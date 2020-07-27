Новые правила заполнения платёжек по зарплате

С 01 июня 2020 года организациям и предпринимателям в платёжных поручениях на выплаты физлицам нужно проставлять коды вида дохода. Рассказываем, как заполнять платёжки по новым правилам.

Для чего нужны коды видов доходов

Дополнительный реквизит в платёжном поручении понадобился, чтобы обозначить банку доходы, с которых нельзя полностью или частично удерживать суммы по исполнительным листам.

Дело в том, что документы по взысканию задолженности можно направлять не только по месту работы должника, но и в банк, в котором у него открыт счёт. В банках случались неверные списания денег, так как в платёжках не было информации о том, какой вид дохода получил их клиент. Списать долг по кредитам или штрафам могли, например, с детских пособий или алиментов.

С 01.06.2020 таких ситуаций уже не должно быть. Теперь ИП и юрлица во всех платежках на перечисление денег работникам, исполнителям по договорам ГПХ и при других выплатах в пользу физлиц, должны ставить специальные коды (указание ЦБ РФ № 5286-У от 14 октября 2019 г.).

Какие коды вида дохода указывать

При расчётах с физлицами в платежных документах нужно поставить один из трех кодов: «1», «2» или «3». Касается это видов доходов из ст. 99 и 101 Федерального закона № 229-ФЗ от 02 октября 2007 г. При других платежах кода не будет.

Код 1 проставляется при переводе доходов, на которые есть ограничения по сумме удержаний – не более 50%, а в отдельных случаях не более 70% (ст. 99 № 229-ФЗ), например:

аванс и зарплата;

премии;

матпомощь;

больничные при травме и заболевании;

отпускные и компенсации за отпуск;

выплаты по договору дарения;

средний заработок при командировке;

оплата работ (услуг) по договорам ГПХ, в том числе ИП и самозанятым;

дивиденды участникам организации и др.

Код 2 ставится при выплатах, с которых нельзя удерживать долги (ст. 101 № 229-ФЗ, кроме доходов из п. 1 и 4), например:

командировочные (включая суточные, установленные локальными актами);

пособие по беременности и родам;

алименты;

компенсации за использование личного имущества работника;

единовременное пособие при рождении ребенка;

компенсации при переезде по работе в другую местность;

пособие по уходу за ребенком и др.

Код 3 используется для выплат, указанных в п. 1 и 4 ст. 101 № 229-ФЗ:

возмещение вреда здоровью;

компенсации пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф.

Код дохода в платёжном поручении не ставят, если физлицу перечисляют, например, подотчетные деньги, возвращают или выдают займ, а также когда ИП переводит свои средства с расчётного счета на личный.

Как заполнить платёжку с 1 июня 2020 г.

Форма платёжного поручения не изменилась, код дохода нужно вписывать в поле 20 «Назначение платежа кодовое».

В платёжке можно поставить только один код. Так, перечислить работнику зарплату и суточные общей суммой нельзя, для этого оформляют два платёжных поручения с кодами 1 и 2. Зарплату и отпускные можно отправить одной платёжкой – у них общий код.

Если на работника пришли исполнительные документы, и работодатель удерживает денежные средства из доходов должника, то в текстовом поле 24 «Назначение платежа» нужно сделать такую запись:

//ВЗС//удержанная сумма цифрами без пробелов//.

Рубли отделяют от копеек знаком тире «–», а если взысканная сумма в целых рублях, то после тире указывают «00».

Например, с зарплаты за июль удержали алименты в размере 15 тыс. руб. В поле «Назначение платежа» нужно оформить запись так:

//ВЗС//15000–00//. Заработная плата за июль 2020 года.

Образец заполнения платёжного поручения

Если не было удержаний по исполнительным листам, писать ничего не нужно, только проставить код дохода в поле 20.

При зарплатном проекте, когда для выплат работникам формируют реестр, удержанную сумму вносят в каждую строку с ФИО должников в том же формате, что и для платёжек. Удержания указывают и в платёжном поручении на общую сумму, но при этом поле 20 «Наз.пл.» не заполняют.

Формы реестров у разных банков могут отличаться. Если сомневаетесь в правильности заполнения, обратитесь за разъяснениями в свой банк, в котором открыт зарплатный проект.

Что будет, если неправильно указать код дохода

За неправильное указание кодов доходов в платёжном поручении пока наказаний не предусмотрено. Но юристы предупреждают, что такую ошибку могут расценить как нарушение закона об исполнительном производстве. Согласно ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ работодателей, заказчиков работ (услуг) по договорам ГПХ могут оштрафовать за недостоверные сведения об имущественном положении должника:

граждан – на 2-2,5 тыс. руб.;

должностное лицо – на 15-20 тыс. руб.;

организацию – на 50-100 тыс. руб.

Однако судебной практики по этому вопросу пока нет, и такое мнение ничем не подтверждено.

Ошибки при заполнении кода чреваты тем, что банк неверно спишет суммы с должников. Это приведет к разбирательствам работника с организацией или ИП, так как за оформление платёжных документов отвечает плательщик. Банк не обязан проверять, правильно ли заполнены код и назначение платежа.

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