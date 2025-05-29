Ограничения по расчетному счету в 2025 году: причины и как их избежать

Причина № 1. Компания снимает много наличных
Компании и предприниматели вправе рассчитываться наличными, если сумма сделки не превышает 100 тысяч рублей. Свыше 100 тыс. рублей — только безналичная оплата. Частое снятие наличных и в больших объемах может насторожить банк и вызвать подозрения в сокрытии расходов, их легальности и правомерности. Банк может заблокировать счет при очередной попытке снять наличные. Вдруг бизнес финансирует терроризм, экстремизм или занимается легализацией доходов, полученных преступным путем.
Как избежать проблем с банком: старайтесь не использовать наличные и оплачивать расходы переводом с бизнес-счета на счет поставщика или расплачиваться бизнес-картой для оплаты финансово-хозяйственных расходов. Так банк будет видеть, на что клиент расходует деньги, и что ему нечего скрывать.
Причина № 2. Компания часто переводит деньги физлицам
При частых и крупных переводах в адрес физлиц банк может заподозрить клиента в незаконном выводе денег из оборота компании.
К тому же если некорректно оформлять документы с исполнителями по ГПХ, налоговая может переквалифицировать такое сотрудничество в трудовые отношения.
Как избежать проблем с банком: перечисляйте деньги физлицам только, если есть документы-основания: договоры, акты, приказы и т.д. Используйте зарплатный проект для расчетов со штатными сотрудниками. Платите НДФЛ и страховые взносы с зарплат работников и гонораров исполнителей без статуса ИП или самозанятого.
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Причина № 3. У бизнеса низкая налоговая нагрузка
Низкая налоговая нагрузка — это когда, например, на счет ИП поступил 1 млн рублей, а налогов предприниматель заплатил только на 1 000 рублей. При этом сама по себе низкая налоговая нагрузка не является прямой причиной блокировки счета по 115-ФЗ. Но в совокупности с другими сигналами, которые могут вызвать подозрения у банка и привести к более пристальному контролю, низкая налоговая нагрузка — критерий недобросовестности бизнеса.
Поэтому банк может усомниться в прозрачности бизнеса, если:
При перечислениях физлицам, компания не будет платить НДФЛ и страховые взносы.
Процент уплачиваемых налогов окажется меньше среднего по отрасли.
Объем уплачиваемых налогов не сопоставим с масштабом деятельности компании, а именно полученной выручки от результатов такой деятельности.
Иногда предприниматели делят расходы между счетами в разных банках: с одного платят зарплату, с другого — налоги, с третьего — коммунальные платежи. Поэтому банки могут не видеть полную картину и направить запрос.
Как избежать проблем с банком: своевременно и в полном объеме платите налоги и не путайте налоговую оптимизацию с сокрытием доходов, а также храните все документы, подтверждающие расходы бизнеса.
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Причина № 4. Большие обороты и маленький остаток на счете
Банк обратит внимание на ситуацию, когда на счет клиента поступила большая сумма, и он ее полностью или почти полностью переводит физлицу или снимает. Комплаенс служба может заподозрить в клиенте фирму-однодневку, которая не собирается вести бизнес прозрачно и платить налоги.
Большие суммы, которые быстро проходят через счет, типичны для схем по легализации доходов, полученных преступным путем. Это создает впечатление, что счет используется исключительно как транзитный, а не для реальной хозяйственной деятельности. Выявить и пресечь транзитные операции — одна из задач банков по требованию 115-ФЗ. Банк получит штраф, если пропустит такие операции. Поэтому он постарается не допустить неправомерную операцию и заблокировать счет, чтобы минимизировать собственные риски.
Как избежать проблем с банком: не стремитесь обнулить счет или переводить на личные нужны все заработанные деньги. Для нормальной работы любого бизнеса деньги на счетах должны храниться для операционных расходов. Остаток должен соответствовать объему проводимых операций и характеру бизнеса.
Будьте готовы предоставить банку документы, которые подтверждают целесообразность крупных транзакций (договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ и т.д.) и не участвуйте в транзитных схемах.
