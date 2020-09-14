Топ-10 нарушений ООО и суммы штрафов по ним

Обобщили статистику обращений клиентов, выделили десять самых распространённых нарушений, за которые штрафуют ООО, и рассказали, как их исправить.

1. Не вовремя сдали налоговые декларации

Ответственность за несвоевременную сдачу налоговой отчётности состоит из трех частей:

административный штраф на руководителя или другое должностное лицо. Налоговики могут выписать предупреждение или наложить штраф — 300-500 рублей за каждый отчёт;

на руководителя или другое должностное лицо. Налоговики могут выписать предупреждение или наложить штраф — 300-500 рублей за каждый отчёт; штраф на компанию . 5% от суммы налога, указанной в декларации, но не уплаченной в срок, за каждый месяц просрочки. Максимум — 30%, минимум — 1 000 рублей. Штраф начисляется за каждый месяц просрочки независимо от того, на сколько дней организация опоздала со сдачей отчётности — на один день или на целый месяц. Если весь налог заплатили вовремя, а декларацию не сдали, штраф будет 1 000 рублей.

. 5% от суммы налога, указанной в декларации, но не уплаченной в срок, за каждый месяц просрочки. Максимум — 30%, минимум — 1 000 рублей. Штраф начисляется за каждый месяц просрочки независимо от того, на сколько дней организация опоздала со сдачей отчётности — на один день или на целый месяц. Если весь налог заплатили вовремя, а декларацию не сдали, штраф будет 1 000 рублей. блокировка расчётного счёта. Операции по счетам приостановят, если задержать отчётность на 10 рабочих дней и более.

Налоговики могут уменьшить сумму штрафа за налоговые правонарушения, если у организации есть смягчающие обстоятельства (п. 1 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ).

2. Забыли сдать нулевую отчётность

Налоговые декларации, в которых отсутствует налоговая база, считаются нулевыми. Если организация не вела деятельность, не получала дохода, но является плательщиком налога, нужно сдать нулевую декларацию. За несдачу полагается штраф — 1 000 рублей. Платить придётся за каждый несданный отчёт.

3. Не предоставили в ПФР отчетность по сотрудникам: СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж

Каждый работодатель сдает персонифицированные сведения о сотрудниках. Сюда входят отчёты СЗВ-М, СЗВ-стаж и СЗВ-ТД. Если в компании трудится более 25 человек, все эти отчёты работодатель обязан сдавать только в электронном формате. Если отчёт будет на бумаге, его оштрафуют на 1 000 рублей за каждую форму (ч. 4 ст. 17 закона 27-ФЗ от 01.04.1996г.). Кроме того, для каждой формы есть свои штрафы.

СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Организацию оштрафуют, если она сдаст эти отчёты позже срока. Размер штрафа — 500 руб. за каждого сотрудника. Если отчёт сдали вовремя, но кого-то из персонала пропустили, штраф — 500 руб. за каждого неуказанного человека. Когда отчёт сдали своевременно, но указали ошибочные данные, например, неверный СНИЛС, штраф прежний — 500 руб. за каждого сотрудника с ошибкой. Должностное лицо оштрафуют на сумму от 300 до 500 рублей по статье 15.33.2 КоАП РФ.

Кроме того, если не выдать сотруднику копию СЗВ-СТАЖ при увольнении, работодателю грозит штраф по п. 1 ст. 5.27 КоАП. Сумма штрафа от 1 000 до 5 000 руб. на должностных лиц и ИП, и от 30 000 до 50 000 руб. на организацию.

СЗВ-ТД. За несдачу, нарушение сроков сдачи или ошибки в СЗВ-ТД в 2020 году пока не штрафуют. Ответственность, которая предусмотрена в законе № 27-ФЗ за подобные нарушения для персонифицированной отчетности, на СЗВ-ТД не распространяется. С 1 января 2021 года ответственность за непредставление, нарушение сроков или ошибки в СЗВ-ТД будет установлена в КоАП. Но если из-за того, что работодатель не сдал СЗВ-ТД или сдал с ошибками, сотрудник не сможет устроиться на работу, работодателя могут обязать компенсировать сотруднику потери (ст. 234 ТК РФ).

4. Не вовремя сдали расчёт по страховым взносам

За несвоевременную сдачу РСВ организацию накажут по ст. 119 НК РФ. Размер штрафа равен 5% от суммы взносов, указанных в отчёте, но не уплаченных в срок. Минимальный штраф 1 000 рублей. Верхняя граница штрафа — 30%. Штраф начисляется за каждый месяц просрочки, включая день подачи расчёта.

При подсчёте штрафов налоговые инспекторы вычитают сумму взносов, которые были вовремя перечислены в бюджет. Так, если организация оплатила все взносы вовремя, она обойдётся минимальным штрафом в 1 000 рублей.

