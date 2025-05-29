Ограничения по расчетному счету в 2025 году: причины и как их избежать

Причина № 3. У бизнеса низкая налоговая нагрузка

Низкая налоговая нагрузка — это когда, например, на счет ИП поступил 1 млн рублей, а налогов предприниматель заплатил только на 1 000 рублей. При этом сама по себе низкая налоговая нагрузка не является прямой причиной блокировки счета по 115-ФЗ. Но в совокупности с другими сигналами, которые могут вызвать подозрения у банка и привести к более пристальному контролю, низкая налоговая нагрузка — критерий недобросовестности бизнеса.

Поэтому банк может усомниться в прозрачности бизнеса, если:

При перечислениях физлицам, компания не будет платить НДФЛ и страховые взносы.

Процент уплачиваемых налогов окажется меньше среднего по отрасли.

Объем уплачиваемых налогов не сопоставим с масштабом деятельности компании, а именно полученной выручки от результатов такой деятельности.

Иногда предприниматели делят расходы между счетами в разных банках: с одного платят зарплату, с другого — налоги, с третьего — коммунальные платежи. Поэтому банки могут не видеть полную картину и направить запрос.

Как избежать проблем с банком: своевременно и в полном объеме платите налоги и не путайте налоговую оптимизацию с сокрытием доходов, а также храните все документы, подтверждающие расходы бизнеса.