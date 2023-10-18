Какие отчеты нужны собственнику ресторана для эффективного управления

Чтобы управлять рестораном, руководитель должен следить за разными показателями: выручкой, средним чеком, наиболее прибыльными и убыточными позициями меню и другими. А чтобы анализировать рентабельность, планировать бюджет и развитие бизнеса, нужно вести управленческий учет. Разбираемся в отчетах, на которые стоит обращать внимание владельцу заведения.

Отчеты по выручке и прибыли

Ежедневный отчет о продажах

Помогает рестораторам отслеживать количество проданных блюд, напитков и других товаров в течение дня. Это позволяет определить, какие позиции пользуются спросом, а какие — нет. Благодаря такому отчету можно собрать данные по ежедневному количеству гостей, среднему чеку и выручке.

На основании него можно составить сводные еженедельные и ежемесячные отчеты. Так руководитель узнает, растут или падают показатели, и может разобраться в причинах — они могут быть внешними и внутренними:

внешние — сезон отпусков, плохая погода;

внутренние — снизилось качество блюд, изменился размер порций, официанты стали меньше общаться с гостями.

Если сразу проблему выявить не удалось, нужно посмотреть на отчеты по среднему чеку и наценке. Возможно, выросла закупочная стоимость продуктов.

Ежемесячный отчет о прибыльности

Отчет анализирует доходы и расходы за месяц и помогает определить, насколько эффективна деятельность ресторана. Руководитель оценивает динамику показателей работы по данным о выручке, себестоимости продуктов и итоговой цене блюда в меню.

Отчет о маркетинговых активностях

Отчет включает информацию о рекламных кампаниях, акциях и скидках, которые провел маркетолог, а также их эффективности. Он помогает оценить, какие маркетинговые мероприятия приносят больше клиентов, какие увеличивают продажи и на сколько, а какие акции стоит прекратить или изменить.

Отчеты по поставщикам и запасам

Отчет о запасах или остатках

Этот отчет помогает контролировать остатки на складе и управлять оборачиваемостью. Он показывает данные о расходе продуктов за определенный период, их количестве на складе, прогнозируемом расходе.

В учетных системах для ресторанов часто предусматривают возможность указать минимальный остаток — программа сообщает пользователю, какие продукты скоро закончатся.

Отчет о движении товаров

Содержит информацию обо всех операциях, связанных с товарами, которые поступили от поставщика за определенный период.

На основе данных о приходе и сведений об остатках можно рассчитать, какие продукты нужно заказать поставщику и в каком количестве. Это помогает избежать ситуации, когда половина меню оказывается в стоп-листе из-за отсутствия ингредиентов на складе. И обратной ситуации, когда закупили слишком много: продукты портятся, и в то же время в них заморозили оборотные средства.

Также в отчете можно посмотреть закупочные цены. Их необходимо отслеживать каждый раз, когда заведение закупает товар. Цены меняются ежедневно и если проверять их раз в месяц, вы рискуете закупить товары слишком дорого.

Мечтаете открыть свою кофейню? Не знаете с чего начать? Решение есть. Откройте кофейню вместе с CafeStore. Это первая в России платформа для кофеен с низкими ценами, быстрой доставкой и выгодным банковским обслуживанием. Здесь вы найдете все, что нужно для открытия кофейни: молоко, кофе, посуду, сиропы, десерты, сопутствующие товары и другое.

У вас будет поддержка, бесплатное обучение и закрытый маркетплейс для закупок. Специалисты CafeStore разработают финансовую модель, подготовят рабочую документацию и брендбук проекта и подберут оборудование. Узнайте подробности

Анализ меню

ABC-анализ позволяет определить блюда и напитки, которые приносят заведению наибольшую прибыль. Все блюда делятся на группы — A, B и C, где группа A — позиции, которые обеспечивают заведению 80% дохода, группа B — 15% и группа C — 5% (цифры могут быть и другими. Некоторые учетные системы делят блюда на группы в соотношении: 50% — 30% — 20%).

В группу А входят самые важные позиции, которые приносят большую часть дохода. Их не рекомендуется убирать из меню, так как их часто выбирают гости — возможно, они посещают заведения именно из-за этих блюд. Это «визитная карточка» заведения, такие блюда нужно показывать в рекламе, в социальных сетях, но в спецпредложения и акции включать не стоит, чтобы не потерять часть выручки.

Позиции из группы В менее популярны, но тоже приносят значительный доход. Их нужно стараться перевести в группу А: проводить дегустации, предлагать в качестве комплимента, чтобы больше гостей попробовали эти блюда. Возможно, шеф-повару нужно усовершенствовать состав, добавить вкусовой или визуальный акцент.

Блюда группы С выбирают редко. Причина может быть в соотношении цена-качество, вкусе, неправильном позиционировании — например, блюдо выбивается из общей концепции заведения. Такие позиции стоит убрать из меню или доработать, чтобы сделать более привлекательными для гостей.

Управленческий учет

Управленческий учет позволяет контролировать все процессы компании. С помощью него руководитель:

Принимает решения на основе данных, а не интуиции, что повышает эффективность работы ресторана.

Оценивает количество свободных средств на развитие, определяет, стоит ли расширять бизнес, открывать новые заведения.

Отслеживает рентабельность каждого ресторана и принимает решение о закрытии точки в случае, если она не приносит достаточно прибыли.

Одним из основных инструментов управленческого учета является бюджетирование. Бюджет позволяет планировать и контролировать доходы и расходы. На основе бюджета можно анализировать рентабельность ресторана и принимать решения о его развитии.

Еще одним важным элементом управленческого учета является контроль затрат. Контролируя затраты, ресторатор оптимизирует расходы и повышает прибыльность предприятия.

Примеры отчетов:

Отчет о движении денежных средств. Он позволяет в кратчайшие сроки получить инструмент по контролю за оплатами, обязательными платежами и кассовыми разрывами. Этот отчет включает информацию по каждой операции по кассе и расчетному счету, фиксирует откуда пришли деньги и куда ушли.

Платежный календарь. Это краткосрочный план компании, который отражает приход и расход денег на определенный период в будущем. Он поможет избежать кассовых разрывов.

Бизнес с CafeStore — это выгодно:

закажите все необходимое на маркетплейсе и оплатите заказ потом;

оформите оборудование в лизинг со ставкой 0%;

ведение бухучета, отчеты и консультации уже включены;

подключите эквайринг со сниженной ставкой от 1,25%.

Даже если вы никогда не работали в кофейном бизнесе, но хотите открыть кофейню — оставляйте заявку, специалисты CafeStore помогут на всех этапах.

Кофейня в плюсе Зарабатывайте больше на кофейном бизнесе вместе с CafeStore Оставить заявку

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KSouy