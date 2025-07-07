Какие машины смогут работать в такси с 1 марта 2026 года: новый закон

Новые требования к легковым такси с 1 марта 2026 года

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ, который вносит изменения в ст. 9 и 10 закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ. Появятся дополнения в части:

требований к легковым такси (ст. 9);

внесения сведений в региональные реестры легковых такси (ст. 10).

Законодатели сделали акцент на высоком уровне локализации автомобилей, которые используют водители такси и предоставляют таксопарки.

Новая редакция закона № 580 вводит правила для внесения транспортных средств в реестр легковых такси. В реестр будут включать автомобили, которые соответствуют одному из критериев:

Совокупное количество баллов локализации при производстве (доля технологических операций при производстве ТС). Количество баллов соответствует параметру, установленному для госзакупок. Транспортное средство произведено в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Примечание: с 1 января 2033 года останется только один параметр для включения автомобиля в реестр такси — количество баллов по параметру локализации.

Стоит отметить несколько законодательных оговорок (ч. 9 закона № 116-ФЗ):

Закон № 580-ФЗ вступит в силу с 1 марта 2026 года. Если ТС было включено в реестр до этой даты, то новые требования к нему не относятся .

Действуют отсрочки по субъектам РФ. По Калининградской области и регионам в составе Сибирского ФО требования закона начнут применять с 1 марта 2028 года, а по Дальнему Востоку — с 1 марта 2030 года.

Изменения станут важным этапом в реформировании отрасли такси. Участникам рынка уже сейчас стоит оценить свои возможности и заранее подготовиться к новым правилам, чтобы не оказаться «вне игры» после 1 марта 2026 года.