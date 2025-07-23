Модульбанк запустил услугу по съемке продающих вайбсов для Wibes

Эксперты Модульбанка снимут стильный ролик с товаром, который поможет прокачать бренд, охваты и продажи — в Wibes и других соцсетях.

Для этого они проанализируют карточку и подскажут, как усилить контент-воронку. Разработают техзадание с учетом трендов, фишек продукта и пожеланий предпринимателя. Снимут и смонтируют материал в собственной студии Модульбанка и отдадут готовые ролики в течение 7 дней. Предпринимателю даже не понадобится приезжать для этого в студию — только отправить товар для съемки.

Оставить заявку на услугу можно в личном кабинете Модульбанка или по ссылке: https://modulbank.ru/marketplace/wibes/.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ—3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFGRgQfr