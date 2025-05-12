Модульбанк поможет водителям такси приобрести новый автомобиль для работы — дешевле, чем в аренду 

Модульбанк запустил продукт специально для водителей такси, — кредит на покупку автомобиля без первоначального взноса. Авто сразу оформляется в собственность водителя, а ежедневный платеж выходит дешевле, чем в аренду, в зависимости от марки и комплектации.

Предложение подойдет для опытных водителей, от 21-го года, прописанных в Москве и Московской области, с водительским стажем более трех лет и уже активно работающих с сервисом Яндекс Про.

Чтобы воспользоваться предложением необходимы: паспорт, водительское удостоверение и ID в КИС «АРТ».

«Многие водители для работы в такси берут авто в аренду, рассчитывая впоследствии его выкупить. Наш продукт дает возможность сразу получить автомобиль в собственность и платить за него, как за аренду. Это не только удобно, но и безопасно, ведь гарантом сделки выступает банк. Банк также самостоятельно позаботится о страховании автомобиля и резине, поможет с регулярным техобслуживанием и решит все вопросы с налоговой инспекцией», — поясняет Светлана Годлина, член правления Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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