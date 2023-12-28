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Трудовые отношения

Массовые выплаты физлицам. Есть ли и риски в 2024 году

Массовые выплаты внештатникам законом не запрещены. Но при неправильной организации сотрудничества с исполнителями они могут вызвать ряд проблем для заказчика: начиная от блокировки счета и заканчивая переквалификацией отношений. Разберем, какие риски в себе таят массовые выплаты и как их избежать.
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Массовые выплаты физлицам. Есть ли и риски в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Массовые выплаты. Что говорит закон

Ограничений и тем более запрета на массовые перечисления денег физическим лицам закон не содержит. Но это не отменяет рисков, которые они могут вызвать. Проблемы могут возникнуть, как со стороны банка, так и со стороны проверяющих органов: налоговой или трудовой инспекций.

Самый беспроблемный вариант — это перечисление денег штатным сотрудникам. Здесь у банка и налоговой претензий не возникает, так как деньги перечисляются физлицам на основании трудового договора, и с них в бюджет уплачиваются налоги и страховые взносы.

С внештатниками все сложнее. За них, в большинстве случаев, заказчик в бюджет ничего не платит, именно поэтому у банка могут возникнуть вопросы. Но обо всем по порядку.

НДФЛ и страховые взносы за исполнителей на договор ГПХ уплачиваются, только если они не имеют специального статуса: ИП или самозанятого.

Риски со стороны банка

Банки проверяют своих клиентов, как при приеме на обслуживание, когда открывают счет, так и в его процессе, руководствуясь законом 115-ФЗ.

Он содержит обязанность банков выявлять и предотвращать проведение их клиентами подозрительных операций, которые направлены на обналичивание, вывод за рубеж, финансирование терроризма и прочие незаконные цели.

Есть множество критериев подозрительных операций, которые разработаны и описаны Центральным Банком в различных нормативных актах. Эти признаки банки используют при анализе операций клиентов.

Например, Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР описывают признаки транзитных операций, которые могут быть присущи компаниям, осуществляющим переводы в пользу физических лиц в большом объеме. Среди таких признаков стоит выделить:

  • Отсутствие остатка по счету или его незначительность по сравнению с объемами операций, проводимых по нему.

  • Уплату НДФЛ без перечисления страховых взносов.

  • Неуплату НДФЛ и страховых взносов или уплату в размере, который не соответствует среднесписочной численности сотрудников.

  • Низкую налоговую нагрузку — менее 0.9% от дебетового оборота по счету.

Все эти признаки в большинстве своем применимы к организациям, которые работают с персоналом по трудовым договорам. Но сложности могут возникнуть и у тех, кто сотрудничает с внештатниками и не может документально подтвердить этот факт.

Стоит отметить, низкая налоговая нагрузка сама по себе не является единственным признаком, который автоматически относит операцию к подозрительной.

Это значит, что при правильном документальном оформлении сотрудничества с внештатниками и отсутствии других признаков транзитных операций, сама по себе сниженная налоговая нагрузка не станет проблемой при массовом перечислении вознаграждения исполнителям.

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Как снизить риски со стороны банка

  • Оформлять сотрудничество с внештатниками документально — заключать договор отдельно с каждым исполнителем.

  • Составлять закрывающие документы при каждой выплате: акт, счет на оплату и чек 

  • Проверять статус исполнителя перед каждой выплатой.

  • Перечислять НДФЛ и страховые взносы за исполнителей без статуса ИП и самозанятого.

  • Подробно указывать назначение платежа при выплатах исполнителям.

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Таким образом, если банк будет уверен в том, что заказчик сотрудничает с внештатниками легально, не нарушает закон, не уходит от налогообложения и может документально это подтвердить, проблем не возникнет. 

Риски со стороны контролирующих органов

Стоит сразу сказать, что эти риски связаны, не столько с массовыми выплатами, сколько в целом с сотрудничеством с внештатниками по договорам ГПХ. Взаимодействие с физическими лицами вне рамок трудовых отношений всегда вызывало повышенный контроль со стороны налоговиков. А с введением самозанятости этот контроль усилился в несколько раз.

Но правильная организация сотрудничества с внештатниками, в том числе с теми, которые имеют статус плательщика НПД, позволит свести практически к нулю все возможные риски со стороны контролирующих органов.

Какие риски могут возникнуть

Основной риск — это переквалификация отношений в трудовые. Он всегда есть для тех, кто привлекает физических лиц к сотрудничеству по договорам ГПХ. 

Если налоговая добьется переквалификации отношений, для заказчика это грозит следующими последствиями:

  • Привлечением к ответственности за уклонение от оформления трудового договора (п. 4 ст. 5.27 КоАП).

  • Доначислением НДФЛ и страховых взносов на все выплаты, перечисленные такому исполнителю.

  • Перечислением всех полагающихся, теперь уже штатному сотруднику, выплат в рамках трудового законодательства: отпускных, больничных, различных компенсаций.

  • Сдачей отчетности в контролирующие органы.

Деятельность всех организаций и ИП, которые взаимодействуют с внештатниками, анализируется на соответствие определенным признакам подмены трудовых отношений.

Сначала это происходит в автоматическом порядке. Для этого ФНС разработала определенные риск-баллы. Если организация или ИП набирает несколько таких баллов, ИФНС переходит к ручной проверке заказчика. Запрашиваются документы, которыми оформлено сотрудничество с исполнителями, и проводится их анализ.

Как снизить риски со стороны ИФНС

Снизить риски переквалификации поможет соблюдение следующих правил:

  • Привлечение внештатных исполнителей на разовые, проектные или сезонные работы и услуги.

  • Оформление правильного договора с исполнителем.

  • Проверка статуса исполнителя перед каждой выплатой дохода.

  • Составление закрывающих документов на каждую выплату.

Сервис массовых выплат Модульбанка позволит проводить моментальные переводы денег физлицам по номеру карты или СБП со счета заказчика. А автоматическая проверка статуса самозанятого исключит риск перечисления вознаграждения исполнителю, который утратил статус плательщика НПД. 

Что нужно учесть при составлении договора с самозанятым

Чтобы договор с внештатным исполнителем успешно прошел проверку контролирующих органов, в нем:

  • Не должно быть терминов и условий, характерных для трудовых отношений.

В договор с самозанятым нельзя включать условия о графике и режиме работы, выплате вознаграждения в фиксированной сумме два раза в месяц в одни и те же дни, подчинение исполнителя правилам внутреннего трудового распорядка, контроль заказчика над деятельностью самозанятого, привлечение его к материальной или дисциплинарной ответственности и тому подобное. 

В договоре также нельзя использовать трудовую терминологию: «зарплата», «работник и работодатель«, «график работы» и т.п.

  • Должен быть прописан статус исполнителя.

В договор обязательно нужно включить условие о том, что исполнитель является самозанятым и применяет в деятельности режим «Налог на профессиональный доход».

  • Должна быть указана обязанность исполнителя своевременно уведомить заказчика об утрате статуса самозанятого.

Это позволит избежать проблем, если деньги будут перечислены такому исполнителю после утраты им специального статуса.

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