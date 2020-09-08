Новые правила возврата излишне уплаченного налога

Новые правила зачёта и возврата переплаты

С 1 октября 2020 года вступят в силу положения ФЗ № 325 от 29.09.2019 года, которые упрощают порядок зачёта или возврата переплаты по налогам. До 1 октября налоговики могут перераспределить излишне уплаченные налоги только внутри бюджета одного вида. Федеральный налог — в федеральный бюджет, региональный — в региональный, местный — в местный. Например, переплатой по НДС — федеральному налогу, нельзя закрыть долг по налогу на имущество — местному налогу.

С октября зачесть переплату в счёт будущих платежей по налогу или погасить задолженность по другому налогу можно будет без привязки к уровню бюджета. Например, за счёт излишне уплаченного в федеральный бюджет налога на прибыль можно погасить недоимки или штраф в региональный бюджет по транспортному налогу или в местный бюджет по земельному налогу.

При наличии задолженности по налогам в любой бюджет — федеральный, региональный или местный вернуть деньгами переплату по налогу нельзя. Должник за счёт переплаты обязан сначала погасить свои обязательства по налогам, штрафам и пеням (п. 6 ст. 78 НК РФ).

Правила зачёта и возврата излишне уплаченных страховых взносов остаются прежними. Например, переплату взносов на пенсионное страхование нельзя «перекинуть» на взносы по социальному или медицинскому страхованию (п. 1.1 ст. 78 НК).

Как возникает переплата по налогам

Переплата возникает из-за ошибок либо самой организации, либо налогового органа.

Сами налогоплательщики ошибаются:

при расчёте налога. Бухгалтерия может допустить ошибку, когда считает налоговую базу, применяет неправильную ставку налога или не применяет налоговые льготы и вычеты;

при заполнении платёжных поручений на уплату налога, пеней, штрафов. Любая ошибка в КБК или сумме налога приводит к переплате по одному налогу и недоимке по другому.

Переплата может возникнуть из-за авансовых платежей. Например, компания в течение года перечисляла авансы по налогу на прибыль, но по итогам года налог оказался меньше суммы перечисленных авансов. Так у компании появилась переплата по налогу на прибыль.

Налоговые инспекторы могут по ошибке дважды взыскать налог. Это происходит при одностороннем списании налога, штрафа или пеней с расчётного счёта. Например, налогоплательщик уже перечислил налоги, но деньги до налоговой инспекции ещё не дошли. И ФНС списывает суммы в безакцептном порядке. Тогда может возникнуть переплата.

Обратите внимание! Переплата по налогам должна быть зафиксирована на лицевой карточке организации в ФНС. Если, например, компания перечислила налоги через проблемный банк, но они не поступили в бюджет, зачесть или вернуть их не получится.

Суды считают, что признание обязанности уплатить налог исполненной не порождает автоматического права налогоплательщика вернуть или зачесть сумму такого налога.

Они подтвердили, что налогоплательщик не вправе компенсировать свои потери за счёт бюджета (Определение Верховного суда РФ № 307-КГ18-10845 от 8 августа 2018 г.).

Как узнать о переплате

Найти переплату по налогам может как сам налогоплательщик, так и налоговые инспекторы. Вы можете заказать акт сверки в налоговой инспекции или проверить свои перечисления в личном кабинете на сайте ФНС. В течение пяти рабочих дней после подачи документов налоговики должны оформить акт сверки и направить налогоплательщику.

Если переплату первыми обнаружили налоговики, они обязаны известить организацию — в течение 10 рабочих дней они должны выслать письменное сообщение и указать дату выявления переплаты (п. 3 ст. 78 НК РФ). Датой обнаружения переплаты считается день, когда инспектор обнаружил излишки по конкретному налогу. Независимо от того, сообщила налоговая инспекция о факте излишней уплаты налогоплательщику или нет, переплатой можно распорядиться в течение трёх лет с момента возникновения.

Налоги в бюджет за налогоплательщика может перечислить любое другое лицо — организация, предприниматель или гражданин без статуса ИП (абз. 4 п. 1 ст. 45 НК). Но вернуть лишнее или зачесть уплату вправе только сам налогоплательщик. Третьи лица не могут этого сделать (абз. 5 п. 1 ст. 45 НК).

Как можно распорядиться переплатой

Если организация или ИП выявили переплату по налогам, то излишки можно зачесть в счёт задолженности, оставить на лицевом счёте в ФНС для будущих платежей или вернуть деньги на расчётный счёт. Рассмотрим каждый пункт отдельно.

Зачёт в счет недоимки

При наличии задолженности по другим налогам, сборам, штрафам, пеням, инспекторы в первую очередь погасят за счет переплаты недоимку перед бюджетом. Инспекция самостоятельно решает, долг по какому налогу можно закрыть и сообщает организации. Но они могут распорядиться только переплатой, которой не больше трёх лет.

Организация может самостоятельно подать заявление о зачёте с указанием конкретного налога. Желательно перед этим провести сверку расчетов с бюджетом. Если сумма, указанная в заявлении не будет совпадать с данными налоговой инспекции, налоговики вернут заявление.