Причина № 5. Компания платит сомнительному контрагенту
Банки анализируют не только операции своих клиентов, но и деловую репутацию их контрагентов. Если контрагент замечен в легализации доходов, полученных преступным путем, уклонении от налогов, фиктивной деятельности, то все компании, связанные с ним, попадают под подозрение. Банк может решить, что клиент участвует в цепочке сомнительных операций, что рискованно для банка финансовыми и репутационными издержками.
На сомнительность контрагента могут указывать:
Массовый адрес регистрации — если по одному адресу зарегистрировано десять компаний (при этом не в бизнес-центре), это может быть признаком «фирмы-однодневки».
Отсутствие реальной деятельности — нет сайта, офиса, сотрудников, информации о деятельности в открытых источниках, публикаций в СМИ и соцсетях.
Низкая налоговая нагрузка, задолженность по оплате налогов, приостановки работы счета от ФНС.
Наличие судебных исков и исполнительных производств.
Частая смена руководителей и учредителей.
Уставный капитал минимального размера.
Отсутствие информации о контрагенте в ЕГРЮЛ / ЕГРИП.
Как избежать проблем с банком: перед началом сотрудничества проверяйте контрагента на благонадежность. Если у вас есть сомнения в добросовестности потенциального партнера, лучше отказаться от сотрудничества, даже если условия кажутся выгодными.
Храните все документы, подтверждающие реальность сделок с контрагентами.
Не стоит работать только с одним или двумя контрагентами, особенно если они вызывают сомнения. Чем больше у компании надежных партнеров, тем ниже риск блокировки счета.
Модульбанк не блокирует честный бизнес, а проверка операции, которая вызвала подозрение начинается сразу, как только клиент предоставит информацию и документы. Ехать в офис лично не нужно, комплаенс служба Модульбанка проведет видеовстречу, разберется в ситуации и даст рекомендации, как работать без подозрений.
Причина № 6. Платеж не соответствует деятельности компании
Операции по счету должны соответствовать заявленному виду деятельности компании. Если бизнес занимается продажей стройматериалов, а на его счет поступают платежи за услуги медицинского характера, это выглядит подозрительно. Банк может предположить, что компания используется для транзита средств или других незаконных схем.
Еще нехарактерные платежи — признак того, что заявленный вид деятельности — фиктивный, а компания занимается чем-то другим. Это повышает риск уклонения от налогов и других нарушений.
Примеры нехарактерных платежей:
Компания, занимающаяся розничной торговлей, получает платежи за консалтинговые услуги.
Строительная фирма получает платежи за продажу программного обеспечения.
Туристическое агентство получает платежи за аренду спецтехники.
Как избежать проблем с банком:
Если компания получает платеж, который не соответствует основному виду деятельности, будьте готовы предоставить банку документы, которые подтверждают законность и экономическую целесообразность платежа (договоры, счета-фактуры, акты и т.д.).
Если компания занимается несколькими видами деятельности, рекомендуем открыть отдельные счета для каждого из них. Это поможет избежать путаницы и подозрений со стороны банка.
Если компания начинает заниматься новым видом деятельности, уведомите об этом банк, например, предоставьте письмо с новыми кодами ОКВЭД.
Причина № 7. У компании массовый руководитель
Сам факт массовости руководителя или учредителя не станет основанием для автоматической блокировки счета. Но этот фактор повышает риск проверки со стороны банка. Если в ходе проверки банк обнаружит другие признаки сомнительной деятельности, счет может быть заблокирован.
Например, массовые руководители и учредители часто фигурируют при создании фирм-однодневок, которые конечные теневые выгодоприобретатели используют для незаконной деятельности. Банки отслеживают этот показатель и считают его подозрительным.
Большое количество юридических лиц, связанных с одним человеком, затрудняет определение реального владельца бизнеса и бенефициара операций. Это повышает риск финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.
А еще, когда один человек управляет большим количеством компаний, увеличивается вероятность слабого менеджмента и риска банкротства. Часто это бывает признаком того, что деятельность не ведется вообще, а компания — участник сомнительных с точки зрения закона схем.
Как избежать проблем с банком: будьте готовы объяснить банку причины массовости руководителя или учредителя. Если есть объективные причины, например, холдинговая структура, предоставьте подтверждающие документы.
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