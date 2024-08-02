5 часто задаваемых вопросов про банковский комплаенс

В России действует закон № 115-ФЗ, в рамках которого Банки должны быть внимательны к своим клиентам и следить, чтобы никто не использовал их для незаконных действий. Если банк не будет следить за своими клиентами, то может потерять лицензию.

Поэтому банки очень внимательно относятся к своим клиентам, чтобы защитить честный бизнес и не дать мошенникам провести свои сомнительные операции. Если банк заподозрил злой умысел в действиях клиента, он приостановит доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и потребует подтвердить законность сделки, в рамках которой совершается операция, и проведет ее только после проверки документов. Если документы не развеют сомнения комплаенс-службы, банк откажет клиенту в проведении операции.