Налоговая инспекция принимает решение о зачёте или отказе от зачёта излишне уплаченных сумм в счет недоимки в течение 10 рабочих дней:

с момента обнаружения переплаты, если организация не обращалась в инспекцию с заявлением о зачёте в счёт конкретного налога;

со дня получения заявления организации о зачёте в счёт конкретного налога, если организация подала такое заявление;

со дня подписания акта о сверке расчетов с бюджетом, если инспекция и организация провели сверку;

с момента вступления в силу решения суда, если организация добилась зачёта через суд;

со дня, следующего за днём завершения камеральной налоговой проверки, которая прошла без доначислений;

если камеральная проверка выявила нарушения — со дня, следующего за днём вступления в силу решения.

Зачёт в счёт будущих платежей

Если недоимки нет, нужно направить в инспекцию заявление на зачёт денег по утвержденной форме КНД 1150057. Заявления о зачёте налогов, излишне уплаченных в региональные бюджеты по местонахождению обособленных подразделений организации, можно подавать как в налоговую инспекцию по местонахождению организации, так и в налоговые инспекции по местонахождению обособленных подразделений.

Срок подачи заявления — в течение трёх лет с момента уплаты излишней суммы налога или взноса. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие переплату — платёжное поручение или уточнённую декларацию. Налоговая инспекция должна принять решение о зачёте в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления от организации.

Засчитывать переплату в счёт будущих платежей по налогам, сборам, пеням и штрафам других налогоплательщиков нельзя. Такой зачёт НК не предусмотрен (письмо Минфина от 06.03.2017 № 03-02-08/12572).

Возврат переплаты

Для возврата денег на расчётный счёт, организация подаёт заявление по форме КНД 1150058 в течение трёх лет с момента переплаты. Чтобы принять решение, у инспекторов есть 10 рабочих дней с момента, как получат заявление или подпишут акт сверки. Через 5 рабочих дней налоговики обязаны сообщить организации или ИП о принятом решении (п. 9 ст. 78 НК). Через месяц — вернуть переплату на банковский счет. Если налогоплательщик ошибся и указал неверные реквизиты, возврат проведут после уточнения.

Возврат сумм излишне уплаченного налога — это право, а не обязанность налогоплательщика. Организация или ИП могут отказаться от своего права, что не противоречит п. 6 ст. 78 Налогового кодекса РФ (письмо Минфина России № 03-07-11/63803 от 11 декабря 2014 г.).

Если переплате больше трёх лет

Зачесть или вернуть переплату организация может в течение трёх лет с даты уплаты излишней суммы налога. Дата уплаты считается по-разному. Например, у НДС, который уплачивается без авансовых платежей, трёхлетний срок будет отсчитываться с даты перечисления налога. А для налога на прибыль, в котором предусмотрены авансовые платежи, срок будет исчисляться с момента подачи декларации.

Если организация пропустила срок подачи заявления, можно обратиться в суд. При рассмотрении дела в суде срок исковой давности — 3 года будет рассчитываться по нормам гражданского, а не налогового законодательства. И отсчёт срока идёт не с момента уплаты излишней суммы, а с момента, когда организация узнала или должна была узнать об этом (п. 1 ст. 200 ГК). Но вам придется доказать, что вы узнали о переплате позже, чем она возникла. А это не так-то просто.

Порядок действий: что, когда и куда подать

ИФНС не проведет зачёт или возврат сумм автоматически. Для этого нужно пройти определенную процедуру.

Свериться с налоговой инспекцией. Подайте заявление по месту учёта организации или ИП. Заявление можно подать на бумажном носителе или послать электронно через ТКС. Заявление составляется в свободной форме, но в нём обязательно укажите:

Наименование и адрес ФНС. Данные налогоплательщика: наименование, ИНН, юридический адрес. Данные о сверке: за какой период и по каким налогам. Дата составления заявления. Как вам удобнее получить готовый акт — в налоговой инспекции или электронно.

Через 5 рабочих дней налоговая инспекция пришлёт вам акт сверки. Если вы согласны с данными в акте, подпишите его и направьте обратно в ФНС. Если найдёте расхождения — при подписании укажите, что акт подписан с разногласиями.

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Заполнить заявление и подать в налоговую инспекцию вместе с результатами сверки. Если переплатили налог в региональные бюджеты, по местонахождению обособленных подразделений заявление подайте по выбору: по местонахождению обособленных подразделений или по местонахождению организации. Если переплатили из-за ошибки в декларации, придётся составить уточнённую декларацию и подать её вместе с заявлением.

Получить решение налоговой инспекции через 10 рабочих дней. При положительном исходе деньги в счёт будущих платежей зачислят в день вынесения решения о зачёте, а вернут — через месяц. Если месяц прошёл, а деньги не поступили, налоговики обязаны заплатить проценты за каждый день просрочки по ставке рефинансирования ЦБ РФ на день нарушения срока возврата.

Помните, что инспекция вправе самостоятельно зачесть переплату организации или ИП в счет недоимки по налогам и сообщить об этом. Но это применимо только в отношении переплаты, которой не больше трёх лет.

Если переплата «старше», зачесть ее можно лишь после судебного разбирательства.