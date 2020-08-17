Как правильно рассчитать и выплатить больничный в 2020 году

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года больничные рассчитывают по-новому.Рассказываем что изменилось и на примерах показываем как рассчитать пособие по нетрудоспособности в этот период.

Новый порядок расчёта больничных в 2020 году

С 1 апреля больничные за полный месяц нетрудоспособности должны быть не ниже федерального МРОТ с учётом районных коэффициентов, независимо от страхового стажа работника и фактического заработка. Так установлено Федеральным законом № 104-ФЗ от 01.04.2020. Этот порядок действует до конца 2020 года. В 2020 году федеральный МРОТ составляет 12 130 рублей.

Вот как теперь нужно рассчитывать пособие по временной нетрудоспособности.

Посчитайте сколько календарных дней подлежит оплате. Для этого посмотрите с какого и по какое число было освобождение от работы. Если на этот период приходятся нерабочие дни, они тоже оплачиваются. Обратите внимание на коды в ячейках «Причина нетрудоспособности» — от этого зависит сколько дней больничного нужно оплатить. Например, «01» — заболевание, работнику нужно выплатить пособие за все дни болезни. «09» — уход за больным членом семьи, и здесь, в зависимости от дополнительной информации на листке, будут ограничения по количеству дней. Расшифровки кодов можно посмотреть на оборотной стороне больничного. Рассчитайте размер среднего дневного заработка в обычном порядке. Для этого заработок работника за расчётный период (в общем случае это два предыдущих календарных года) разделите на 730 и скорректируйте с учетом стажа: меньше 5 лет — 60% от среднего заработка; 5-8 лет —80%; 8 и более лет — 100%. Если страховой стаж работника менее 6 месяцев, пособие рассчитывают от МРОТ. Рассчитайте дневное пособие, исходя из МРОТ с учётом районного коэффициента (если он есть) — разделите МРОТ на количество календарных дней в месяце, на который приходится больничный. Так, если больничный в июле, то разделите на 31. Если больничный приходится не на один месяц, для каждого месяца нужно рассчитать отдельно. Сравните дневное пособие от средней зарплаты и от МРОТ и выберите наибольшее значение. Умножьте его на количество календарных дней болезни.

Рассмотрим на примерах как рассчитать пособие по временной нетрудоспособности.

Работник на полной ставке

Сотрудник был на больничном с 22.06.2020 по 26.06.2020. Его страховой стаж — 7 лет. За предыдущие два года он заработал 344 560 руб.

Средний дневной заработок равен 344 560 / 730 = 472 руб.

С учетом стажа дневная сумма пособия равна 472 * 80 % = 377,60 руб.

Теперь рассчитаем дневное пособие, исходя из МРОТ. Предположим, компания находится в местности, в которой применяется районный коэффициент к зарплате 1,2. Тогда рассчитывать нужно, исходя из увеличенного федерального МРОТ. То есть 12 130 * 1,2 = 14 556 руб. Разделим его на число календарных дней июня.

Дневное пособие от МРОТ = 14 556 / 30 = 485,20 руб. Сравниваем: 485,20 больше 377,60 — значит, для расчёта пособия берем сумму, рассчитанную из МРОТ.

За пять дней болезни сотрудник получит:

485,20 * 5 = 2 426 руб.

Совместитель

Внешний совместитель, принятый на 0,5 ставки, болел с 15 по 24 июня 2020 г. На дату выдачи листка нетрудоспособности он отработал по совместительству полгода. Страховой стаж — 4 года и 7 месяцев. Справку о заработке с предыдущих мест работы не предоставлял, так как в предыдущие 2 года не работал. В местности применяется районный коэффициент к зарплате 1,3.

Пособие по временной нетрудоспособности работник может получить по одному из последних мест работы по своему выбору.

Если он захочет получить его там, где трудится по совместительству, ему нужно принести справку от основного работодателя о том, что пособие не назначалось.

Так как сведений о зарплате за 2018-2019 гг. нет, то средний дневной заработок рассчитываем из МРОТ:

15 769 руб.* 24 мес / 730 д = 518,43 руб.

Так как у совместителя неполный рабочий день, считаем дневное пособие, исходя из ставки 0,5:

518,43 * 0,5 = 259,22 руб.

До 01.04.2020 из-за небольшого стажа работника пособие ещё уменьшилось бы до 60% и составило 259,22 * 0,6 = 155,53 руб., но по новому закону № 104-ФЗ больничный не может быть ниже федерального МРОТ с учетом районного коэффициента. Если же застрахованный работает на условиях неполного рабочего времени, то пособие от МРОТ рассчитывают пропорционально продолжительности рабочего времени.

За 10 дней нетрудоспособности сотрудник получит:

259,22 * 10 = 2 592,2 руб.

Больничный за март-апрель

Листок нетрудоспособности открыт 27 марта, а закрыт 05 апреля 2020 г. Страховой стаж сотрудника — 10 лет, место работы — основное, полный рабочий день, коэффициенты не применяются. Заработок за предыдущие два года — 275 600 руб.

Пособие рассчитывают в два этапа:

До 01.04.2020 — по старым правилам (№ 255-ФЗ). После 01.04.2020 — с учётом нового закона № 104-ФЗ.

Среднедневной заработок = 275 600 / 730 = 377,53 руб.

Дневная сумма пособия за апрель = 12 130 / 30 = 404,33 руб.

Сравниваем: 377,53 меньше 404,33. Значит, в расчётах будет участвовать сумма, рассчитанная из МРОТ. Но только для части пособия за апрель, так как в марте новые правила ещё не действовали.

Пособие за март = 377,53 руб. * 5 д. = 1 887,65 руб.

Пособие за апрель = 404,33 руб. * 5 д. = 2021,65 руб.

За 10 дней болезни сотрудник получит 3 909,30 руб.

Порядок и сроки оплаты больничного листа в 2020 году

Работодатель (страхователь) должен начислить пособие в течение 10 календарных дней с того дня, как получит листок нетрудоспособности. Принести его работник может в течение шести месяцев после болезни. Больничный могут выдать и в электронном виде, он равнозначен бумажному бланку. В этом случае работодатель получит его по номеру листка через «Кабинет страхователя» на сайте ФСС или на портале Госуслуги.

Больничный по причине заболевания или травмы оплачивают:

первые 3 дня нетрудоспособности — работодатель;

остальные дни — ФСС.

В некоторых случаях больничный полностью оплачивает соцстрах (например, при карантине работника или его ребенка до 7 лет, посещающего детский сад).

В зависимости от региона, порядок оплаты будет отличаться:

там, где ещё действует зачётная система, работодатель выплачивает сотруднику всю сумму пособия, а затем обращается в ФСС за возмещением расходов;

в регионах-участниках пилотного проекта страхователь должен оплатить сотруднику только первые 3 дня больничного и в течение пяти дней с момента получения больничного подготовить пакет документов для передачи в отделение соцстраха. ФСС перечисляет свою часть в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и необходимых документов. Оплата приходит на счёт застрахованного.

Работодатель выплачивает пособие в ближайший день выплаты зарплаты или аванса.

Пособие выплачивается работнику за минусом НДФЛ.