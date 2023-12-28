Массовые выплаты физлицам. Есть ли и риски в 2024 году

Массовые выплаты внештатникам законом не запрещены. Но при неправильной организации сотрудничества с исполнителями они могут вызвать ряд проблем для заказчика: начиная от блокировки счета и заканчивая переквалификацией отношений. Разберем, какие риски в себе таят массовые выплаты и как их избежать.

Массовые выплаты. Что говорит закон

Ограничений и тем более запрета на массовые перечисления денег физическим лицам закон не содержит. Но это не отменяет рисков, которые они могут вызвать. Проблемы могут возникнуть, как со стороны банка, так и со стороны проверяющих органов: налоговой или трудовой инспекций.

Самый беспроблемный вариант — это перечисление денег штатным сотрудникам. Здесь у банка и налоговой претензий не возникает, так как деньги перечисляются физлицам на основании трудового договора, и с них в бюджет уплачиваются налоги и страховые взносы.

С внештатниками все сложнее. За них, в большинстве случаев, заказчик в бюджет ничего не платит, именно поэтому у банка могут возникнуть вопросы. Но обо всем по порядку.

НДФЛ и страховые взносы за исполнителей на договор ГПХ уплачиваются, только если они не имеют специального статуса: ИП или самозанятого.

Риски со стороны банка

Банки проверяют своих клиентов, как при приеме на обслуживание, когда открывают счет, так и в его процессе, руководствуясь законом 115-ФЗ.

Он содержит обязанность банков выявлять и предотвращать проведение их клиентами подозрительных операций, которые направлены на обналичивание, вывод за рубеж, финансирование терроризма и прочие незаконные цели.

Есть множество критериев подозрительных операций, которые разработаны и описаны Центральным Банком в различных нормативных актах. Эти признаки банки используют при анализе операций клиентов.

Например, Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР описывают признаки транзитных операций, которые могут быть присущи компаниям, осуществляющим переводы в пользу физических лиц в большом объеме. Среди таких признаков стоит выделить:

Отсутствие остатка по счету или его незначительность по сравнению с объемами операций, проводимых по нему.

Уплату НДФЛ без перечисления страховых взносов.

Неуплату НДФЛ и страховых взносов или уплату в размере, который не соответствует среднесписочной численности сотрудников.

Низкую налоговую нагрузку — менее 0.9% от дебетового оборота по счету.

Все эти признаки в большинстве своем применимы к организациям, которые работают с персоналом по трудовым договорам. Но сложности могут возникнуть и у тех, кто сотрудничает с внештатниками и не может документально подтвердить этот факт.

Стоит отметить, низкая налоговая нагрузка сама по себе не является единственным признаком, который автоматически относит операцию к подозрительной.

Это значит, что при правильном документальном оформлении сотрудничества с внештатниками и отсутствии других признаков транзитных операций, сама по себе сниженная налоговая нагрузка не станет проблемой при массовом перечислении вознаграждения исполнителям.

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Как снизить риски со стороны банка

Оформлять сотрудничество с внештатниками документально — заключать договор отдельно с каждым исполнителем.

Составлять закрывающие документы при каждой выплате: акт, счет на оплату и чек

Проверять статус исполнителя перед каждой выплатой.

Перечислять НДФЛ и страховые взносы за исполнителей без статуса ИП и самозанятого.

Подробно указывать назначение платежа при выплатах исполнителям.

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Таким образом, если банк будет уверен в том, что заказчик сотрудничает с внештатниками легально, не нарушает закон, не уходит от налогообложения и может документально это подтвердить, проблем не возникнет.

Риски со стороны контролирующих органов

Стоит сразу сказать, что эти риски связаны, не столько с массовыми выплатами, сколько в целом с сотрудничеством с внештатниками по договорам ГПХ. Взаимодействие с физическими лицами вне рамок трудовых отношений всегда вызывало повышенный контроль со стороны налоговиков. А с введением самозанятости этот контроль усилился в несколько раз.

Но правильная организация сотрудничества с внештатниками, в том числе с теми, которые имеют статус плательщика НПД, позволит свести практически к нулю все возможные риски со стороны контролирующих органов.

Какие риски могут возникнуть

Основной риск — это переквалификация отношений в трудовые. Он всегда есть для тех, кто привлекает физических лиц к сотрудничеству по договорам ГПХ.

Если налоговая добьется переквалификации отношений, для заказчика это грозит следующими последствиями:

Привлечением к ответственности за уклонение от оформления трудового договора (п. 4 ст. 5.27 КоАП).

Доначислением НДФЛ и страховых взносов на все выплаты, перечисленные такому исполнителю.

Перечислением всех полагающихся, теперь уже штатному сотруднику, выплат в рамках трудового законодательства: отпускных, больничных, различных компенсаций.

Сдачей отчетности в контролирующие органы.

Деятельность всех организаций и ИП, которые взаимодействуют с внештатниками, анализируется на соответствие определенным признакам подмены трудовых отношений.

Сначала это происходит в автоматическом порядке. Для этого ФНС разработала определенные риск-баллы. Если организация или ИП набирает несколько таких баллов, ИФНС переходит к ручной проверке заказчика. Запрашиваются документы, которыми оформлено сотрудничество с исполнителями, и проводится их анализ.

Как снизить риски со стороны ИФНС

Снизить риски переквалификации поможет соблюдение следующих правил:

Привлечение внештатных исполнителей на разовые, проектные или сезонные работы и услуги.

Оформление правильного договора с исполнителем.

Проверка статуса исполнителя перед каждой выплатой дохода.

Составление закрывающих документов на каждую выплату.

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Что нужно учесть при составлении договора с самозанятым

Чтобы договор с внештатным исполнителем успешно прошел проверку контролирующих органов, в нем:

Не должно быть терминов и условий, характерных для трудовых отношений.

В договор с самозанятым нельзя включать условия о графике и режиме работы, выплате вознаграждения в фиксированной сумме два раза в месяц в одни и те же дни, подчинение исполнителя правилам внутреннего трудового распорядка, контроль заказчика над деятельностью самозанятого, привлечение его к материальной или дисциплинарной ответственности и тому подобное.

В договоре также нельзя использовать трудовую терминологию: «зарплата», «работник и работодатель«, «график работы» и т.п.

Должен быть прописан статус исполнителя.

В договор обязательно нужно включить условие о том, что исполнитель является самозанятым и применяет в деятельности режим «Налог на профессиональный доход».

Должна быть указана обязанность исполнителя своевременно уведомить заказчика об утрате статуса самозанятого.

Это позволит избежать проблем, если деньги будут перечислены такому исполнителю после утраты им специального статуса.

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