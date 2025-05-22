Банк «Хайс» начал брать чаевые за свои бесплатные банковские услуги

«В «Хайсе» нет тарифов, абонентской платы и комиссий. Но если хочется поблагодарить нас рублем — теперь можно», — говорит Павел Семенов, СЕО банка «Хайс».
В феврале 2025 года банк для предпринимателей «Хайс» стал первым в России клубным лайфстайл банком без тарифов, комиссий и звездочек. Переводы по реквизитам, снятие наличных в любом банкомате, пополнение карт и счетов, ВЭД, бухгалтерия, переводы за границу — все привычные для предпринимателей банковские услуги предоставляются бесплатно.
Основной фокус «Хайса» — на развитие беспрецедентного на банковском рынке уровня персонального сервиса. Для этого «Хайс» запустил полноценный бесплатный family-офис для клиентов.
Теперь у каждого клиента есть команда личных ассистентов, которые ответят на любые вопросы, связанные с банковским обслуживанием, подскажут, как прозрачно вести дела, какие операции могут вызвать вопросы регулятора, защитят предпринимателя от сомнительных контрагентов и финансовых рисков.
Кроме того, личные ассистенты возьмут на себя любые другие вопросы, чтобы помочь предпринимателю сэкономить время: подберут студию для фотосессии, найдут юриста, запишут к нотариусу, проверят, какие отели подойдут для отдыха с маленькими детьми, закажут доставку цветов маме в другом городе, и не только.
Стать клиентом «Хайса» может только предприниматель, который работает на рынке не меньше года, честно и порядочно ведет бизнес, и находится в зеленой группе риска с точки зрения «банковского светофора» Центробанка.
О банке «Хайс»
Банк «Хайс» — первый клубный лайфстайл банк для предпринимателей. В 2021 году «Хайс» впервые на российском рынке объединил функции счета ИП и карты физлица в одном приложении. В 2025 году — стал первым банком без тарифов, комиссий, условий и звездочек, но с рядом требований к предпринимателям, которые хотят стать частью клуба. Ключевой фокус «Хайс» — на развитии беспрецедентного на банковском рынке уровня персонального сервиса.
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