Кому и зачем нужен бухгалтерский учёт

Первый выпуск бухгалтерского ликбеза. Спойлер: бухучёт вовсе не для налоговой!

Всем привет! С вами Алексей Иванов - директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я буду рассказывать о бухгалтерском учёте. Начну с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам - взглянуть на привычные категории под другим углом.

Большинство бухгалтеров в общении похожи на врачей. Ты говоришь врачу, что у тебя сопли и болит голова, а в ответ слышишь, что клиническая картина напоминает банальный полиноз, но возможно, это аутоимунное системное заболевание, хотя не исключена и инфлюэнца. И вот, когда ты уже готов к самому худшему, и спрашиваешь: «Доктор, а я жить-то буду?», эскулап отвечает: «Конечно, но вам бы аспиринчику курс пропить и чаю с малиной».

Бухгалтерская терминология новичка приводит в священный трепет: все эти дебеты, кредиты, сальдо, сторно способны свести с ума. А уж любимый бухгалтерский парадокс: «Прибыль есть, а денег нет» заставляет думать о том, что в бухгалтерии обосновались марсиане, контакт с которыми нужно отлаживать каким-то особенным образом.

Я расскажу о том, как читать бухгалтерскую отчётность, что показывают и как формируются бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о движении денежных средств. Разберемся с бухгалтерской терминологией и выясним, что «дебет слева – кредит справа» не только анекдот, но и весьма удобный метод для понимания сути бизнес-процессов. А потом углубимся в детали ведения бухучёта.

Сегодня начнем с определения пользователей бухгалтерской информации. Придётся развенчать популярный миф о том, что бухгалтерский учет ведется для налоговой инспекции. Поехали!

Бухучёт для налоговой? Как бы не так!

Перечислю основные налоги, которые платит компания (спецрежимники и индивидуальные предприниматели – не в счет):

налог на добавленную стоимость (НДС);

налог на прибыль организаций;

транспортный налог;

земельный налог;

налог на имущество организаций.

Посмотрим как используется бухучёт для расчета каждого из них.

Чтобы исчислить НДС, необходимы специальные налоговые документы – счета-фактуры, книги покупок и книги продаж. Они ведутся независимо от бухгалтерского учёта. Бухучёт нужен только для подтверждения вычета «входящего» НДС. При этом принятие приобретённых ценностей к бухгалтерскому учёту – необходимое, но далеко не достаточное условие для получения вычета. И налоговую интересует только сам факт принятия ценностей к учету, суммы налога берутся из книги покупок.

Налог на прибыль организаций исчисляется на основании налогового учёта, который специально ведется для определения суммы налогооблагаемой прибыли. Его правила сильно отличаются от бухгалтерских. Это связано с тем, что при ведении налогового учёта во главу угла ставятся интересы государства – наполнение бюджета. А при ведении бухгалтерского – интересы собственников, менеджмента и рынка.

Не слишком квалифицированные бухгалтеры смешивают налоговый учёт с бухгалтерским. Они начинают вести налоговый учёт, руководствуясь требованиями Налогового кодекса. Но используют при этом инструменты бухгалтерского учёта. Получается обычно не очень хорошо, ибо помесь двух красивых животных иногда бывает красивой. Например, зубробизон. А помесь красивого и некрасивого животного почему-то всегда получается уродливой.

Вот и от скрещивания благородного жеребца (бухгалтерского учёта), имеющего массу возможных предназначений, с заточенной на выполнение сугубо трудовой функции ослицей (налоговым учётом) получается лошак.

Сумма транспортного налога зависит от мощности двигателей транспортных средств компании. В бухучёте мощность двигателя не фигурирует, а налоговая сама узнает эти данные от доблестных гаишников и накажет организацию, если они не подтвердятся.

Земельный налог рассчитывается на основании кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих организации. Кадастровая стоимость в бухучёте не отражается – земельные участки учитываются по стоимости приобретения. Налоговой при необходимости вас сдадут ребята из Росреестра.

И лишь при расчете налога на имущество организаций используется бухучёт. Для некоторых объектов имущества Налоговый кодекс требует рассчитывать их стоимость на основании бухгалтерских регистров. Эта стоимость служит базой для расчета суммы налога. Но и здесь за последние годы государство старается отойти от использования бухгалтерских оценок: для большинства объектов недвижимости налог уже считается, исходя из кадастровой стоимости.

Еще компании уплачивают страховые взносы на обязательное страхование работников, которые формально не являются налогом. Но с точки зрения собственника бизнеса представляет собой такой же отъем денег государством. С 2017 года исчисление и уплата этих взносов даже переданы под контроль Федеральной налоговой службы. И здесь та же картина: данные бухучёта не используются для расчета страховых платежей. Налоговую интересует расчёт страховых взносов, составляемый по утвержденной форме. Конечно, бухгалтерские данные используются при проверке правильности исчисления страховых взносов, но зарплата – это не тот показатель, который можно как-то по-разному учитывать. Другое дело, что некоторые работодатели грешат сокрытием от государства всей суммы зарплаты. Но в этом случае ее не показывают и в бухгалтерском учёте.

Таким образом, последняя тоненькая ниточка, на которой пока еще держится миф о том, что бухучет ведется для налоговой – налог на имущество организаций. И эта ниточка уже довольно ветхая.

Если бухучёт не для налоговой, то для кого?

Главный потребитель бухгалтерских данных – это собственники и менеджмент компании. Конечно, содержимое конечного продукта бухгалтерского учёта – финансовой отчётности интересно государству, инвесторам, кредиторам и другим внешним стейкхолдерам. Но вот более детализированная информация, формирующаяся в бухгалтерии, нужна именно этим ребятам.

При этом правильно настроенный бухгалтерский учёт способен поставлять данные, необходимые для разных уровней управления компанией: от очень подробной – для линейных руководителей до максимально обобщенной – для топ-менеджеров и владельцев бизнеса. И такая информация охватывает все сферы деятельности компании, связанные с деньгами. Ловите примеры.

Начальник отдела снабжения планирует закупки на ближайший месяц. Аналитика по счету учета материалов даст ему подробнейшую раскладку состояния склада по каждой позиции, что позволит определить потребности в пополнении запасов.

Финансовому директору для планирования бюджетов подразделений такие подробности знать ни к чему – для него, в первую очередь, важно понимать текущую обеспеченность организации деньгами и источники их поступления в ближайшее время. В помощь ему бухучёт предоставляет данные об остатках на расчетных, валютных и специальных счетах, в кассе, стоимости ценных бумаг и величине краткосрочной дебиторской задолженности.

Генеральный директор и собственники организации нуждаются в наиболее обобщенной информации для принятия стратегических решений – и здесь бухучёт приходит на помощь. Например, решая вопрос о сохранении продукта в продуктовой линейке или прекращении его производства, в числе прочего необходимо знать его себестоимость, выручку от его продаж и прибыли или убытки, связанным с этим продуктом. Такие данные за последние месяцы (а если нужно – и годы) можно увидеть на счёте продаж.