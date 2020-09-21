ФНС разрешила предпринимателям на УСН 15% учитывать расходы при расчёте страховых взносов

Отличная новость для предпринимателей на УСН «Доходы минус расходы»! Теперь можно сэкономить на страховых взносах и даже частично вернуть то, что уже заплатили. Рассказываем, что случилось, как вернуть переплату и приводим образцы заявлений на возврат излишне уплаченных сумм.

Что случилось

Минфин и ФНС не один год настаивали на том, что 1% страховых взносов с доходов свыше 300 тысяч рублей считать нужно со всех доходов без вычета расходов, и постоянно выпускали письма на эту тему. Из последних: № 03-15-05/25738 от 1 апреля 2020 г., № 03-15-05/578 от 14 января 2019 г., № 03-15-05/64949 от 24 июля 2020 г.

В то же время предпринимателям на ОСНО расходы вычитать перед расчётом разрешают, хотя принцип расчёта налога и на ОСНО, и на доходно-расходной УСН один и тот же. Ситуация несправедливая. Те, кто не хотел мириться, шли судиться и выигрывали, а кто не хотел спорить с налоговиками, просто платили с доходов.

Суды встали на сторону предпринимателей. Например, определения Верховного суда РФ № 302-ЭС19-25070 от 14 января 2020 г., № 309-ЭС19-18969 от 29 октября 2019 г. В них суды подтвердили право упрощенцев вычитать расходы. А в Определении № 10-О от 30 января 2020 г. эту позицию поддержал и Конституционный суд. Несмотря на решения суда фискалы продолжали стоять на своём.

Но теперь всё изменилось — ФНС сдала позиции.

1 сентября 2020 года ФНС России выпустила письмо № БС-4-11/14090, в котором говорится, что для расчёта 1% взносов предприниматели на УСН «Доходы минус расходы» могут вычитать расходы.

Единственная оговорка — расходы должны быть именно отчётного периода. То есть при расчёте дополнительного взноса за 2019 год из доходов нужно вычитать только расходы 2019 года. Если у вас есть убытки прошлых лет, которые вы исключаете из налогооблагаемой базы, их для расчёта 1% взноса вычитать нельзя.

Что теперь делать предпринимателям

Считать по-новому и возвращать переплату. Предпринимателям из пострадавших отраслей перенесли срок уплаты дополнительных взносов с 1 июля на 1 ноября. Те, кто ещё не успел заплатить, могут сразу посчитать с учётом расходов.

Во многих ФНС уже начали самостоятельно пересчитывать взносы по-новому за 2019 год. Клиенты интернет-бухгалтерии «Моё дело» сообщают, что им приходят уведомления о переплате по страховым взносам.

Если вы не получали уведомлений, закажите акт сверки с налоговой инспекцией. Возможно, вам тоже уже пересчитали, но не сообщили. Переплату можно вернуть или зачесть в счёт будущих платежей.

Причём вернуть можно переплату за последние три года, а не только за 2019 год.

Если вы платили 1% взносов со всех доходов, поднимите декларации за последние три года и пересчитайте взносы с учётом расходов.

Затем оформите заявления на зачёт или возврат излишне уплаченного налога и отправьте в налоговую инспекцию.

Для надёжности можете приложить к заявлению свои пояснения. Это не обязательно, но поможет сразу обозначить свою позицию и сэкономить время на разборках с налоговой.

Образец пояснений:

Отправьте заявление и пояснения за каждый год в налоговую любым удобным способом: лично, почтой или в электронном виде.

Пользователи интернет-бухгалтерии «Моё дело» могут обмениваться документами с налоговой и запрашивать акты сверки в личном кабинете. Электронную подпись для клиентов мы выпускаем бесплатно.

Налоговая инспекция примет решение в течение 10 дней и в течение 5 рабочих дней после этого сообщат вам. Деньги на счёт должны прийти в течение месяца. Если у вас есть долги по страховым взносам, то сначала налоговики погасят его за счёт переплаты.

Внимание! Если вы уменьшите взносы прошлых периодов и вернёте переплату, у вас уменьшатся расходы того периода, в которым вы учитывали эти взносы. Из-за этого увеличится налог за этот период. Поэтому нужно будет сдать уточнённую декларацию.

Например, в 2019 году ИП рассчитал и заплатил 1% дополнительных взносов за 2018 год со всех доходов. Эту сумму он включил в расходы 2019 года и они уменьшили налогооблагаемую базу за этот год. Если предприниматель пересчитает взносы по-новому и вернёт переплату, уменьшатся и расходы 2019 года. Он должен пересчитать налог, доплатить разницу и сдать уточнённую декларацию за 2019 год.

Если вы будете возвращать переплату по взносам за 2019 год, которые заплатили в 2020 году, то просто пересчитайте авансы за этот год с учётом новой суммы взносов.