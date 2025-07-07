Какие машины смогут работать в такси с 1 марта 2026 года: новый закон

Новые требования к легковым такси с 1 марта 2026 года
Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ, который вносит изменения в ст. 9 и 10 закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ. Появятся дополнения в части:
требований к легковым такси (ст. 9);
внесения сведений в региональные реестры легковых такси (ст. 10).
Законодатели сделали акцент на высоком уровне локализации автомобилей, которые используют водители такси и предоставляют таксопарки.
Новая редакция закона № 580 вводит правила для внесения транспортных средств в реестр легковых такси. В реестр будут включать автомобили, которые соответствуют одному из критериев:
Совокупное количество баллов локализации при производстве (доля технологических операций при производстве ТС). Количество баллов соответствует параметру, установленному для госзакупок.
Транспортное средство произведено в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.
Примечание: с 1 января 2033 года останется только один параметр для включения автомобиля в реестр такси — количество баллов по параметру локализации.
Стоит отметить несколько законодательных оговорок (ч. 9 закона № 116-ФЗ):
Закон № 580-ФЗ вступит в силу с 1 марта 2026 года. Если ТС было включено в реестр до этой даты, то новые требования к нему не относятся.
Действуют отсрочки по субъектам РФ. По Калининградской области и регионам в составе Сибирского ФО требования закона начнут применять с 1 марта 2028 года, а по Дальнему Востоку — с 1 марта 2030 года.
Изменения станут важным этапом в реформировании отрасли такси. Участникам рынка уже сейчас стоит оценить свои возможности и заранее подготовиться к новым правилам, чтобы не оказаться «вне игры» после 1 марта 2026 года.
Что такое система баллов локализации
Система баллов локализации — это механизм оценки производства транспортного средства. Чем больше деталей и технологических операций было выполнено в России, тем выше итоговый балл локализации и позиция ТС в рейтинге.
Каждая стадия производства имеет свою «ценность» в баллах (постановление Правительства от 17.07.2015 № 719). Например:
сварка кузова на отечественных предприятиях — 400 баллов;
окраска кузова — 500 баллов.
Баллы начисляются в соответствии с методикой, утвержденной Правительством, и широко применяются при государственных закупках. Например, таким критериям должны соответствовать машины для органов власти, скорой помощи и других служб.
С 2026 года этот же принцип распространяется на легковые автомобили, используемые в такси. Чтобы машина попала в региональный реестр и могла работать в такси, она должна набрать минимально установленное количество баллов локализации:
с 1 января 2023 года — от 3200 баллов;
с 1 января 2027 года — от 3500 баллов.
Автовладельцы будут обязаны указывать сумму баллов в заявлении при внесении данных об авто в реестр.
Как преодолеть сложности переходного периода
Переход к новым требованиям по допуску автомобилей в такси — это перестройка рыночных процессов. Что делать? Не откладывать «в долгий ящик», а начинать готовиться уже сейчас.
Отслеживайте новости, заметки СМИ, разъяснения Минпромторга. Информации и разъяснений пока мало, но они будут регулярно появляться в интернет-пространстве.
Если есть возможность, начните обновлять автопарк уже сейчас. Чем ближе к дате вступления закона в силу, тем больше будут загружены производители и дистрибьюторы.
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Что будет с машинами, которые уже работают в такси
Закон не устанавливает ограничений для машин, которые уже внесены в региональные реестры. На них можно ездить, пока не понадобится поменять авто.
Что делать, если после 1 марта 2026 года закончится договор лизинга и нужно сменить собственника:
Оформить авто на нового собственника и внести данные в региональный реестр. Этот вариант подходит, если выкупленный из лизинга автомобиль соответствует новым требованиям.
Если в лизинге была иномарка, которая не вписывается в новые требования, то внести ее в реестр не получится. В этом случае придется подумать о замене ТС, чтобы не выпадать из профессии. А уже новый автомобиль — внести в реестр.
Грядущие изменения заставляют заранее продумывать стратегии обновления машин.
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Плюсы и минусы новых требований к легковым такси
Новые законодательные требования разделили экспертов и аналитиков на два лагеря: одни увидели в нем тяжелые последствия для отрасли, другие — основу для укрепления отечественного автопрома.
Плюсы:
Законодательные изменения направлены на поддержку отечественного автомобилестроения. Строгие требования к баллам локализации простимулируют спрос на автомобили, выпущенные в России.
Внесение автомобилей в региональные реестры с учетом новых критериев позволит отслеживать происхождение ТС и стандартизировать технические параметры такси по всей стране.
Закон стимулирует зарубежные бренды перенести производство в Россию.
Минусы:
Компаниям придется приводить таксопарки в соответствие с новыми требованиями. Замена автомобилей — дорогостоящий процесс.
Перечень Минпромторга включает небольшое количество разрешенных для такси марок — это ограничивает выбор ТС и требует финансовых вложений.
Строгие требования к локализации автомобилей могут привести к снижению конкуренции и, как следствие, росту цен на такси. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) прогнозирует повышение цен минимум на 15%.
В таблице указали участников рынка и как закон повлияет на них:
Участник
Потенциальные последствия
Таксопарки
Обновление автопарка
Самозанятые водители
Ограничения по выбору авто, возможная замена ТС
Производители автомобилей
Рост спроса на модели с локализацией
Пассажиры
Рост цен на услуги такси
По данным Аналитического центра при правительстве РФ, из профессии могут уйти до 51% водителей из-за высоких расходов на замену авто и долгую окупаемость.
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Для кого
Продукт от Модульбанка
В чем выгода
Почему это актуально
Таксопарки
Быстрое обновление автопарка, минимум бюрократии
С 2026 года в реестр такси будут включать только авто, соответствующие требованиям закона. Без финансирования сложно быстро перейти на «правильные» модели
Водители
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Финансовая поддержка важна для владельцев таксопарков и водителей. Модульбанк помогает бизнесу подготовиться к изменениям в законе без потерь.
Главное
Новый закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. В реестр такси будут включать автомобили, соответствующие требованиям по уровню локализации или произведенные по специальным инвестконтрактам.
Старые авто сохраняют статус. Если машина внесена в реестр до 1 марта 2026 года, новые правила на нее не распространяются.
Региональные отсрочки предусмотрены для Калининградской области и Сибири — до 2028 года, для Дальнего Востока — до 2030 года.
Применяется система баллов локализации. Чем больше технологических операций выполнено в России, тем выше шанс, что автомобиль попадет в реестр.
Таксопаркам и водителям уже сейчас стоит планировать обновление автопарка. Своевременный переход поможет избежать простоев и штрафов в будущем.
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