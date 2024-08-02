5 часто задаваемых вопросов про банковский комплаенс

Что такое комплаенс
Банковский комплаенс — это комплекс мер для контроля и проверки клиентов банка и их операций на соответствие законодательству.
С его помощью банк вычисляет и предотвращает попытки легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В задачи комплаенса входят:
Проверка клиентов, чтобы убедиться, что бизнес — действующий, его деятельность чиста, а компания не используется для легализации денег или мошенничества.
Проверка операций — соответствуют ли полученная выручка и совершенные расходы в рамках ведения деятельности, а также их объем специфике бизнеса.
Предупреждение о рисках — если есть вопросы у Банка по тем или иным операциям, то служба комплаенс сообщает об этом клиенту банка, чтобы он мог объяснить и исправить ситуацию и не попасть под блокировку.
Зачем банк проверяет клиента
В России действует закон № 115-ФЗ, в рамках которого Банки должны быть внимательны к своим клиентам и следить, чтобы никто не использовал их для незаконных действий. Если банк не будет следить за своими клиентами, то может потерять лицензию.
Поэтому банки очень внимательно относятся к своим клиентам, чтобы защитить честный бизнес и не дать мошенникам провести свои сомнительные операции. Если банк заподозрил злой умысел в действиях клиента, он приостановит доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и потребует подтвердить законность сделки, в рамках которой совершается операция, и проведет ее только после проверки документов. Если документы не развеют сомнения комплаенс-службы, банк откажет клиенту в проведении операции.
Какие операции вызывают подозрения у банка
Задача банков — обеспечить проведение только законных платежей. Поэтому банки препятствуют сомнительным платежам, которые так или иначе могут указывать на неблагонадежных лиц, придумывающих различные схемы для легализации доходов, незаконного вывода денег за границу, уклонения от налогов. Например, сомнения в чистоте сделок вызывают:
Большие объемы снятия наличных денег и частые переводы в адрес физлиц вне зарплатного проекта. Чем больше компания снимает наличные и переводит деньги физическим лицам, тем больше у банка вопросов о том, куда они тратятся, так как банк не видит дальнейшее использование этих денег и легальность расходов.
Низкая налоговая нагрузка. Компания ведет активную деятельность, но ее налоги ниже среднеотраслевых и установленного банком значения в 0,9% от оборота. Налоговая нагрузка ниже порога — не клеймо, но сигнал банку, что операции такого клиента следует рассматривать пристальнее.
Низкие остатки денег на счетах. Если после больших зачислений, следуют аналогичные необоснованные расходы, или остатки по счету несоразмерны обороту, банк может приостановить доступ к счету и попросить предоставить документы, подтверждающие платеж.
Контрагенты с подмоченной репутацией. Попытки перевести деньги компаниям, которые были замечены в сомнительных сделках, для банка — признак недобросовестности клиента. Банк будет стремиться не пропустить платежи в адрес обнальщиков, транзитеров и однодневок. О причастности компании к легализации доходов, незаконному выводу денег за рубеж и финансировании терроризма и экстремизма банку сигнализирует платформа «Знай своего клиента».
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Что такое платформа «Знай своего клиента»
Платформа «Знай своего клиента» — это созданная Центробанком база данных о юридических лицах и предпринимателях, которой пользуются банки для проверки клиентов.
Она помогает комплаенс-службам более точно составлять «портрет» клиента и оценивать его благонадежность, так как ее данные качественны и достоверны.
Работает платформа так.
Она делит все юрлица и ИП на три группы в зависимости от степени благонадежности: зеленая, желтая и красная. К «зеленой» группе относятся компании и предприниматели, в легальности деятельности которых у Банка России отсутствуют сомнения. Это абсолютное большинство. «Желтая» группа — это те, кто были были замечены в сомнительных сделках, а значит в отношении таких клиентов имеется риск блокировки доступа к счету и проведения проверки. К «красным», по мнению Банка России, относятся компании и предприниматели, которые занимаются легализацией доходов, полученных в результате незаконной деятельности.
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Что дает банковский комплаенс бизнесу
Банковский комплаенс — не помеха, а партнерская программа, если компания или предприниматель ведут бизнес честно. Благодаря комплаенсу клиент банка получает бесплатный заблаговременный мониторинг, распознавание и предупреждение рисков блокировки. Например, комплаенс-служба предупредит компанию о сомнительной репутации партнера. Так компания сможет сохранить и не испортить свою репутацию в глазах своих партнеров.
Если счет в банке оказался заблокирован из-за сомнительных действий служба комплаенс Модульбанка поможет разобраться в ситуации, скорректировать действия, чтобы не оказаться заблокированным, а также вернуть доступ к счетам и наладить работу без риска снова попасть под блокировку.
Служба комплаенс Модульбанка в переписке в чате подскажет о необходимости:
обратить внимание на определенные операции — уменьшить объем или исключить полностью;
прекратить работу с некоторыми контрагентами.
Защищаем честный бизнес от 115-ФЗ
С нами в 115-ФЗ нет ничего страшного
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