Если организация опоздает с предоставлением РСВ на 10 рабочих дней и более, ФНС может заблокировать движения по расчётному счёту. Кроме того, руководителю выпишут предупреждение или оштрафуют на сумму от 300 до 500 рублей.

5. Не подтвердили код основного вида деятельности в ФСС

Штраф за несдачу справки-подтверждения в ФСС не предусмотрен. Но у организации могут возникнуть другие негативные последствия. Если до 15-го апреля не представить в ФСС нужные документы, то на текущий год установят тарифы страхования от несчастных случаев по тому коду ОКВЭД из указанных в ЕГРЮЛ, который имеет наивысший класс профессионального риска. И ФСС доначислит взносы с начала календарного года.

Таким образом, без последствий не подтверждать основной вид деятельности могут только организации, у которых и так основной ОКВЭД имеет наивысший класс риска среди остальных.

6. Нарушили сроки сдачи расчёта 6-НДФЛ

Если налоговый агент не сдал расчёт вовремя или прислал с опозданием, штраф составит 1 000 руб. за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для сдачи расчёта в инспекцию (п. 1.2 ст. 126 НК). При задержке со сдачей формы 6-НДФЛ на 10 рабочих дней и более, организации грозит блокировка банковского счёта.

Если инспекторы нашли в расчёте недостоверные сведения, выпишут штраф — 500 рублей. Сумма штрафа не зависит от количества ошибок в отчете. Важен сам факт предоставления 6-НДФЛ с ошибками. При этом, если организация сама обнаружила ошибку и сдала уточненный расчёт до того, как её нашли инспекторы, санкций не будет (ст. 126.1 НК).

7. Не сдали отчётность в Росстат

Самые серьёзные штрафы — по статистическим отчетам. Так, если организация предоставила в Росстат недостоверные или неполные сведения, то заплатит:

20 000 — 70 000 рублей за первое нарушение;

100 000 — 150 000 рублей, если нарушение повторится.

Кроме того, есть давний, но еще действующий закон от 13 мая 1992 г. N 2761-I «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчётности». По статье 3 этого закона организация должна возместить органам статистики ущерб, если им придётся исправлять итоги сводной отчётности из-за того, что организация сдала искажённые данные или опоздала с отчётом.

8. Не заплатили налоги

Если организация вовремя не уплатила налоги и взносы или перечислила их не полностью, налоговики выпишут штраф по статье 122 НК РФ. Причиной для применения штрафа может быть занижение налоговой базы, неправильный расчёт суммы налога и другие неправомерные действия или бездействие организации.

Размер штрафа:

20% от суммы долга, если организация занизила налог без умысла. Например, бухгалтер из-за низкой квалификации неверно рассчитал налог;

40% от неуплаченной суммы, если налог занизили умышленно. Например, компания использовала фирму-однодневку. Если инспекторы это докажут, штраф с 20% увеличится до 40% (п. 3 ст. 122 НК РФ).

Кроме штрафа, налоговая инспекция начнёт начислять пени за каждый календарный день просрочки. За первые 30 дней пени составляют 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ. Начиная с 31-го дня пени увеличиваются в 2 раза. Суммарно размер пеней не может быть больше самой недоимки.

9. Нарушили способ подачи отчётности

Организации могут сдавать декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или на бумаге — через представителя или по почте. В некоторых случаях компании обязаны предоставлять отчётность только в электронном виде. Например, если:

среднесписочная численность сотрудников — действующих и вновь созданных больше 100 человек;

организация уплачивает НДС, в том числе как налоговый агент;

организация — крупнейший налогоплательщик с любой численностью сотрудников;

сдают отчёты по форме 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ и количество работников превышает 25 человек.

Если организация не соблюдает установленный способ сдачи отчётности и вместо электронного формата присылает бумажный, её привлекут к ответственности. Размер штрафа составляет 200 рублей за каждую декларацию или расчёт, сданные не тем способом. Об этом говорится в статье 119.1 НК.

10. Не предоставили документы по запросу ИФНС

В некоторых случаях налоговая инспекция может запросить у организации документы — счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи или договор по сделке с конкретным контрагентом. Обычно инспекторы запрашивают их в ходе проверок — камеральных, выездных, встречных.

Если организация не ответит вовремя на запрос инспекции, её оштрафуют согласно ст. 126 НК РФ. При этом штраф предусмотрен за разные виды нарушения — если организация не предоставила документы или не сообщила нужные сведения.

За непредставление сведений в срок с организации взыщут 200 рублей за каждый документ. Если компания отказалась передать нужные документы или предоставила документы с заведомо недостоверными сведениями, её ждет штраф — 10 000 рублей. Привлекут к ответственности и должностное лицо. Сумма штрафа — 300-500 рублей.

За несвоевременное предоставление информации (это не касается документов), с организации взыщут 5000 рублей при первом нарушении и 20 000 рублей — при повторном в течение одного календарного года.