банк расценит как подозрительные

Общие критерии «подозрительности» зафиксированы в Приложении к положению ЦБ от 02.03.2012 № 375-П. Конкретные критерии разрабатывается каждым банком самостоятельно и не подлежат разглашению. Банк, в основном, обращает внимание на:

  • нетипичный для конкретной компании характер сделок (фирма выполняет ремонтные работы и вдруг закупила партию сыров);

  • отсутствие в проведенной операции явного экономического смысла (предприниматель приобрел продукцию и на следующий день перепродал ее по сниженной или такой же цене другому лицу);

  • снятие крупных сумм наличных с бизнес-карт;

  • запутанные схемы расчетов компаний, ИП, граждан за товары и услуги. 

Перед тем, как наложить ограничения, специалисты Банка проводят комплексный анализ компании: оценивают ее финансовое положение, период работы, объем налоговой нагрузки, данные об учредителях, характер операций по счету и т.д. Их задача — понять, характерна ли операция для клиента, осуществляется ли она реально, а не только «на бумаге».

Комплаенс-система Модульбанка устроена так, что менее 1% ограничений по 115-ФЗ приходится на честных предпринимателей. Сотрудники не блокируют все подряд  операции, а сначала тщательно изучают обстоятельства.

Разберем основные причины ограничений по счету.

1. С расчетного счета и бизнес-карт сотрудники снимают наличные средства

Преимущественно все расчеты в рамках хозяйственной деятельности предприятий  совершаются безналичным путем. Для этого, собственно, и открывается расчетный счет в банке. 

Бизнес-картами сегодня тоже можно расплатиться в любом магазине, поэтому снимать наличные в банкомате в крупных суммах для реальных платежей нецелесообразно. 

Поэтому обналичивание денежных средств «на прочие расходы», которое совершается на постоянной основе и (или) в крупных суммах, может показаться банку подозрительным.

2. Компания совершает операции, не имеющие очевидного экономического смысла

Чаще всего речь идет о так называемых «транзитных операциях».

Допустим, предприниматель покупает партию сырья, но уже на следующий день перепродает ее другому лицу и за сумму, приблизительно равную  первоначальной сделке. Такая операция:

  • не приносит клиенту экономической выгоды, 

  • не характерна для нормальной коммерческой деятельности; 

  • свойственна скорее фирмам-однодневкам.

Странные и запутанные движения средств по счету, похожие на транзитные потоки, обязательно привлекут внимание Банка, и последует запрос экономического смысла операции.

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3. Компания не платит с расчетного счета налоги в бюджет

Обычно так получается, когда у юрлица или предпринимателя несколько счетов в разных банках, а налоговые и страховые платежи  проходят только через один из них.

В таких условиях остальные кредитные учреждения не видят налоговые отчисления и могут заподозрить отсутствие реальной коммерческой деятельности у предприятия, а в некоторых случаях — могут наложить блокировку на счет.

4. Назначение платежей в документах некорректные или неполные

Старайтесь как можно подробней заполнять поле «Назначение платежа» в платежных поручениях.

Указывайте основание для оплаты: номер и дату договора, счета и вид оплачиваемого товара, услуги, работы, включается ли в их стоимость сумма НДС или нет.

Например, вместо «за юридические услуги» пропишите:

«Оплата по счету № 15 от 11.07.2023 за подготовку документов к судебному заседанию по договору об оказании юридических услуг № 01 от 01.03. 2023. Сумма: 20 000-00 без НДС».

Общие формулировки привлекают взгляд Банка, так как их часто используют компании, не ведущие реальную деятельность.

5. Компания оплачивает товары или услуги, не связанные с ее ОКВЭД

Сомнительными покажутся банку расходы, нетипичные для основного вида деятельности клиента.

Например, если лесозаготавливающее предприятие потратит немалые суммы с расчетного счета на покупку кормов для животных. У Банка, скорее всего, возникнут вопросы, особенно в том случае, если на счет не поступают деньги за продажу этого товара

Нужно ли менять ОКВЭД в ЕГРЮЛ, если вид деятельности изменился?

По законодательству, предприниматели и компании вправе заниматься любым легальным бизнесом.

Если была разовая сделка, и плательщик в силах подтвердить ее необходимость и экономическую целесообразность, отсутствие кода не критично. Если компания фактически полностью сменила род деятельности или добавила еще один, то необходимо зарегистрировать нужный ОКВЭД.

Что делать, если банк обнаружил сомнительную операцию

В большинстве случаев опасаться нечего, это стандартная процедура, которая завершится уточнением информации и (или) беседой с сотрудником банка.

Алгоритм будет следующим:

  • сотрудник запросит дополнительные документы у клиента, чтобы убедиться в экономической целесообразности и законности перевода денег,

  • после изучения данных банк выяснит свои вопросы и продолжит обслуживание, если все в порядке,

  • если же сомнения остались, Банк предпримет меры, чтобы аналогичные операции более не осуществлялись. Это может быть  ограничение дистанционного доступа к счету или отказы в совершении операции 

Однако о полной блокировке счета и парализации деятельности компании речи не идет. 

У клиента все равно остается возможность отправить денежные средства по конкретной сделке контрагенту, перевести деньги на счет в другой банк, оплатить налоги, выплатить сотрудникам зарплату, а также расторгнуть договор обслуживания с банком по своей инициативе. 

Рекомендация: храните первичные документы, которые являются основанием для перевода денежных средств. Договоры, дополнительные соглашения, спецификации, транспортные и товарные накладные, счета на оплату банк вправе запросить в любой момент.

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Комментарии

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