Модульбанк запустил тариф для селлеров на УСН с НДС

Тариф позволяет селлерам на УСН работать по новым правилам без проблем: эксперты Модульбанка возьмут бухгалтерский и налоговый учет с НДС на себя.

С 2024 года ИП на УСН с НДС, чей доход превышает 60 млн руб., сталкиваются с новыми бюрократическими требованиями:

Выставление счетов-фактур по каждой сделке.

Строгий учет документов.

Сдача отчетов 4 раза в год.

Если вы — селлер, столкнувшийся с новыми требованиями, тариф «УСН НДС» от Модульбухгалтерии создан именно для вас. Возьмем на себя всю рутину, связанную с налоговым учетом и документооборотом, позволяя вам сосредоточиться на развитии бизнеса и не отвлекаться от продаж.

Тариф «УСН НДС» от Модульбухгалтерии решает задачу перехода на новые правила без лишней головной боли. Наши эксперты возьмут на себя все нюансы бухгалтерии и налогового учета с НДС:

Бухгалтерский и налоговый учет. Организуем учет, включая формирование первичных документов и счетов-фактур и расчет налога. Отслеживаем уведомления о выкупе на Яндекс Маркет, Ozon и Wildberries и готовим УПД, чтобы у вас не возникло штрафов от маркетплейса.

Автоматизация документооборота. Отправляем за вас декларации в налоговую с помощью МЧД. Загружаем в ваш сервис ЭДО документы для ваших контрагентов, в том числе для маркетплейсов.

Персонализированная база 1С. Ведем учет в выделенной базе 1С. При необходимости вы можете заказать доступ для анализа финансовых потоков.

Постоянная поддержка. Берем на себя общение с налоговой — готовим декларации и сопровождаем камеральные проверки, отвечаем на требования. Напомним вам оплатить налог вовремя. По всем бухгалтерским вопросам поможем в чате или Телеграм.

Мы понимаем, что работать с НДС — не привычно. Это большая нагрузка на бизнес, поэтому в Модульбухгалтерии позаботились о вас.

Начните работать по тарифу «УСН НДС» от 17 500 ₽ в месяц. Вы получаете полное сопровождение, которое избавляет от бюрократических забот. Подключитесь и сосредоточьтесь на главном — продажах и развитии вашего бизнеса. Подключайтесь к бухгалтерскому обслуживанию по ссылке: https://modulbuh.ru/chief/?utm_source=klerk&utm_medium=press&utm_campaign=usn-nds.

О Модульбанке

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFJhYub6